Na Colômbia, cerca de 300 mil doses da vacina contra a covid-19 estão sendo aplicadas diariamente

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Este sábado, 26 de março, o Ministério da Saúde e Proteção Social informou que após uma queda no número de vacinas aplicadas em território nacional nas últimas três semanas, cerca de 300 mil doses da vacina contra a covid-19 voltam a ser aplicadas diariamente.

No desenvolvimento do Posto de Comando Unificado número 125, o vice-ministro da Saúde Pública e Prestação de Serviços, Germán Escobar Morales, ressaltou que esses resultados vêm após os ajustes que foram feitos no Plano Nacional de Imunização.

Da mesma forma, o funcionário indicou que ainda há uma lacuna significativa para fechar segundas doses ou completar os horários. Por isso, pediu às secretarias de saúde dos municípios que iniciem a implementação de estratégias para aumentar o número de pessoas que recebem medicamentos biológicos contra a covid-19, juntamente com a MinSalud.

“O apelo aos secretários de Saúde é que continuem o esforço, e que contem com o Ministério da Saúde e Proteção Social para rever diferencialmente a vacinação naqueles municípios que estão atrasados, para implementar estratégias extramurais”, acrescentou a Ministra Adjunta da Saúde Pública e Serviço Entrega.

Já existem mais de dez milhões de terceiras doses aplicadas na Colômbia

Durante a PMU em que Germán Escobar Morales entregou este balanço sobre a vacinação na Colômbia, ele também garantiu que mais de dez milhões de doses de reforço já foram aplicadas no país.

Com esse quadro em termos do plano nacional de vacinação, o funcionário do Ministério da Saúde acrescentou que há uma tendência positiva em termos epidemiológicos e que a ocupação hospitalar não é alta.

Deixar a máscara em espaço aberto não afetou adversamente

O vice-ministro explicou que o país está atualmente em um baixo nível de contágio, tanto a nível comunitário quanto a hospitalização nos três níveis de complexidade.

“Nesse sentido, como vimos nas últimas semanas, estivemos abaixo de 400 casos por dia em todo o país e, o mais importante, nas mortes diárias permanecemos abaixo de 20 em alguns dias”, disse Escobar.

Para o vice-ministro, esta é uma notícia importante para o país, “porque se demonstra que medidas como o não uso de máscaras em espaços abertos (em municípios com mais de 70% de imunização com esquemas completos), não tiveram impacto negativo na transmissão comunitária e que foi uma decisão com base em evidências científicas”, disse.

A positividade, por outro lado, permanece abaixo de 5%, depois de ter atingido o pico Omicron de 40%. “No entanto, temos que continuar com as medidas dentro de espaços fechados e manter toda a vigilância epidemiológica”, disse o funcionário.

