Anúncios 3D chegam a Metaverso

A Meta anunciou que facilitará a publicação de anúncios 3D em Facebook e Instagram por meio de uma nova parceria com uma empresa de tecnologia de comércio eletrônico.

Graças à integração com o Vntana, os usuários poderão fazer upload de modelos 3D de seus produtos para o Facebook e Instagram e convertê-los facilmente em anúncios. Dessa forma, mais uma camada de virtualidade pode ser adicionada a essas plataformas.

O movimento é mais um passo em direção à publicidade no metaverso, disse a CEO da empresa, Ashley Crowder, referindo-se à ideia futurista de uma coleção de mundos virtuais que podem ser acessados por meio de diferentes dispositivos, como lentes de realidade virtual ou aumentada.

A empresa liderada por Zuckerberg está empenhada em contribuir para a construção do metaverso, que ele disse que pode levar até uma década para se tornar realidade. É um conceito e não um produto da própria empresa.

Na verdade, existem várias empresas que já começaram a desenvolver, tanto software quanto hardware, para apostar nesse novo ambiente imersivo que fará parte do ambiente social, de trabalho e entretenimento. Pelo menos esse é o objetivo definido.

Por sua vez, marcas nos setores de beleza, moda e móveis estão trabalhando para passar das representações 2D para 3D de seus produtos, para fazer uso dessa nova integração.

Mark Zuckerberg aposta no desenvolvimento do metaverso

“O metaverso é basicamente uma Internet espacial”, disse Crowder, de acordo com a Reuters. “É todo um mundo de possibilidades que começa com os modelos 3D certos de seus produtos.”

Usuários do Facebook e Instagram que veem um anúncio em 3D enquanto navegam em seu desktop ou telefone podem interagir com a imagem de uma roupa, por exemplo, e mover o item para visualizá-lo de todos os ângulos.

“De certa forma, isso dá uma ideia do que esperar de dispositivos futuros, como óculos de realidade aumentada”, disse Chris Barbour, diretor de parcerias de realidade aumentada da unidade Reality Labs da Meta.

Antes dessa integração com o Meta, os usuários precisavam reformatar arquivos 3D para torná-los compatíveis com os sistemas de publicidade da Meta.

Agora, você pode usar essa nova integração para carregar e converter facilmente arquivos em anúncios sem exigir conhecimento técnico para trabalhar com imagens 3D, disse Crowder.

No futuro, será possível gerar NFTs (Reuters/Dado Ruvic/Ilustração)

NFTs no Instagram

Outra novidade que foi anunciada recentemente para esse novo ambiente virtual é a possibilidade de adotar NFTs no Instagram. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg durante seu discurso de abertura no SXSW.

“Estamos trabalhando para trazer NFTs para o Instagram no curto prazo. Hoje não estou pronto para anunciar exatamente o que será, mas nos próximos meses você terá a possibilidade de trazer alguns de seus NFTs”, disse na ocasião.

Zuckerberg fez esse avanço como parte de uma palestra que se concentrou exclusivamente no metaverso, um paradigma que, em sua visão, consiste na próxima evolução do a internet.

Um dos pontos que ele mencionou em sua palestra foi a capacidade do metaverso de converter quase qualquer coisa em um token não fungível. O universo digital da Meta está cheio de ativos digitais e os usuários já começaram a comercializar casas em suas instalações virtuais.

É possível que os NFTs que possam ser comprados no futuro, no Instagram ou no Facebook, se tornem objetos “funcionais” no mundo digital da empresa.

