Oscar 2022: onde assistir aos prêmios na Argentina, México, Colômbia e Perú

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

No próximo domingo, 27 de março, será realizada a 94ª edição do Oscar, que será transmitida a partir do agora tradicional The Dolby Theatre, localizado em Los Angeles, Califórnia.

Deve-se notar que, como todos os anos, o canal oficial de transmissão ao vivo é TNT, onde você passará o tapete vermelho, entrevistas com estrelas de cinema, análise da cerimônia e a agora famosa pesquisa de opinião de fãs.

É por isso que, se você mora na América Latina, aqui está tudo o que você precisa saber para sintonizar a espetacular gala que homenageará os melhores filmes do ano.

A transmissão também veicula o tapete vermelho e entrevistas (Foto: Reuters/Mike Blake)

-Fluxo: Canal 306 HD

-Movistar TV: Canal 305 HD

-Claro TV: Canal 309 HD

- Jogo total: Canal 435

-Antina: Canal 71

-Sky: Canal 415 SD e 1415 HD

No próximo dia 27 de março será a cerimônia (Foto: Reuters/Eric Gaillard)

-DirecTV: canais 502 SD e 1502 HD

-Movistar TV: canais 102 SD, 595 SD, 730 HD e 870 HD

-Claro TV: canais 53 SD e 1504 HD

-Estrela Globalcom: Canal 21

TNT é o canal em que eles costumam transmitir (Foto: EFE/EPA/MIKE NELSON/Arquivo)

-DirecTV: canais 502 SD e 1502 HD

-TV simples: canais 502 SD/HD e 1502 HD

-Prato: Canales 370 SD e 870 HD

-Sky: 415 canais SD e 1415 HD

-Izzi: canais 610 SD e 912 HD

-Megcable: canais 410 SD e 1410 HD

Esta será a 94ª cerimônia de premiação (Foto: Lewis Joly/Pool via REUTERS)

-Movistar TV: Canal 400 HD

-Claro TV: canais 701 SD e 1701 HD

-Tigo: Canais 41 Sd e 283 HD

-TV direta: canais 502 SD e 1502 HD

-Conexão Digital Express: Canal 35 HD

Os prêmios podem ser ajustados através de várias plataformas (Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

É importante notar que a televisão não será a única maneira de sintonizar o Oscar, também haverá várias transmissões pela Internet. Embora deva ser salientado que eles são cobráveis.

- TNT GO: pode ser baixado para Perú, Argentina, México e Colômbia

- DirecTV Go: disponível para Argentina, Colômbia e Perú

- Movistar Play: disponível apenas para a Argentina

-Flow App: Somente para a Argentina

-Izzi Go: só para o México

-Telecentro Play: para a Argentina

Os prêmios são um evento anual muito aguardado (Foto: EFE/EPA/Mark Terrill)

Para saber a origem do nome do Oscar, temos que voltar a 1929, quando, a princípio, o prêmio não tinha nome próprio. Naquela época, a indústria cinematográfica nos EUA se referia ao prêmio como: A estatueta da Academia, O troféu de ouro ou Estatueta de mérito.

Existem muitas lendas em torno da criação que estão presentes até hoje; no entanto, a versão da própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que está em seu site oficial, aponta que o principal responsável por enfatizar os prêmios realizados hoje foi o bibliotecária, Margaret Herrick.

Mais tarde, em 1945, tornou-se diretora executiva até 1971, algum tempo depois de seu consentimento, ela foi encarregada de batizar a prestigiosa estatueta como Oscar, afirmando que “Ele se parecia com seu tio Oscar”.

Desde então, a Academia passou a se referir ao prêmio dessa forma informalmente, foi até 1934 que o nome se popularizou, quando o renomado colunista Sidney Skolsky o usou em sua coluna para falar sobre o prêmio de “Melhor Atriz” que havia conquistado, Katharine Hepburn. Não foi até 1939 quando a Academia usou oficialmente o termo O Oscar.

