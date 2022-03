Eles prenderam supostos cúmplices do assassino do gerente argentino na Praia de Mamita

O Ministério Público de Quintana Roo prendeu dois supostos cúmplices do molusco, identificado como um dos assassinos de Federico Mazzoni, gerente argentino executado na Praia de Mamita, no município de Solidaridad.

De acordo com o relatório oficial, os recém-presos são Chaarli “V” e Miguel “J”, que estão implicados com o molusco em um triplo homicídio diferente do administrador do restaurante em Playa del Carmen.

Esses sujeitos seriam responsáveis pela execução de três pessoas de identidade reservada em 12 de julho de 2021, também na mesma demarcação em que as operações dos Pelones, o grupo criminoso ao qual estariam vinculados, foram identificadas.

Informações em desenvolvimento...