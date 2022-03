Colômbia, campeã do Grande Prêmio de Atletismo do Dubai Pará

Com um elenco de luxo, a Colômbia foi coroada campeã do Grande Prêmio de Atletismo que aconteceu em Dubai de 21 a 24 de março. A delegação, composta por sete mulheres e nove homens, conquistou um total de 25 medalhas, divididas da seguinte forma: 12 de ouro, oito de prata e cinco de bronze. O evento reuniu 446 representantes de 43 países. O Comitê Paralímpico Colombiano ganhou 60% da medalha total.

Os 16 representantes nacionais competiram em 32 competições e viajaram para os Emirados Árabes Unidos com a missão de demonstrar suas habilidades, tanto no campo quanto nos testes de pista e revalidar o grande desempenho do atletismo colombiano nos Jogos de Tóquio 2020.

Um exemplo disso, é o caso de Yesenia Restrepo, a arremessadora de discoteca, conquistou a medalha de ouro na competição de F11, com uma distância de 33,75, sua melhor marca desde os últimos Jogos Paralímpicos, onde ganhou a barragem de bronze no mesmo evento. Depois de ganhar a medalha de ouro, a atleta Paisa disse: “Acabei de sair do meu teste de recorde, estou satisfeito com os resultados, é uma motivação para a nossa preparação para o Paris 2024″.

Outro atleta que subiu ao topo do pódio foi o lançador de dardo, Mauricio Valencia. O campeão paralímpico da Rio 2016 e prata em Tóquio 2020, ganhou neste Grand Prix de atletismo adaptado, o ouro na prova de F34, “Isso é trabalho duro, Deus sabe o que nós trabalhamos. Esse ouro é uma conquista para o esporte paralímpico, para mim, para minha família e para todos aqueles que me acompanharam nesse processo”, disse depois de sair do pódio.

A quinta medalha de ouro da delegação colombiana foi conquistada por Erica Castaño, no teste de lançamento do álbum F55. Lá, a atleta Paisa obteve uma distância de arremesso de 22,19, conseguindo superar sua própria marca. Erica se referiu ao seu triunfo assim: “Acabei de ganhar uma medalha de ouro pelo país no lançamento do álbum, me senti muito bem no teste, muito confortável, tudo poderia ser feito da melhor maneira possível. Estamos no nosso melhor no que é a nossa preparação geral, os resultados estão sendo vistos.”

Quanto ao salto em distância, os colombianos Omar Acosta e José Gregorio Lemos ficaram em primeiro e terceiro lugar durante este teste, respectivamente. Acosta com um salto de 5,60 foi o primeiro, também levando o recorde nacional, enquanto Lemos ficou em terceiro com uma distância de 6,12.

Outra disciplina em que os atletas colombianos brilharam foi nos 200 metros T35. Durante esta competição, Yamil Acosta ganhou a prata, enquanto Julián Acosta subiu para o terceiro lugar no ranking. Enquanto isso, nos 400 metros T12, Buinder Bermudez ganhou a represa de prata nos homens e Mayerli Buitrago ficou em terceiro, no ramo feminino.

De acordo com informações do Ministério do Esporte para a participação da delegação colombiana, o governo nacional investiu uma quantia de 1.599 milhões de pesos. Nos Emirados Árabes Unidos, atletas, colombianos quebraram recordes mundiais. A primeira a fazer isso foi Karen Palomeque nos 400 metros T37 com um tempo de 01:00 .44 segundos. Enquanto isso, José Lemos fez isso no lançamento do dardo F38 com uma distância de 60,58 metros.

A seleção colombiana retorna ao país com dois objetivos alcançados: confirmar e melhorar as marcas. Agora, a delegação está de olho no que serão os Jogos Parapan-Americanos em Santiago 2023 e os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

