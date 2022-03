O grupo Los Chupa Recio descartou laços com a gangue morta em Celaya

Em 22 de março, os sete membros do grupo da banda Los Chuparrecio foram mortos na comunidade de San José el Nuevo, Celaya. Depois de alertar as autoridades sobre um veículo em chamas, as autoridades de Guanajuato identificaram que eram os músicos, então seus entes queridos e fãs lamentou profundamente o fato.

No entanto, existe uma banda originária de La Manga, em Fresnillo, Zacatecas, cujo nome é muito semelhante ao dos músicos afetados, eles pertencem até ao gênero regional mexicano; é Los Chupa recio, ou seja, soa o mesmo, mas é escrito com espaço e com um único “r”.

Por causa dessa coincidência, alguns meios de comunicação e outros usaram suas fotografias para divulgar o caso, e os membros do Los Chupa Recio começaram a receber condolências, e muitas pessoas se preocuparam com sua aparente morte.

Diante da confusão que começava a se tornar viral, o baterista da banda resolveu fazer um vídeo esclarecedor para explicar que eles não haviam sido os músicos afetados:

“Christian Lugo, baterista do Los Chupa recio, uma banda do norte cumprimenta você; só para esclarecer uma situação que é um pouco lamentável para alguns colegas músicos; e para nossa sorte, todos os membros do grupo estão indo muito bem, estamos descansando em nossas casas graças a Deus, desfrutando de muito boa saúde e tomando força para as próximas apresentações”, disse.

Eles são membros Los Chupa recio, a gangue que não foi afetada pela violência (Foto: Facebook/Los Chupa recio)

Na gravação, Christian Lugo também se juntou às condolências pela banda Los Chuparrecio e reiterou várias vezes que o grupo Los Chupa recio não havia sido vítima de nenhum tipo de violência:

“Infelizmente esses colegas músicos - não sabemos de qual grupo - eles morreram e nas mãos de... bem, de uma forma injusta; então só queremos fazer a declaração e dizer que encontramos o melhor; muito obrigado por se preocupar, não se deixe levar pelas notícias, porque talvez você tiraram as primeiras fotos que encontraram”, disse o músico.

A tragédia de Los Chuparrecios

De acordo com sua página no Facebook, uma das últimas apresentações de Los Chuparrecios foi há cinco dias em uma festa infantil na comunidade e eles estavam a caminho de um show em San Jose el Nuevo. O grupo originalmente de Juan Martín era composto por sete homens e seus fãs disseram que ficaram muito tristes com a notícia, pois “eles só tocaram para compartilhar sua alegria” e “conquistaram as pessoas com seu grande carisma”.

De acordo com a página deles, era assim que eles se pareciam há 13 anos (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

A banda estava indo para um show (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

As autoridades estaduais informaram que na noite de 22 de março, foram alertados sobre o incêndio de uma caminhonete Ford F-150 de 1987, vermelha, dentro da qual estavam os corpos dos músicos. As vítimas, de acordo com as imagens que circularam nas redes sociais, estavam vestindo calças jeans e camisetas. Eles podem ter sido torturados.

Naquela manhã, o promotor de Guanajuato, Carlos Zamarripa, disse que não havia linha de investigação sobre o massacre até o momento. Extraoficialmente, foi detalhado que entre os corpos estava o de um menor; no entanto, o promotor não confirmou a informação.

Eles são três membros do Los Chuparrecio, a banda de músicos calcinados em Celaya (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Também ocorreram algumas versões nas quais foi assegurado que os responsáveis pela morte dos músicos haviam sido algum grupo de traficantes de drogas, mas até o momento não há confirmação desse fato.

Por outro lado, a pessoa que ficou no comando da página Los Chuparrecio no Facebook publicou um vídeo de compilação com uma música do grupo e um grande número de fotografias dos membros, em alguns eles estão em várias apresentações, em outros eles aparecem com amigos e em outros eles estão gostando mais suas férias.

Os membros da banda foram velados às 20h de sexta-feira, 25 de março.

