A ciência por trás do rewilding, a estratégia de restauração biológica que revoluciona a conservação da natureza

Um milhão de espécies ameaçadas de extinção, secas extremas e prolongadas, inundações e incêndios catastróficos e a maior concentração na atmosfera de dióxido de carbono - um dos principais gases causadores das alterações climáticas - nos últimos 5 milhões de anos. Esse cenário sombrio é um produto dos impactos que os humanos têm na vida selvagem e nos ecossistemas naturais da Terra.

Começou a ser verificado há milhares de anos com a extinção das primeiras espécies de grandes aves e mamíferos, piorou nos últimos séculos com o surgimento de novas tecnologias e atingiu dimensões catastróficas após a revolução industrial. Nesse contexto, o rewilding se posiciona como uma das estratégias mais eficazes para restaurar a integridade dos ecossistemas naturais e sua capacidade de mitigar crises ambientais que afetam o planeta, como a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas e o surgimento de pandemias.

Perseguindo esse objetivo, a Fundación Rewilding Argentina, um grupo de conservacionistas e ativistas unidos pelo respeito ao valor intrínseco de todas as espécies, com o apoio de seu aliado estratégico Tompkins Conservation, trabalha há mais de 20 anos para proteger e restaurar a natureza natural de nosso país ecossistemas. Rewilding começou na Argentina na década de 1990 com Douglas e Kristine Tompkins que, juntamente com conservacionistas e cientistas argentinos, construíram essa visão transformadora nos Iberá Esteros. Hoje, Kristine Tompkins celebra seu legado nas equipes que ajudou a formar na Argentina que, agora independente da Tompkins Conservation, continuam trabalhando em cinco províncias do país.

Juntamente com essas equipes, ele passou pelos primeiros passos que 25 anos depois levariam à criação do Parque Nacional Iberá e à reintrodução da onça em Iberá após 70 anos de extinção em Corrientes. “A Fundação Rewilding Argentina superou todas as minhas expectativas. Hoje é uma organização independente que está se fortalecendo em seu país, liderando projetos exclusivos de restauração em outros ecossistemas, como a estepe patagônica, a costa marítima e a região do Chaco, alcançando resultados tangíveis para a vida selvagem e as comunidades”, disse Tompkins, uma das empresas filantrópicas mais famosas da história argentina, doadora dos 195.094 hectares do Parque Nacional Iberá, promotora de processos de reflorestamento e promotora do ativismo ambiental, em entrevista à Infobae.

O novo livro Rewilding na Argentina navega por mais de duas décadas de experiência no Projeto Iberá, revisa a história geral do rewilding e propõe uma visão do futuro desta estratégia de conservação na Argentina e na América do Sul (Dante Apaza)

Fundada em 2010 com o nome de Flora y Fauna Argentina, a Rewilding é herdeira do legado do The Conservation Land Trust Argentina, instituição criada em 1997 pelos Tompkins. Seus principais projetos incluem o Parque Iberá, na província de Corrientes - onde se destaca a reintrodução de tamanduás, onças ou lontras gigantes - o Parque Nacional El Impenetrável, no Chaco - a segunda maior floresta contínua da América do Sul, depois da Amazônia -; o Parque da Patagônia, em Santa Cruz, muito sensível aos efeitos climáticos e uso intensivo da terra, e o mais recente, a Patagônia Azul em Chubut.

Ele tinha 22 anos quando começou a trabalhar com Yvon Chouinard, o fundador da empresa conhecida por seu foco ambiental na Patagônia, depois de terminar seus estudos na universidade. Ele estava sempre em contato com alpinistas e se aventurando em caminhadas nas montanhas. Com o tempo, ele começou a participar de várias discussões com biólogos e ambientalistas sobre a crise de extinção e a importância de proteger grandes territórios para conservar grandes carnívoros. “Acima de tudo, lembro-me muito bem quando, nos anos 90, começamos a cunhar o termo 'rewilding'. Tudo era novo, mas a paixão e o conhecimento científico indicavam que era responsabilidade dela agir”, disse o especialista.

