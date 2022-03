O último artigo de Madeleine Albright sobre Vladimir Putin que antecipou a brutalidade da Rússia na Ucrânia

Russian President Vladimir Putin listens to Governor of the Novgorod Region Andrei Nikitin during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia March 22, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Um dia antes de Vladimir Putin decidir sobre uma invasão sangrenta da Ucrânia, uma das personalidades mais lúcidas da diplomacia americana nas últimas décadas, Madeleine Albright, decidiu relembrar seus anos como Secretária de Estado e seu primeiro encontro com o chefe de Estado russo no início dos anos 2000. Albright morreu nesta quarta-feira aos 84 anos, apenas um mês depois de ter escrito uma coluna incrível no The New York Times na qual descreveu não apenas ambições czaristas do ex-agente da KGB, mas também sua personalidade que ele deixou refletida em algumas notas que ele tomou em seu retorno aos Estados Unidos.

Hoje, o jornal americano se lembra daquela peça presunçosa. Albright escreveu seu artigo no The New York Times em 23 de fevereiro em que ela se refere a sua primeira reunião de três horas com o então novo presidente Putin, quando ela ainda era uma oficial do projeto de lei Clinton. Intitulado “Putin está cometendo um erro histórico”, o autor de livros sobre política internacional descreveu o homem que tem o mundo em espera por sua invasão da Ucrânia como uma pessoa “fria, quase um réptil”.

Essa qualificação havia sido escrita por ela na viagem de volta a Washington, enquanto desenhava um perfil detalhado do misterioso russo, que ela só sabia que era um ex-membro da KGB que havia estado estacionado em Dresden, Alemanha Oriental. “Putin é pequeno e pálido; tão frio que é quase réptil”, Albright havia escrito seu relatório naquele inverno da virada do século para apresentar ao presidente Clinton. “Sentado em frente a uma pequena mesa no Kremlin, fiquei imediatamente impressionado com o contraste entre Putin e seu antecessor ampuloso, Boris Yeltsin”, lembrou.

“Enquanto Yeltsin tinha me persuadido, gabado e lisonjeado, Putin falou sem emoção e sem notas sobre sua determinação em ressuscitar a economia russa e esmagar os rebeldes chechenos. Voando para casa, registrei as minhas impressões”, escreveu a ex-secretária de Estado na sua coluna de opinião, esta quarta-feira. Naquelas notas valiosas, que ele ainda tem, Albright observou: “Putin tem vergonha do que aconteceu com seu país e determinado a restaurar sua grandeza”. A vergonha teve a ver com a queda da União Soviética, um colapso que significou a humilhação do então império comunista e seu desmembramento.

Referindo-se às recentes declarações e decisões de Putin de reconhecer as regiões separatistas da Ucrânia como independentes e decidir invadir essas áreas para cooperar com essas forças, o funcionário Clinton disse que seria um “erro histórico” tanto para seu futuro político quanto para a Rússia. Passaram-se apenas algumas horas antes de ele ordenar a invasão e o ataque contra alvos civis, mas Albright teve um vislumbre do que aconteceria.

“Putin vem tentando há anos melhorar a reputação internacional de seu país, expandir o poder militar e econômico da Rússia, enfraquecer a OTAN e dividir a Europa (enquanto colmata uma lacuna entre ela e os Estados Unidos). “Em vez de abrir o caminho da Rússia para a grandeza, invadir a Ucrânia garantiria a infâmia de Putin deixando seu país diplomaticamente isolado, economicamente paralisado e estrategicamente vulnerável a uma aliança ocidental mais forte e unida.”

Como resultado imediato dessa invasão, a Rússia já começou a sofrer sanções, que para Albright incorrerão em um alto custo para os russos, embora Putin tenha alcançado uma estrutura financeira interna aparentemente sólida. No entanto, ele pode enfrentar uma nova Guerra Fria? “As ações de Putin desencadearam sanções maciças, e ainda mais se ele lançar um ataque em grande escala e tentar tomar conta de todo o país. Essas sanções devastariam não apenas a economia do seu país, mas também seu círculo estreito de comparsas corruptos , que por sua vez poderiam desafiar sua liderança. O que certamente será uma guerra sangrenta e catastrófica drenará os recursos russos e custará vidas russas, ao mesmo tempo em que criará um incentivo urgente para a Europa reduzir sua perigosa dependência da energia russa . (Isso já começou com a mudança da Alemanha para interromper a certificação do gasoduto Nord Stream 2.) ”

Madeleine Albright durante uma conferência em Munique, Alemanha, em fevereiro de 2019 (Reuters)

Além disso, explica o ex-chefe da diplomacia norte-americana, uma invasão total da Ucrânia pode levar a uma guerra sem fim para Putin, com altos custos na vida humana e econômica. Um novo Afeganistão, diz ele. “Tal ato de agressão quase certamente levaria a OTAN a fortalecer significativamente seu flanco oriental e a considerar o posicionamento permanente de forças nos Estados Bálticos, Polônia e Romênia. E isso geraria uma feroz resistência armada ucraniana, com forte apoio do Ocidente. Um esforço bipartidário já está em andamento para desenvolver uma resposta legislativa que inclua a intensificação da ajuda letal à Ucrânia. Não seria uma repetição da anexação russa da Crimeia em 2014; seria um cenário que lembra a malfadada ocupação do Afeganistão pela União Soviética na década de 1980.”

“Embora Putin, na minha experiência, nunca admita ter cometido um erro, ele mostrou que pode ser paciente e pragmático. Ele também está certamente ciente de que o atual confronto o tornou ainda mais dependente da China; ele sabe que a Rússia não pode prosperar sem alguns laços com o Ocidente. “Claro que eu gosto de comida chinesa. É divertido usar pauzinhos”, ele me disse em nosso primeiro encontro. 'Mas isso é uma coisa trivial. Não é nossa mentalidade, é europeia. A Rússia deve ser firmemente parte do Ocidente'”, lembrou.

Além disso, ele se referiu aos aliados que a Rússia de hoje possui, em contraste com o quão poderosos são os parceiros do Ocidente, cujas economias são robustas e podem pagar - com custos, é claro - uma luta de longo prazo. “Putin deve saber que uma segunda Guerra Fria não seria necessariamente boa para a Rússia, mesmo com suas armas nucleares. Existem fortes aliados dos Estados Unidos em quase todos os continentes. Os amigos de Putin, por sua vez, incluem pessoas como Bashar al-Assad, Alexander Lukashenko e Kim Jong-un.”

“Putin e seu homólogo chinês, Xi Jinping, gostam de dizer que agora vivemos em um mundo multipolar. Embora isso seja óbvio, isso não significa que as grandes potências tenham o direito de dividir o mundo em esferas de influência, como os impérios coloniais fizeram séculos atrás”, concluiu Albright.

