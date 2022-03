Vídeo: “Cuidado com o seu suposto”, o aviso de Elianis Garrido a Nicolás Arrieta

Por meio de suas redes sociais, Nicolás Arrieta foi responsável por negar influenciadores em diferentes ocasiões além dos concursos que organizam pelo Instagram nos quais oferecem prêmios milionários. A vítima mais recente de seus ataques foi Yeferson Cossio, com quem teve uma forte disputa depois de acusá-lo de ser um golpista em nome de um site de apostas que ele promoveu.

No entanto, o homem de Bogotá compartilhou através de suas redes sociais um meme no qual ele zomba desse tipo de atividade que diferentes influenciadores realizam para aumentar seus seguidores e aumentar os usuários das diferentes marcas que promovem, nas quais incluiu uma imagem do apresentador Elianis Garrido.

O influenciador compartilhou a imagem em sua conta do Instagram com as fotos de outros geradores de conteúdo apontando para fora dos golpistas. Retirado do Instagram @nicolasarrieta

“Diga tubarões, hahaha eles não respeitam hiejup... hahaha”, escreveu o youtuber ao lado da imagem em que também aparecem os rostos de Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri e La Liendra.

Em resposta à imagem, Elianis Garrido compartilhou uma mensagem na conta do Instagram de Nicolás Arrieta, na qual ele apontou sem rodeios que as presunções, quando repletas de insultos, também incorrem em um crime e defendeu sua imagem alegando que ela não realiza nenhum tipo de sorteio em suas redes sociais.

“Eu não faço concursos... Não compro seguidores e não pago por afeto falso. E NUNCA prometi nenhum 'presente' ou 'prêmio' em troca de nada nas minhas redes, meu conteúdo e seguidores são orgânicos, por causa do meu conteúdo e carreira. Não vendo 'shows', nem vivo 'caçando' polêmicas com nenhum influenciador”, disse o apresentador de 'Lo Sé Todo'.

A ex-protagonista do romance disse ao youtuber que, se tiver algum tipo de reclamação ou comentário contra ela, poderá ser contatada diretamente, pois está totalmente disposta a responder a ela por meio de seu advogado, sem prejudicar sua imagem com suposições que não se baseiam em nada legal.

“... Antes de usar meu rosto em uma postagem para gerar conteúdo e fazer upload de estatísticas e interação. Abraços e alegremente meu celular está disponível para você”, concluiu o apresentador.

Imediatamente, Nicolás Arrieta respondeu ao comentário barranquillera em que lhe disse que não entendia por que sua foto apareceu no meme e que talvez seu rosto tenha aparecido por causa do conteúdo que ele fala em seu programa e terminou com uma frase irônica em que ele apontou que “Eu não até sei que era você, eu não me lembrava de você”.

Elianis Garrido respondeu ao post de Nicolás Arrieta em que ele ressalta que ela também é uma golpista em concursos de mídia social. Retirado do Instagram @rechismes

Além disso, através de um vídeo em seu 'InstaStories', o gerador de conteúdo enfatizou a Garrido que em nenhum momento ela está tentando fazer upload de suas interações com a publicação de um meme e que talvez seja ela quem desconhece como essas imagens funcionam nas redes sociais.

“Quero fazer um pedido público de desculpas a Elianis Garrido porque ela supostamente não entende como um meme funciona e que estou ficando famoso com um meme que alguém postou no meu perfil”, disse o Bogotá.

Por fim, a discussão terminou com a publicação de uma imagem da apresentadora com uma mensagem na qual ela garante que discussões desnecessárias não são caçadas em seu perfil: “Estamos trabalhando, compartilhando saúde, bem-estar e alegria... e curtindo, cobrando sem fumar. Esforce-se, seja corajoso, então mande a palavra.”