Durante 30 anos de sua vida, ele se dedicou a proteger e restaurar a beleza e a biodiversidade das zonas úmidas de Iberá. “Eles têm sido uma grande aventura no bom sentido. Um trabalho em equipe, com muitas pessoas incríveis que me ensinaram muito e que me levaram além dos limites que eu sonhei. Quando você trabalha por uma causa de bem público, tudo é possível e, apesar da crise climática e ambiental, vale a pena dar o seu melhor. Sem uma natureza vibrante não haveria beleza e não haveria economia, não sobreviveríamos”, frisou.

Ele acrescentou: “O legado da Tompkins Conservation tem sido uma contribuição em terra para a criação de muitos parques na Argentina e no Chile, o trabalho de posicionar novos destinos turísticos de natureza para que todos possam viver a experiência de se sentir parte e em contato com a vida selvagem e gerar locais economias para começar com isso. E também tem sido para ajudar a Rewilding Argentina a se tornar uma ONG independente e ser capaz de avançar ajudando a restaurar a natureza de seu país.”

Rewilding: o que, por que e como

Esta é uma estratégia de restauração que busca restaurar a integridade dos ecossistemas naturais, transformando-os em ecossistemas completos (com as espécies que os habitaram desde os tempos históricos atuais) e funcionais (com essas espécies em número suficiente para cumprir seus papéis ecológicos) (Sebastián Navajas)

O processo é único no mundo e tem dois objetivos principais: conservar a biodiversidade e os processos ecológicos dos ecossistemas e transformar esses lugares em motores de desenvolvimento econômico, respeitando o mundo natural. O rewilding é uma ferramenta fundamental para reverter a crise de extinção que está assolando o planeta e para mitigar outras crises ambientais, como as mudanças climáticas e o surgimento de pandemias. É o caso de vários países do mundo, como Austrália, Estados Unidos, vários países da Europa, como Grã-Bretanha e Romênia, e vários países da África, como África do Sul e Quênia, o implementam em grande escala. Mas para que o impacto da rewilding seja global, os governos precisam estar envolvidos para facilitar, financiar e liderar esses programas.

Esta é uma estratégia de restauração que busca restaurar a integridade dos ecossistemas naturais, transformando-os em ecossistemas completos (com as espécies que os habitaram desde os tempos históricos atuais) e funcionais (com essas espécies em número suficiente para cumprir seus papéis ecológicos). Ecossistemas completos e funcionais fornecem os serviços ecossistêmicos que sustentam a vida neste planeta, incluindo a existência de pessoas. Ecossistemas naturais completos e funcionais também oferecem oportunidades para o desenvolvimento local com base no turismo de natureza baseado na observação da vida selvagem, que hoje representa um “motor” para diversas comunidades.

“Ecossistemas saudáveis dependem basicamente da existência de inúmeras interações (muitas delas ainda desconhecidas) entre indivíduos de diferentes espécies, rochas, solo, clima, todos os elementos. Se algumas dessas 'peças-chave” desaparecerem, tudo começa a mudar. Existem efeitos em cascata porque tudo está interconectado. Se as espécies se extinguirem — e sabemos que nos últimos 500 anos, desde a era industrial, o número de espécies que se extinguiram acelerou devido às ações humanas — há menos oportunidades de sobreviver diante de mudanças catastróficas”, explicou Tompkins.

O especialista afirmou que “nós, como humanos, dependemos de todo esse ecossistema para continuar existindo”. “Rewilding é basicamente um manejo para trazer de volta espécies que se extinguiram regionalmente e garantir condições para que não sejam extintas novamente. Ou seja, mudar o uso do território, a economia e os valores que colocam essas espécies em risco. Uma vez que as espécies que desempenham um papel fundamental no ecossistema retornam, é mais fácil recuperar a funcionalidade de todo o ecossistema. As espécies-chave são, por exemplo, os principais predadores, como a onça-pintada ou a lontra gigante”.

