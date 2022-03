“DMZ”: uma alegoria política que é mantida sobre os ombros de sua protagonista, Rosario Dawson

Existem séries que se sustentam com atores desconhecidos, há outras que apostam em um elenco de grandes nomes, e há algumas que contam com a pessoa que desempenha o papel central para realizar a trama. Rosario Dawson, cujo rosto conhecido teve um crescimento novo e merecido nos últimos cinco anos, é uma daquelas atrizes cuja presença justifica esta minissérie de quatro episódios que pode ser vista em HBO Max.

A história da DMZ se passa em um futuro próximo. Uma nova guerra de secessão eclodiu nos Estados Unidos e a ilha de Manhattan tornou-se uma zona desmilitarizada (daí o título). Alma Ortega (Dawson) é uma médica de Nova York que no início do conflito se separou de seu filho. Anos depois, após uma intensa busca, ela consegue voltar a Manhattan para encontrá-lo. Com o fim da Segunda Guerra Civil e duas gangues lutando pelo poder na ilha, Alma descobre que talvez sua missão transcenda sua história pessoal.

O início da minissérie é poderoso e seu impacto emocional é claro. E desde o início, o roteiro e a direção foram apoiados por Dawson, não apenas uma excelente atriz, mas obviamente a certa para esse papel. O desespero, a tenacidade e a força de Alma lhe agradam impecavelmente. A evolução de sua personagem ao longo dos quatro episódios não teria funcionado tão eficazmente com outra atriz.

Às vezes, a escolha de um protagonista é a diferença entre credibilidade absoluta ou erro intransponível. DMZ — baseado na história em quadrinhos da DC Comics, escrito por Brian Wood e ilustrado por Riccardo Burchielli — encontra sua melhor aposta lá.

O trabalho de Rosario Dawson é tão notável que é difícil imaginar a evolução de sua personagem com outra atriz. (HBO Max)

Dawson nasceu em Nova York em 1979 e começou sua carreira no cinema em 2005 com o polêmico filme Kids. Ele trabalhou com Spike Lee e Oliver Stone, passou pelos mais variados gêneros e participou de vários grandes sucessos de bilheteria. Demorou mais de uma década para dar uma chance à televisão, mas quando ampliou seu espectro na tela pequena, seu sucesso dobrou.

Nos últimos anos, ela viu um crescimento ainda maior interpretando Claire Temple em Luke Cage e as outras séries da Marvel conectadas a ela. Ele acrescentou outro grande golpe ao desempenhar um papel fundamental na premiada minissérie Dopesick. E como se isso não bastasse, os fãs de Star Wars legitimamente surtaram com sua interpretação de Ashoka Tano em The Mandalorian e Boba Fett's Book. E Ashoka Tano será chamada de série que ela agora estrelará para a franquia.

No início do conflito, Alma foi separada de seu filho: oito anos depois, ela voltou para Manhattan para procurá-lo. (HBO Max)

DMZ tem aspirações de alegoria política, algo que hoje em série é frequentemente associado aos últimos anos da história dos EUA. Mas a história em quadrinhos em que se baseia é anterior à eclosão de conflitos políticos e sociais hoje. Seu discurso, completamente na moda contemporânea, tenta expressar uma ideia política além da conjuntura.

Sua mensagem ideológica é menos interessante que o drama pessoal e a violência, mas acaba se colocando no centro da trama, que é bastante voluntária e adaptada à atual agenda progressista. Cada ingrediente obrigatório é representado; sua proposta política se mostra simplista e um tanto inocente. Mas é assim que as modas são: menos parte da convicção do que os negócios.

Rosario Dawson é Ashoka Tano em “The Mandalorian” e “The Book of Boba Fett”: agora sua personagem terá uma série própria na franquia “Star Wars”. (HBO Max)

Devido a essas limitações, a série encontra em seu protagonista seu melhor aliado. As cenas mais notáveis se concentram na capacidade de Dawson para drama e ação, uma mistura que poucas pessoas têm e que a atriz em ascensão atua sem problemas.

DMZ tem apenas quatro episódios, e Dawson está quase sempre na tela. Qualquer um que siga seus passos deve entrar nesta minissérie.

