As impressões deixadas pela fórmula 'Fico'-Lara

Os candidatos à presidência estão em sua tentativa de ficar melhor colocados no primeiro turno em 29 de abril, o que levou à definição final das fórmulas para a vice-presidência pelo Pacto Histórico, Coalizão Esperanza e, finalmente, a Equipe para a Colômbia, onde Federico Gutiérrez fez a admissão do ex-prefeito oficial por Neiva Rodrigo Lara Sanchez.

Lara Sánchez, que é filho do narcotraficante morto pela mão Rodrigo Lara Bonilla, acaba se tornando uma das novas maneiras pelas quais 'Fico' quer unir o centro, a direita e a extrema-direita, precisamente um dos membros do Uribismo, que indicou que apoiará abertamente o candidato do Equipe para a Colômbia, enfatizou: “A mensagem que Federico Gutiérrez envia quando escolheu Rodrigo Lara Sánchez, filho do ex-ministro da Justiça assassinado Rodrigo Lara Bonilla como sua fórmula vice-presidencial, é muito poderosa. Ele estará ao lado das vítimas, não ao lado dos autores como Gustavo Petro faz”, disse a deputada Margarita Restrepo.

Enrique Peñalosa, que foi amplamente derrotado por Gutiérrez na consulta, disse sobre a entrada de Lara no plano político: “Esta mensagem simples e poderosa de Fico e Rodrigo Lara juntos: dois colombianos que trabalharam bem para seu povo sem problemas ou estridentes, sem esquerda e direita inúteis discussões, sem pretensões messiânicas, sem ódio, com amor e compromisso pela Colômbia”.

Mas uma das reações mais marcantes foi a de Juan Manuel Galán, líder do Novo Liberalismo e que, como Peñaloza, perdeu a consulta em sua respectiva coalizão. Galán indicou que foi “queimado” pela decisão de Lara, pois segundo ele poderia se tornar importante para o partido político que quer evocar a luta de seus pais, Lara e Galán, que morreram na década de 1980 pela mão corrupta do tráfico de drogas.

“Sim, se eu estiver pegando fogo e muito. Não só porque admiro as qualidades humanas e intelectuais de Rodrigo Lara, mas sobretudo porque gostaria que ele estivesse conosco no Novo Liberalismo... aquele que mais celebra o anúncio de Rodrigo Lara Sánchez como fórmula vice-presidencial de Federico Gutiérrez hoje é, sem dúvida, Ernesto Macías”, O rival político de Lara em Huila e que queimou o Senado, disse Juan Manuel Galán.

Por outro lado, outros comentários que destacaram o trabalho realizado por Lara ao longo de sua carreira política e especialmente o de seu pai Lara Bonilla, morto por cartéis de drogas; “Um sucesso de 'Fico' Gutiérrez em unir esforços com Rodrigo Lara, de quem lembramos por sua boa gestão como prefeito de Neiva, como sua fórmula vice-presidencial. Um homem que representa o centro e como o pai, a luta contra o narcotráfico e a defesa da legalidade”, disse o senador Carlos Fernando Motoa.

E o fato é que a bajulação oferecida pela carreira política impecável de Lara Bonilla, uma carreira que lutou firmemente contra o narcotráfico, aquele tráfico de drogas que alimenta estruturas criminosas como o Escritório Envigado, estrutura que conseguiu ter um colaborador precisamente no gabinete do prefeito de 'Fico', de quem seu filho gosta será a fórmula vice-presidencial.

Em 4 de julho de 2017, o ex-secretário de Segurança de Medellín Gustavo Villegas Restrepo foi capturado por suas ligações com o Escritório Envigado, enquanto ele estava no cargo durante a administração de Federico Gutiérrez. O candidato presidencial da coalizão Equipe para a Colômbia em mais de uma ocasião negou as alegações contra seu funcionário.

Em várias entrevistas com a mídia, o ex-presidente de Antioquia apontou que isso não é verdade. “Gustavo Villegas foi capturado por não relatar uma extorsão de 150 pesos, da qual os negócios de sua família foram objeto. Se alguém lutou contra o escritório de Envigado, fomos nós. Capturamos mais de 160 líderes de gangues criminosas.”

De acordo com declarações proferidas por Claudia Carrasquilla, Diretora Seccional do Ministério Público de Medellín ao meio de comunicação Verdad Abierta em julho de 2017, Villegas Restrepo “é acusado de entregar informações privilegiadas a temidos líderes do crime organizado privados de liberdade, especialmente Edison Rodolfo Rojas, conhecido como 'Pichi', um dos últimos homens fortes do chamado Escritório Envigado e que foi capturado no Panamá em fevereiro de 2013 pelas autoridades policiais daquele país.”