Como um processo de restauração ecológica, o rewilding é complexo e envolve um certo grau de incerteza em relação ao resultado final, com foco na restauração de processos e não necessariamente na recuperação de estados originais primitivos (Matías Rebak)

Mas o que é um ecossistema completo? Aquele em que coexistem todas as espécies que ali evoluíram, ou seja, contém populações de todas as espécies que a habitaram desde os tempos históricos. No entanto, restaurar todas as formas de vida selvagem que eram típicas de um ecossistema e que se extinguiram por causas humanas é uma tarefa titânica, às vezes impossível e, portanto, algumas devem ser priorizadas em detrimento de outras. Sabemos que todas as espécies em um ecossistema são importantes, mas a ciência aponta que existem algumas que são mais importantes do que outras para que um ecossistema seja completo e funcional, e essas são as chamadas espécies-chave.

Uma espécie chave é aquela que, em relação à sua abundância, dizemos que influencia desproporcionalmente o ecossistema em que habita porque, por meio de diferentes mecanismos, determina a distribuição (a área onde vivem) e a abundância de outras espécies. Um desses mecanismos é conhecido como cascata trófica. Em uma cascata trófica, as espécies-chave atuam a partir de níveis mais altos da cadeia alimentar (por exemplo, predadores de topo, como o puma) afetando níveis mais baixos (animais herbívoros como o guanaco e, portanto, a vegetação). O puma se alimenta de guanacos e, dessa forma, determina sua distribuição e abundância e também a da vegetação consumida pelo guanaco. Em uma cascata trófica, mecanismos iniciados no topo da cadeia alimentar regulam os ecossistemas de cima para baixo.

Evidências científicas mostram que, se um predador que está em um nível trófico mais alto de um ecossistema é perdido, uma série de reações em cascata são desencadeadas com efeitos nos níveis mais baixos da cadeia alimentar à qual pertence. Essas reações podem causar um desequilíbrio no ecossistema, afetando sua estrutura e dinâmica, resultando em um sistema empobrecido, mais homogêneo e, portanto, menos diversificado. O mais perigoso é que esses ecossistemas empobrecidos são menos resilientes e, portanto, mais vulneráveis a mudanças indesejáveis, muitas das quais são causadas por humanos.

Existe uma forte ligação entre biodiversidade e clima que é cada vez mais reconhecida pela ciência e pela sociedade em geral: ecossistemas naturais completos e funcionais capturam e armazenam carbono atmosférico ajudando a mitigar as mudanças climáticas (AFP)

Os ecossistemas, além de completos, devem ser funcionais: não basta que as espécies-chave estejam presentes, mas também devem estar presentes em número suficiente para cumprir seus papéis ecológicos. Quando em uma região o número de indivíduos de uma espécie diminui para valores mínimos, dizemos que estamos enfrentando uma extinção funcional ou ecológica, que precede a extinção numérica ou total, representada pelo desaparecimento de todos os indivíduos.

Em outras palavras, alguns indivíduos de uma espécie presentes em uma área não garantem que a espécie esteja cumprindo seu papel no ecossistema, o que inclui interações importantes entre diferentes espécies. É por isso que o rewilding não se preocupa apenas com a restauração de uma espécie chave que está ausente de um sistema natural (esse processo é chamado de reintrodução), mas também em aumentar o número de espécies cujas populações são diminuídas (processo de suplementação). Em ambos os casos, só se procede se a ausência ou diminuição for o resultado da atividade humana.

