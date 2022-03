'Masterchef Celebrity': Estiwar G e Manuela González surpreendidos com um sushi de casca de porco

'Masterchef Celebrity' continua a surpreender os cozinheiros que no desafio anterior enfrentaram um desafio em pares que visava salvar alguns participantes de serem portadores do temido avental preto em que infelizmente Ramiro e Pamela; María T e Natalia; Manuela e Aco, e a dupla Chicho-Carlos não foram poupados para usá-lo no peito, nesta sexta-feira, se eles tivessem a chance de ganhar o tão desejado alfinete de imunidade.

Novamente, Aida Morales, a quem seus companheiros de equipe chamavam de 'A Rainha de Chuncullo', foi a protagonista na seleção dos casais que competiram nesta sexta-feira para ganhar o distintivo de imunidade para garantir seu lugar na competição por mais uma semana e mostrar que com seus preparativos eles merecem continuar avançando no jogo.

“Todos os sujeitos estão escovando para ver a rainha ajudar, isto é, ajoelhar-se e cantar, e tudo mais”, disse Carlos Báez.

Uma das características desse desafio era que os casais tinham que ser compostos por um participante vestindo um avental preto e outro com um avental branco, para equilibrar as forças.

“Estou calmo porque com quem está na cozinha, estamos todos muito próximos”, disse a atriz Natalia Ramírez, que usa avental preto.

Foi assim que os casais, selecionados pela atriz, foram formados: Ramiro com Aida Bossa; Aco Pérez com Isabella; Natalia com Tostao; Manuela com Estiwar G; María T com Carolina Gómez; Pamela com Cristina; Carlos Báez com Corozo e Tatán Mejía com Chicho Arias. Todos tiveram o tempo exato para apresentar seus preparativos em 60 minutos com uma condição: acoplar dois ingredientes atribuídos pela “Rainha do Chunchullo” de uma das marcas patrocinadoras.

Depois de entregar os ingredientes por Aida Morales, as celebridades começaram a executar seus preparativos. Nesta ocasião, apenas Nicolás de Zubiría e Jorge Rausch compareceram, que deram uma rodada em cada uma das estações da cozinha para revisar o que estavam fazendo.

Lá eles encontraram várias coisas interessantes, uma delas detectada por Jorge Rausch quando ele passou pela estação de Pamela e Cristina, que optaram por fazer uma preparação com uma base de filé mignon, então o júri disse que eles deveriam começar a execução de seu prato novamente porque a carne selecionada não precisava ser cozido tanto.

Pamela e Cristina apresentaram a salsa mais cara do Masterchef Celebrity à base de lombo. Retirado do Canal RCN ao vivo.

Ao tentar salvar sua preparação, Rausch brincou que os participantes entregariam a salsa mais cara de toda a história do programa. Por sua parte, Nicolás de Zubiría acrescentou: “eles estão usando lombo para fazer um molho, eu os vejo muito pizpiretas”.

Um dos momentos humorísticos foi interpretado por Tatán Mejía e Chicho Arias, que foram cortados de um dos molhos que preparavam enquanto entregavam a explicação de seu prato durante a visita sazonal feita pelo chef Nicolás de Zubiría e Jorge Rausch, que lhe pediram para fazer uma apresentação semelhante a um episódio anterior.

Chicho Arias, por defender sua preparação com Tatán Mejia perante os juízes, deixou-o cortar uma salsa. Retirado do Canal RCN ao vivo.

“Fui defender o 'tatanismo' e deixei um creme de leite batendo”, disse Chicho, enquanto defendia seu prato, Tatán Mejía intervém lá, que menciona rindo: “aquele tatanismo, não sei o que, se funcionar... juep$% & meu creme foi cortado... tudo foi danificado, tínhamos 10 planos e todos os 10 deram errado. ”

Chegou a hora das apresentações, e o prato que mais chamou a atenção dos chefs foi o preparado por Manuela González e Estiwar G, que chamaram de 'Suchicharrón', que consistia em sushi chicharrón, com maionese e chicharrón em pó dentro do maki. O casal conseguiu pegar o tão esperado pino de imunidade.

“É espetacular, um bom rolo, o arroz em um rolo de sushi a coisa mais importante, o granito é respeitado que quando você está mordendo você sente cada granito, bem temperado, muito poder”, disse Nicolás de Zubiría.





