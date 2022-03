A ABM “construiu pontes com o governo federal” para “criar um banco mais forte”: Daniel Baker

A 85ª Convenção Bancária foi concluída na sexta-feira em meio a tons de cordialidade entre a Associação de Bancos do México (ABM) e o governo de Andrés Manuel López Obrador, após dias marcados por polêmicas com o Banco do México (Banxico) e a crise da guerra conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em suas declarações finais à imprensa, Daniel Becker, o líder da ABM, salientou que os bancos “construíram pontes com o governo federal” para “criar uma banca mais forte”.

“Com ótima comunicação, com boas mensagens, com um presidente responsivo e tenho certeza de que a partir disso poderemos construir um sistema mais robusto”, disse o representante do topo do setor financeiro, que reúne mais de 50 bancos.

Durante a inauguração da 85ª Convenção Bancária, o presidente Andrés Manuel López Obrador pediu desculpas por revelar que o Banco do México (Banxico) aumentaria sua taxa de juros em 50 pontos base. Ele disse achar que o anúncio já havia sido tornado público. (Foto: EFE/David Guzman/Arquivo)

Após dois anos, a Convenção Bancária voltou a Acapulco pessoalmente com a expectativa de superar a crise pandêmica, que causou uma contração histórica de 8,2% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e uma recuperação de 4,8% em 2021 no México.

Apesar da mensagem de Daniel Baker, a conferência foi marcada pela polémica criada por López Obrador, que na quinta-feira quebrou todos os precedentes ao avançar a decisão do Banco de México (Banxico) de elevar a taxa de juro em 50 pontos base para 6,5%, uma potência exclusiva do banco central.

Excepcionalmente, o presidente pediu desculpas ao Conselho de Administração na convenção, um ato que Becker agora reconheceu.

“Isso apenas nos confirma que homens capazes têm a capacidade de retificar, e retificar me parece muito poderoso e fala muito bem do presidente”, disse Becker à mídia.

Fotografia de arquivo de uma mulher mostrando a nova nota de 200 pesos apresentada durante um evento realizado pelo Banco de México, na Cidade do México (México). EFE/José Mendez

O representante da liderança financeira, que cancelou a cerimónia oficial de encerramento e só deu uma conferência de imprensa no início, também disse estar satisfeito com a mensagem de López Obrador, embora na quinta-feira lhe tenha pedido um diálogo mais “construtivo” e condições de “certeza”.

“Positivo. O presidente, acho que viu, entende a banca, sabe que é uma indústria importante, relevante, que podemos apoiar o crescimento económico e, como viu, muito positiva”, disse esta sexta-feira questionado pela imprensa.

Ele também reconheceu que o presidente “se comprometeu a não fazer nenhuma reforma no banco”, uma promessa que ele “tem respeitado”.

“Sim (este é o sinal que esperávamos), acho que enquanto a banca continuar a ser um banco inclusivo com dimensão social, teremos capacidade de mobilização e acho que nesse sentido tem sido muito satisfatório”, respondeu à pergunta expressa.

O conflito de guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi outro tópico discutido na 85ª Convenção Bancária. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)

Além dessa polêmica, a convenção ocorreu à sombra da crise resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia.

No último dia de conferências, o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o enviado especial da ONU para Finanças e Clima, Mark Carney, alertaram sobre os efeitos da guerra na Ucrânia que impactará o México.

“Precisamos fazer todos os esforços para forçar a Rússia a parar a invasão imediatamente e, em segundo lugar, acho que nós também devemos fornecer apoio humanitário a todos esses refugiados e ao povo da Ucrânia cujas vidas foram afetadas”, perguntou Ban Ki-moon.

Por sua vez, Mark Carney destacou que “a combinação de altos preços da energia, às vezes escassez, o risco de falta de carvão e o longo prazo em termos de competitividade climática gerará uma transição”.

O presidente da ABM reconheceu que a guerra reduziu as expectativas de crescimento no México, que também enfrenta uma inflação de 7,29% — de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) divulgado na última quinta-feira — o que significa seu nível mais alto em duas décadas.

Foto: EFE/Sashenka Gutierrez/Arquivo

“A verdade é que há um ambiente de inflação alta e uma questão de guerra que não estava no radar, temos que acompanhar os eventos e esperar, mas vemos um crescimento que pode estar entre 2,5% e 3,5%”, disse Becker.

Apesar da perspectiva, ele destacou a solidez e o otimismo do sistema bancário, considerando que no México “as condições estão prontas para investir”.

“A tensão que existe entre os Estados Unidos e os países asiáticos gera uma oportunidade de fazer manufatura no México, acho que apesar de estar em um contexto muito difícil, o México também está em uma posição muito privilegiada e esperamos capturar o valor dessas possibilidades”, concluiu.

Com informações da EFE

