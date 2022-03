Pako Pa, o camponês reggaeton de Chipaque (Cundinamarca)

Diego Garzón tem 26 anos, nasceu na aldeia de Querenté, no município de Chipaque, no departamento de Cundinamarca.

Diego diz que desde muito jovem ele cultivou cebolas grandes e, junto com seus irmãos, eles sempre se lembraram de trabalhar para ajudar seus pais que passavam muitas horas do dia cultivando a terra e tentando dar-lhes um bom estilo de vida.

“Lembro-me muito de que, com meus irmãos e primos, competimos para ver quem ganhava mais cebolas e isso era muito gostoso; foi assim que colaboramos com eles. Quando voltamos, à noite fazíamos a lição de casa novamente e essa era a nossa juventude”, lembrando suas origens camponesas.

Este jovem solteiro sempre sonhou em ser artista, viu muitos jovens triunfando na televisão e os ouvia no rádio e foi assim que em 2017 nasceu seu nome artístico Pako Pa, tornando-se o primeiro camponês de reggaeton na Colômbia.

Canções como 'Chiquita' e 'Sin compromiso' são os dois sucessos musicais do momento que deram o maior reconhecimento a este jovem talentoso que esteve nos principais palcos do leste de Cundinamarca e que agora sonha com sua música alcançando todas as cidades do país.

Pako Pa, o camponês de reggaeton de Cundinamarca

Para o prefeito de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, Pako Pa é um exemplo a seguir e mostra que grandes talentos internacionais também são cultivados na Colômbia rural.

“Estou muito orgulhoso de que Chipaque não só produz muitos alimentos que chegam à mesa dos colombianos, mas também produz talentos de alta qualidade”, disse Pardo Muñoz para refletir sobre o sucesso nascente de Pako Pa.

“Espero que, assim como demos uma chance a Diego aqui, os grandes empresários, prefeitos e províncias de nosso país também fixem os olhos nele e possam dar-lhe uma única oportunidade que esse jovem merece demonstrar todo o talento que tem”, disse o funcionário.

Pako Pa iniciará uma turnê pelo centro do país nos próximos meses, bem como sua produção musical em breve disponível em plataformas de streaming.

