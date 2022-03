Bruno Giordano: “A eliminação da Itália não é surpresa, há muitos gerentes técnicos que vendem fumaça”

A seleção italiana foi novamente eliminada de uma Copa do Mundo e ficará pelo menos doze anos sem participar do principal evento de futebol. O ex-atacante Bruno Giordano, que fez parte daquele atacante do “Magic” (Para Maradona, Giordano e Careca) que marcou um período no Napoli na década de 1980, e que vestiu a camisa da seleção 58 vezes (com 35 gols) falou exclusivamente com Infobae sobre a crise dos “azzurri”, e o que ele acha que deve acontecer no futuro.

— O que você acha que acontece para fazer a seleção italiana ficar de fora da fase final de uma Copa do Mundo novamente?

“É realmente lamentável, mas se eu disser que foi uma surpresa, eu mentiria para você.

Por que está me contando isso?

“Porque eu acho que era algo que estava por vir.

“Mas a Itália acabou de ganhar uma Euro Cup em Londres contra a Inglaterra, e isso não foi há um ano.

“Foi um oásis, algo que poderia acontecer em um mês, coisas que acontecem por causa da imprevisibilidade do futebol e porque o técnico Roberto Mancini conseguiu montar as peças e tudo aconteceu de uma maneira especial, mas aí as coisas voltaram a um triste normal.

Na estatueta do álbum, quando Bruno Giordano tocou ao lado de Maradona e Careca brasileira no Napoli

— A que você está se referindo? Você poderia ser mais específico, por favor?

—O futebol local italiano tem sido negligenciado há muito tempo. Apenas trinta por cento dos jogadores da liga são italianos. O resto são todos estrangeiros. Eu entendo que temos que trazer números. Isso já estava acontecendo nos anos oitenta, quando a Itália era a Meca do futebol mundial, mas agora, é exagerado trazer jogadores do exterior para substituir os nossos e estávamos perdendo a identidade.

Você está se referindo à Lei Bosman de 1995?

“Um pouco sim, mas não é toda essa lei, que prejudicou muito a Itália, porque agora todos os jogadores com passaporte da Comunidade Europeia podem jogar por qualquer time nesta área, e isso significa que muitos estrangeiros são procurados, e isso aumenta a isso os jogadores de fora da UE, mesmo que haja cotas para isso. Mas também vende muita fumaça...

- Muita fumaça? Quem?

—Muitos treinadores que vão à mídia, movem cartas, escrevem em quadros-negros, falam muito bem, mas é tudo teoria. É tudo sistema tático, movimentos de um lado para o outro, mas tecnicamente eles deixam muito a desejar. Quando se trata da verdade, eles não mostram na quadra tudo o que aparentemente sabem. Isso está causando grandes danos ao futebol italiano e não a partir de agora.

Os jogadores da seleção italiana de futebol comemoraram há um ano no Campeonato Europeu, hoje em seu momento mais triste para um jogador de futebol: fora da Copa do Mundo

“Desde quando você acha que o problema está chegando?

—Pelo menos, desde que o último título mundial foi conquistado na Alemanha em 2006. Depois disso, observe que a Itália não apareceu mais na elite desde a África do Sul 2010. Ele não conseguiu passar pela primeira rodada nem lá nem no Brasil 2014 e não foi para a Rússia 2018 e também não irá para o Qatar 2022. Em outras palavras, no caso mais positivo seria retornar em 2026, eles estarão a vinte anos da elite do futebol quando se trata de uma equipe com quatro títulos mundiais e um papel importante na história da competição. E se for preciso os clubes, desde que a Juventus venceu a Liga dos Campeões em 1996 até agora, tem 26 anos com apenas três taças europeias.

—Parecia na Euro Cup do ano passado, que a seleção italiana estava tentando mudar para um jogo mais criativo, algo que já acontece com algumas de suas equipes, como Sassuolo, Atalanta de Gasperini, Fiorentina. Não é bom finalmente sair do “Catenaccio” (Bolt) do passado, que caracterizou as equipes italianas, com um jogo eficaz, mas cruel para o show?

“Olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu era um atacante: eu queria que o Catenaccio voltasse, mesmo que fosse! Mas eles nem sabem por causa desses treinadores teóricos que, na prática, eles não conseguem capturar tudo o que falam!

- Você diz que um treinador como Marcello Lippi, que venceu o campeão mundial na Itália em 2006, ou a Juventus de Europa em 996, não deixou nenhum discípulo?

“Eu não acho... que a geração dos Lippi, o Fabio Capello, se foi hoje. Os poucos que seguem essa linha, Carlo Ancelotti (agora no Real Madrid) ou Massimiliano Allegri (Juventus) são resistidos, procurando pessoas que adoçam seu discurso, que vendem na mídia.

Giordano ao lado da estátua de Maradona em San Paolo (@brunogiordano .9)

— E Mancini, o atual treinador da seleção italiana? Porque teve um sucesso retumbante em 2021, como vencer o Campeonato Europeu, e um fracasso muito grande agora, não se classificar para a Copa do Mundo...

“Acho que Mancini deveria continuar. Ele fez um bom trabalho para o Campeonato Europeu e mostrou que pode encontrar uma maneira de jogar, mas imagino que será difícil para ele acompanhar as pressões que serão. Tenho minhas dúvidas de que ele tenha a possibilidade de continuar trabalhando.

“E depois? Quem pode ser o diretor técnico da seleção italiana na próxima etapa?

—Fábio Cannavaro. Ele foi fundamental quando venceu a Copa do Mundo de 2006, ele é uma grande figura que ganhou a Bola de Ouro, ele é respeitado por todos. Talvez ele seja uma figura aglutinante que lhe permita trabalhar silenciosamente, mas se ele não aprofundar a técnica e melhorar a situação dos jogadores e treinadores italianos na Série A, continuaremos sofrendo como está acontecendo agora.

