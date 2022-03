Fernando Belaunzarán golpeou AMLO por causa do escândalo de Úrsula Patricia: “Mais uma da família do presidente”

O presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está mais uma vez sendo criticado por outro suposto membro de sua família por seu suposto envolvimento em atos de corrupção.

Desde um áudio que supostamente ouve Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordenadora do grupo parlamentar do Movimiento Regeneración Nacional (Morena) do estado de Tamaulipas, pedindo a um de seus fornecedores para inflar a cobrança de tarifas.

“Eu quero saber o quanto você pode me dar em dinheiro, porque eu quero obter os 50 com todos os meus fornecedores (...) Em vez da citação que você me deu, se fosse 98 talvez eu aumentasse para cem e algo assim, se eu me explicar”, você pode ouvir no áudio vazado.

Isso causou indignação e desaprovação das ações do legislador, que se fosse verdade, estariam se envolvendo em atos de corrupção.

Nesse sentido, Salazar Mojica ignorou os áudios e garantiu que suas mãos estavam limpas. No entanto, o escândalo afetou ainda mais o primeiro presidente, já que é sua suposta sobrinha.

Vazou um áudio do deputado em Tamaulipas (Foto: Twitter/ @Ursula_PSM)

Por isso, o membro do Partido da Ação Nacional (PAN), Fernando Belaunzarán, compartilhou em suas redes sociais um comentário no qual falou sobre os “moches” supostamente solicitados pelo coordenador de Morena em Tamaulipas.

Nele, ele mencionou que outro suposto membro da família estava envolvido em disputas por corrupção.

“A coordenadora de Morena e sobrinha de @lopezobrador_, deputada @Ursula_PSM, pede moches de fornecedores do Congresso de Tamaulipas. Mais um membro da família do presidente envolvido em escândalos de corrupção”, escreveu Belaunzarán.

Da mesma forma, ele comentou mais tarde que tal comportamento era compreensível se levássemos em conta que o governo Andrés Manuel concedeu várias alocações diretas, em vez de por meio de concursos públicos.

Esses tipos de eventos serviram para contrastar a realidade com o discurso realizado pelo presidente: a eliminação da corrupção em seu governo, uma vez que isso é agravado pelas acusações de abusos de poder pelo procurador-geral da República, Alejandro Gertz Manero, e de suposta corrupção por a Secretária de Educação Pública, Delfina Gómez, o mais popular nas últimas datas.

Mas esses não são os únicos, porque, como disse Belaunzarán, membros de sua família também se envolveram em escândalos de corrupção ou possíveis conflitos de interesse.

(Foto: Laboratórios Litoral/Facebook @Pío López Obrador/MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Talvez o caso mais conhecido tenha sido o de seu irmão Pío López Obrador, que foi flagrado em vídeo recebendo, supostamente, cerca de um milhão de pesos em dinheiro de David León, operador político do governador de Chiapas, Manuel Velasco, para financiar Morena em 2015.

A esposa de Pío López Obrador também foi alvo por não declarar sua renda auferida com atividades agrícolas e florestais. No entanto, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) rejeitou todas as alegações e garantiu que “não havia atividade financeira” por parte de nenhuma delas.

Da mesma forma, foi mencionado seu primo Felipa Guadalupe Obrador Olán, que recebeu um contrato da Pemex Transformación Industrial, através de sua empresa Litoral Laboratorios Industriales, de acordo com um relatório da Latinus.

Finalmente, e talvez os mais famosos, são os relacionados aos filhos: Andrés Manuel López Beltrán e José Ramón López Beltrán.

O primeiro foi mencionado que beneficiou sua marca Rocío Chocolate com o programa Sembrando Vida com o cultivo de cacau em Tabasco, e o segundo devido ao escândalo da Casa Cinzenta, que pertencia a um ex-funcionário do Padeiro Empresa Hughes, que recebeu contratos milionários da Pemex.