É importante mencionar que, como um processo de restauração ecológica, o rewilding é complexo e envolve um certo grau de incerteza em relação ao resultado final, concentra-se na restauração de processos e não necessariamente na recuperação de estados originais primitivos. Em outras palavras, existe a possibilidade de que, uma vez terminado o trabalho, algumas características do ecossistema original não sejam restauradas e que novos recursos que estavam ausentes dele sejam observados.

Há também uma forte ligação entre biodiversidade e clima que é cada vez mais reconhecida pela ciência e pela sociedade em geral: ecossistemas naturais completos e funcionais capturam e armazenam carbono atmosférico ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Essa capacidade de armazenamento poderia ser aumentada de 1,5 para 12 vezes implementando projetos de rewilding que restauram espécies que desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas e interações ecológicas dos quais fazem parte. “Animar o ciclo do carbono” é o conceito que explica esse aumento na capacidade de captura e armazenamento de carbono pelos ecossistemas, como resultado da execução de projetos de rewilding.

Passado, presente e futuro: implementando o rewilding na Argentina

A Argentina é o oitavo maior país do mundo, com uma variedade extraordinariamente ampla de habitats: savanas onduladas e estepes temperadas, através de florestas tropicais ao norte e Antártica coberta de gelo ao sul (Matías Rebak)

A Argentina, um dos países com maior perda de fauna na América do Sul, apresenta uma oportunidade única de se tornar um líder no desenvolvimento de rewilding. Em diálogo com essa mídia, Sebastián di Martino, biólogo e diretor de conservação da Rewilding Argentina, disse que “para isso, cabe a nós agir e trabalhar não apenas para proteger o que resta, mas também para recuperar o que perdemos; há uma necessidade urgente de restaurar nossa natureza ambientes, mesmo em lugares que consideramos erroneamente intocados, como os Parques Nacionais e outras áreas protegidas de nosso país.”

“Desde 2007 trabalhamos em Iberá e os resultados são muito satisfatórios, não só pelo número de espécies que foram reintroduzidas e que se extinguiram, mas também porque um grande parque natural de 750.000 hectares foi construído ou designado. Ambos os eventos foram realizados com grande apoio social e político. Com muito orgulho, hoje os argentinos podem dizer que Iberá se tornou o projeto de reintrodução multiespécies certamente mais ambicioso das Américas”, explicou.

Para o especialista, “a Argentina é um país onde o conhecimento e as tecnologias foram desenvolvidos e os recursos humanos foram treinados para implementar essa estratégia. Conseguimos desenvolver o conhecimento para vincular o trabalho com as pessoas e a economia. Temos a oportunidade de escalá-lo para outras regiões, como estamos fazendo agora em El Impenetrable ou no Parque da Patagônia. É uma estratégia que tem sido amplamente subdesenvolvida na América Latina e, sem dúvida, os resultados da Iberá estão colocando nosso país no mapa da conservação em todo o mundo”.

Em conclusão, Tompkins enfatizou: “Estou convencido da capacidade empreendedora e da atitude dos humanos. Gostamos de fazer, desenvolver e agir. É por isso que acho que precisamos canalizar essa energia para uma ação responsável e regenerativa, que traz de volta e restaura o habitat das espécies que são nossos companheiros de viagem. Para continuar compartilhando o planeta, precisamos que todos desempenhem seu papel único no ecossistema. Eu acredito na paz entre nós e o resto da espécie. Acho que precisamos de mais paz e tolerância não só entre humanos, mas entre todos os seres vivos”.

Dias atrás, como parte do Dia Mundial do Rewilding, a Fundación Rewilding Argentina publicou um livro gratuito no qual navega por mais de duas décadas de experiência no Projeto Iberá, analisa a história geral do rewilding e propõe uma visão do futuro desta estratégia de conservação na Argentina e América do Sul. “Hoje, mais do que nunca, estou orgulhoso do livro que estão apresentando e de todas as conquistas alcançadas em seus primeiros anos de criação. O de Rewilding Argentina, espero, ajudará a reverter a crise de extinção”, concluiu.

