Prepare-se! Esta é a programação do Carnaval de Barranquilla 2022

A capital do Atlântico e seus habitantes estão se preparando para receber mais uma vez os 4 dias mais importantes de festividades da cidade, porque depois de dois anos de pandemia e um ano de execução do famoso feriado através da virtualidade, as festividades do Carnaval de Barranquilla 2022 acontecerão em 26 a 29 de março.

Recorde-se que o carnaval tradicionalmente acontece em fevereiro, mas devido ao quarto pico da pandemia teve que ser adiado até o final de março, respeitando os protocolos de biossegurança, de acordo com a situação atual do planeta.

A partir de sábado, 26 de março, os participantes poderão desfrutar nos dias seguintes de cerca de 19 eventos que incluirão intervenções artísticas em diferentes partes da cidade, apresentações folclóricas, desfiles e celebrações populares como o Carnaval de Soledad.

Para esta nova edição do Carnaval de Barranquilla, os reis Valeria Charris Salcedo e Kevin Torres Valdés, que são os embaixadores deste festival que retorna pessoalmente à capital atlântica, apresentaram nos últimos meses quais serão as atividades que serão realizadas em toda a cidade e esteja pronto como os anfitriões para receber residentes e turistas que gostam do Carnaval.

Aqui está o conteúdo de Valeria Charris, rainha do Carnaval :

Deve-se notar também que, desde 1º de março, diferentes atividades foram realizadas, como a chamada 'Joselito Vive', com a exposição de figuras macro no Malecón del Río. Assim como em 18 de março, o desfile Guacherna Esthercita Forero foi realizado com uma homenagem a Anibal Velásquez durante toda a 44ª corrida.

Como parte das festividades populares, em 19 de março, foi realizada a Coroação da Rainha Popular, evento que aconteceu no Grande Malecón del Rio. Por seu turno, em 20 de março, a apresentação das Comparsas de Tradição e Fantasia foi realizada no Parque do Sagrado Coração.

Essa é a programação desde 25 de março:

Sexta-feira, 25 março

Coroação da Rainha do Carnaval: Estádio Romelio Martinez - 20:00

Apresentação oficial da coroa que Valeria Charris usará na noite da coroação do Carnaval de Barranquilla 2022. Retirado do Instagram @valecharris

Sábado, 26 de março

Batalha de Flores: Via 40 - 12:00 m.

Desfile Rey Momo: Calle 17 - 2:00 p.m.

Dance the Street/Orchestra Night: Corrida par vial 50 - 17h

Grande concerto de carnaval: Estádio Romelio Martinez - 20:00

Domingo, 27 de março

Grande parada de Tradição e Folclore: Via 40 - 13:00

Festival da Orquestra: Estádio Romelio Martínez - 15h

Dance the Street/Orchestra Night: Par Vial Carrera 50 - 17h

Encontro de Comédia: Parque Olaya - 17:00

Festival de Lejanías: Cuchilla de Barrio Abajo - 19:00

Segunda-feira, 28 março

Grande desfile de trupes: Via 40 - 13:00

Dance the Street/Tambo Night: Par vial Carrera 50 - 17:00

Encontro de comédia: Parque Alamedas - 17h

Terça, março 29

Joselito sai com as cinzas: Carrera 54 58th Street - 4:00 p.m.

