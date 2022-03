UE e EUA chegam a acordo sobre transferência de dados

(Bloomberg) A União Europeia e os Estados Unidos quebraram o impasse de um novo acordo de transferência de dados, o que poderia impedir um cenário catastrófico para gigantes da tecnologia como a Meta Platforms Inc e milhares de outras empresas que dependem do livre fluxo de informações através do Atlântico.

A UE e os EUA anunciaram na sexta-feira que concordaram, em princípio, com um novo acordo depois que o anterior foi anulado devido a preocupações sobre o poder das agências norte-americanas de espionar informações sem as devidas garantias de privacidade.

Este novo acordo “permitirá fluxos de dados previsíveis e confiáveis, equilibrando segurança, direito à privacidade e proteção de dados”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter, na sexta-feira.

Enquanto os negociadores ainda precisam trabalhar os detalhes mais finos, o resultado pode acabar com a incerteza sobre os fluxos de dados que levaram a Meta, dona do Facebook, a alertar para uma possível saída da UE se o vácuo legal persistisse.

Temores legais aumentaram quando o Tribunal de Justiça da UE, a instância judicial mais alta do bloco, em uma decisão surpresa de 2020 anulou o chamado “Escudo de Privacidade”, um acordo de transferência transatlântica, devido ao temor de longa data de que os dados dos cidadãos não estariam a salvo da vigilância dos EUA.

Embora mantendo um sistema separado baseado em contrato para continuar a transferir dados, as dúvidas expressas pelos juízes da UE sobre a proteção de dados dos EUA tornaram isso também uma alternativa duvidosa.

acordo político de sexta-feira segue-se à visita do presidente Joe Biden a Bruxelas, onde também participou na quinta-feira em cimeiras consecutivas com a NATO, o Grupo dos Sete e a UE.

O acordo teve como objetivo garantir a privacidade e a segurança dos dados e proteger o tráfego de dados “que forma a base de uma relação econômica de US $7,1 trilhões entre os EUA e a UE”, disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Jake Sullivan à imprensa na sexta-feira no Air Force One após a sessão em Bruxelas.

O acordo “realmente nos coloca em posição de garantir que as empresas de tecnologia dos EUA - grandes empresas, sim, mas especialmente pequenas e médias empresas - sejam protegidas à medida que avançamos e sejam capazes de operar de forma plena e segura no contexto da relação econômica transatlântica entre os EUA e a UE”, disse. Sullivan.

A decisão de 2020 do tribunal da UE forçou os reguladores de ambos os lados do Atlântico e as autoridades de proteção de dados da UE a retornar à mesa de trabalho, para lidar com as ramificações em meio a dúvidas sobre a segurança dos dados dos usuários da UE, uma vez que eles são enviados para os EUA. A decisão significava que milhares de empresas que enviavam dados comerciais para os EUA precisavam procurar maneiras alternativas de manter seus dados fluindo.

As transferências de dados têm sido atormentadas por dificuldades há anos, e os juízes da UE não têm medo de intervir. Em 2015, o mais alto tribunal da UE derrubou um sistema transatlântico anterior de transferência de dados, chamado Safe Harbor, por medo de que os espiões dos EUA pudessem obter acesso irrestrito aos dados da UE.

A controvérsia remonta a 2013, quando o ex-empreiteiro Edward Snowden expôs o escopo da espionagem da Agência de Segurança Nacional dos EUA. O ativista de privacidade Max Schrems desafiou o Facebook nos tribunais irlandeses, onde a empresa de mídia social tem sede na Europa, argumentando que os dados dos cidadãos da UE estão em risco na época. é transferido para os EUA.

Schrems disse na sexta-feira que não está convencido de que o novo projeto de acordo resolverá os problemas dos anteriores e questionou o momento do anúncio.

“O acordo era aparentemente um símbolo que Von der Leyen queria, mas não tem o apoio de especialistas em Bruxelas, já que os EUA não se mexeram”, disse Schrems em comunicado enviado por e-mail. “É especialmente terrível que os EUA tenham usado a guerra contra a Ucrânia para pressionar a UE sobre essa questão econômica”.

