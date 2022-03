Independência: Prefeito José Pando é ameaçado de morte pela máfia do “Trem Aragua”

O prefeito do distrito de Independencia, José Pando, teme por sua vida e a de sua família, depois de denunciar que membros da organização criminosa de “O Trem Aragua” o ameaçará de morte. Através de uma reunião com a imprensa, ele contou como esses assassinos o contataram.

O burgomestre indicou que tudo isso é devido porque ele tem gerenciado com a polícia e seus vários gerentes municipais o fechamento de bordéis neste setor do norte de Lima, que são dedicados a exploração sexual de estrangeiros e menores.

“Na quarta-feira, às 9 da manhã, eles me ligaram no telefone dizendo que vão matar minha família e eu. Pare de fechar os negócios que estão ao redor do distrito de Independência”, disse.

Para isso, o prefeito garantiu que as ameaças surgiram desde 21 de março, quando realizaram uma operação no distrito, na qual 6 bordéis clandestinos foram fechados.

“Eles pegaram meu número, tiraram uma foto da minha casa. Eles também tiraram fotos dos supervisores que trabalham comigo realizando essas operações”, acrescentou.

Além de tudo isso, Pando destacou que, no momento da intervenção nesses locais, também foram encontrados medicamentos e pílulas que seriam usados para dormir as pessoas e, assim, roubá-las ou, na pior das hipóteses, assassiná-las.

“ Apelo ao presidente Pedro Castillo para tomar medidas sobre o assunto, não vamos esperar que eles abatam um prefeito para que eles apenas tomem medidas sobre o assunto e dêem proteção mais do que tudo às crianças”, disse.

Vale ressaltar que o prefeito já pediu ao Ministério Público garantias para ele as de sua família. No entanto, ele garantiu que é necessário que as autoridades competentes também interfiram o mais rápido possível porque os criminosos não podem vencer a justiça.

Lembremos que Independencia é um dos distritos onde as máfias assumiram o controle da cobrança de cotas de prostitutas, é por isso que o prefeito foi ameaçado de morte.

AUDIOS REVELAM AMEAÇAS

José Pando, prefeito de Independencia, mostrou à imprensa os áudios que vem recebendo constantemente após a luta que iniciou contra a exploração sexual clandestina em seu distrito. O burgomestre garante que, apesar disso, ele continuará trabalhando para sua comunidade.

“Eu vou te dar uma segunda chance, se você continuar indo até a avenida para fechar negócios e tudo mais, você sabe que eu tenho você localizado, que sua família vai morrer, todo mundo vai morrer [...] Eu só estou falando com você, parte do trem Aragua está falando com você, você já sabe como é o filme”, você ouve um dos áudios dizer.

O prefeito disse ao La República que essas mensagens para o WhatsApp chegaram uma hora antes da inauguração de um centro de monitoramento, reunião em que participaram o ministro do Interior, Alfonso Chávarry, o general Tiburcio e os coronéis.

“É muito preocupante porque os criminosos venezuelanos já saíram dos limites e agora estão ameaçando as autoridades”, disse.

Qual é a culpa da minha família, das crianças nela? E tudo para limpar as discotecas e bordéis clandestinos”, acrescentou.

Antes de concluir, o prefeito garantiu que não terá medo e que continuará combatendo o crime em seu distrito.

“Eu não vou permitir que as pessoas extorquem dinheiro de mim dessa forma, a gente não vai dar mais um metro ao crime [...] A mensagem é para os venezuelanos, se quiserem trabalhar terão as portas abertas, mas não poderão cometer crimes”, disse.

