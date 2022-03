Natacha de Crombrugghe: Polícia continua suas buscas dois meses após seu desaparecimento

Dois meses após seu desaparecimento, a busca pela turista belga Natacha de Crombrugghe, no Vale do Colca, província de Caylloma, região de Arequipa, não parou e ela está encarregada de 30 policiais, que também procuram o 14 -Kevin Ramos, adolescente de um ano, que caiu nas águas do rio Colca em 25 de janeiro.

O coronel PNP Luis Pacheco, chefe da Região Policial de Arequipa, informou que as tropas continuam a busca, mas em áreas que não foram visitadas antes.

A BUSCA CONTINUARÁ

Nesta semana, os grupos de resgate saíram para explorar áreas do Vale do Colca que não foram inspecionadas antes, disse o funcionário, acrescentando que o trabalho continuará nos dias seguintes. Além disso, ele disse que nos próximos dias uma equipe de investigação criminal será transferida para o Vale do Colca, pois não descartam nenhuma hipótese.

DESAPARECIMENTO DE NATACHA DE CROMBRUGGHE

A turista Natacha de Crombrugghe desapareceu em 24 de janeiro, depois de deixar o hotel onde estava hospedada no bairro de Cabanaconde , com a intenção de visitar o Colca.

As últimas pessoas a ver Natacha de Crombrugghe foram uma mulher dedicada à venda de alfafa para animais e motorista de caminhão no setor. conhecido como San Miguel Pampa, no distrito de Cabanaconde. Os dois revelaram que viram uma mulher de cabelo amarrado vestindo roupas pretas, algo que coincidiu com a mulher desaparecida.

A notícia do desaparecimento foi coberta de perto pela mídia na Bélgica e em outros países. Em fevereiro, os pais do turista chegaram a Arequipa para ajudar a procurar sua filha, no entanto, eles retornaram ao seu país após vários dias de busca. Durante a estadia em Arequipa, eles compartilharam esta mensagem em uma estação de rádio local.

“Para as muitas pessoas que estão se mobilizando e trabalhando incansavelmente para encontrar Natacha: os guias e a polícia oficial e todos os voluntários que estão procurando por ela em Cabanaconde e no Canyon do Colca, mas também na Bélgica, onde os amigos de Natacha conduziram investigações e trouxeram muito útil informações para a polícia”.

DESAPARECIMENTO DE KEVIN

O adolescente Kevin Ramos caiu nas águas do rio Colca em 25 de janeiro em circunstâncias que são objeto de investigação. A família disse que a criança teria caído nas águas correntes do rio, isso depois de ir para a ponte Chacapi em Yanque, em Caylloma, junto com outras quatro pessoas que seriam suas amigas. Diante dessa situação, eles próprios procuram o afluente para encontrar seu corpo.

Alguns dias depois, foram encontrados tênis pretos e o mais novo está sendo revistado nas margens, esquerda e direita, mas a descoberta não teve sucesso.

“Há muitas roupas no rio. Encontramos cuecas, camisas pólo, camisetas, mergulhadores, casacos, chinelos; mas nenhum era do meu irmão. Até que vimos um sapato preto, foi isso”, disse o irmão de Kevin.

“Quero encontrar o corpo do meu irmão, é tudo o que peço, para lhe dar um enterro cristão”, concluiu.

