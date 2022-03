É assim que você pode usar a voz do TikTok como narrador em seus próprios vídeos

O TikTok permite gravar, editar e publicar vídeos com muita facilidade. Qualquer coisa que um usuário possa pensar pode se tornar viral. Além disso, você tem tudo em um clique. Música e áudio originais para acompanhar imagens, filtros e efeitos, legendas e até o narrador, a narração do TikTok. É chamado de conversão de texto em fala e é útil se você não quiser falar em vídeos e preferir uma narração no estilo 'Loquendo' lendo o que está escrito.

E como tudo no TikTok, é relativamente fácil converter texto em fala para acompanhar as postagens. Se o TikTok é usado em um iPhone ou smartphone Android. Nos vídeos, você pode usar músicas e músicas próprias ou fornecidas pela plataforma. Você também pode adicionar sons e efeitos sonoros, todos com uma narração que explica o vídeo ou é reproduzido com uma imagem. Pode ser sua própria voz, normal ou distorcida, ou a voz do TikTok. O único limite é a criatividade. E o limite de tempo para a publicação.

Por curiosidade, no ano passado, o TikTok mudou sua voz para uma nova. Motivo? A dubladora original processou a plataforma porque ela foi usada para algo para o qual ela não foi contratada. Então, o proprietário do TikTok, ByteDance, resolveu o problema mudando a voz. Em seguida, o Infobae traz como adicioná-lo a um vídeo.

É assim que o texto em fala pode ser usado nos vídeos do TikTok

Deve-se presumir que você é um usuário do TikTok e tem o aplicativo oficial para Android ou iOS instalado. Claro, é necessário se registrar como usuário. É gratuito e você pode usar as credenciais do Google ou do Facebook para acelerar o processo. Dessa forma, você não precisa se lembrar de uma nova senha.

Depois que o aplicativo estiver aberto, você poderá ver as postagens de outras pessoas ou criar seus próprios vídeos. Para começar a gravar ou editar uma publicação, basta clicar no ícone com o símbolo +. Está na parte inferior da tela do telefone.

TikTok. (foto: Código Isena)

Em seguida, o assistente de publicação oferece a opção de salvar o vídeo neste exato momento ou fazer upload de um vídeo que você capturou para o seu smartphone. Também permite que você faça upload de fotos. Depois de ter o vídeo, você pode começar a editá-lo. É aqui que você pode adicionar coisas. E o que importa é a voz do TikTok.

Para incluir uma narração em seu vídeo, você precisa clicar em Texto e inserir o texto que deseja adicionar ao vídeo. Por padrão, isso adiciona texto sobre a imagem. Em seguida, para que o texto seja lido com a voz do TikTok, teremos que clicar no texto que queremos ouvir e selecionar a opção Conversão de texto em fala.

Conversão de texto em fala e TikTok. (foto: marficom)

O último passo é Publicar. Deve-se lembrar que o vídeo pode ser oculto para que somente o usuário que o possui possa vê-lo. E quando tiver certeza de que gosta da aparência, você pode publicá-lo para que todos no TikTok vejam.

Outra opção é salvar o vídeo como rascunho e/ou você também pode publicar o vídeo e salvar a cópia no telefone.

Duas coisas que você deve ter em mente sobre as vozes do TikTok:

1. Se você alterar o texto que deseja ler com narração, reative o recurso de conversão de texto em fala para lê-lo em voz alta. O próprio editor também se lembrará disso.

2. E se você não gostar, você pode desligá-lo clicando no texto novamente e clicando em Desfazer.

