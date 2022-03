Três municípios de Risaralda estão em alerta para emissão de cinzas do vulcão Nevado del Ruiz

Depois de o Observatório Vulcanológico e Sismológico ter declarado alerta amarelo no vulcão Nevado del Ruiz devido à recente atividade sísmica, o Governo de Risaralda alertou que, nos próximos dias, poderão ocorrer quedas de cinzas nos municípios de Santa Rosa, Pereira e Dosquebradas.

Em diálogo com a Rádio RCN, a diretora do Escritório de Gerenciamento de Risaralda, Diana Carolina Ramírez, explicou que era a direção do vento registrada nos últimos dias que estaria movendo o material vulcânico em direção ao departamento.

Na verdade, na tarde desta quarta-feira, 23 de março, a Aeronáutica Civil informou que, devido à presença de cinzas vulcânicas nas proximidades do aeroporto de Matecaña, em Pereira, as operações da área foram afetadas por várias horas.

“Pela mesma razão, alguns procedimentos também podem ser afetados nos aeroportos de Cartago e Armênia. (...) Os operadores aéreos monitoram a situação para minimizar o impacto nos usuários”, acrescentou a autoridade aérea.

Embora as operações no aeroporto de Pereira tenham voltado ao normal horas depois, sob alerta, o Governo de Risaralda pediu às agências departamentais de socorro e à comunidade em geral que implementem planos de ação que possam ser implementados no território em caso de emergência.

Da mesma forma, o Governo de Risaralda anunciou aos seus habitantes quatro ações que podem ser implementadas, em caso de terremotos e/ou emissões de cinzas no departamento:

1. Conheça as indicações de evacuação e identifique os pontos de encontro.

2. Participe de exercícios.

3. Prepare sua mala de emergência.

4. Faça um plano de emergência da comunidade.

Por sua vez, o Serviço Geológico Colombiano informou que continua monitorando a evolução do fenômeno vulcânico. Da mesma forma, solicitou aos colombianos que consultassem e mantivessem a par das informações oficiais publicadas a esse respeito no site da entidade: www.sgc.gov.co.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez neste mês que o Serviço Geológico Colombiano alerta sobre a queda de cinzas nas áreas ao redor do vulcão Nevado del Ruiz. Em 1º de março, a entidade alertou por meio de seus canais de informação que foi relatado material vulcânico caindo na cidade de Manizales e no município de Villa María.

“Através das câmeras instaladas na área do vulcão e do relatório de funcionários do Parque Natural Nacional de Los Nevados, foi feita a confirmação das emissões de gases e cinzas associadas a alguns desses sinais”, informou o Geological Survey.

Dada a emissão de cinzas do vulcão durante essa data, a entidade informou que o alerta amarelo seria mantido na estrutura geológica, uma vez que uma aceleração do processo vulcânico nele e, consequentemente, mudanças em sua atividade não foram descartadas.





