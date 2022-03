“Midsommar”: um dos filmes de terror mais chocantes da década

O cinema de terror é um gênero tão popular quanto dozenado. Ele continua lançando filmes, franquias, sequências e remakes, e repete fórmulas e estilos. Mas todos os poucos títulos aparecem que fazem a diferença. Um filme que cumpre com terror, violência e sangue, mas ao mesmo tempo oferece uma história original e surpreendente. Um filme como Midsommar.

Os jovens protagonistas da história são Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor). Eles estão passando por uma grave crise no parceiro que põe em risco seu relacionamento. Dani carrega nos ombros um trauma brutal resultante da morte de sua família. Os amigos de Christian acreditam que o relacionamento não está mais fixo e eles os avisam. Mas Christian decide convidar Dani para uma viagem que seria apenas para compartilhar com seu grupo de amigos. É a maneira de dar ao casal uma última chance. Não muito feliz, os amigos de Dani aceitam.

Todo mundo viaja para um retiro em uma idílica ilha sueca, onde os parentes de um deles moram. Serão as férias em que as coisas recuperarão a ordem. Os espectadores reconhecem o ponto de partida perfeito para um filme de terror. O filme de Ari Aster não decepciona.

A viagem é na data de um festival de verão realizado a cada 90 anos em uma vila remota. Embora seja feriado, os jovens, todos estudantes, têm um interesse antropológico pelos estranhos costumes do lugar. Christian e Josh veem no costume arcaico um tema perfeito para a tese que estão preparando. Esse lado dos pesquisadores será o que abrirá as portas para as notas mais interessantes da história.

Experimentando drogas, o grupo de jovens é ainda mais vulnerável ao meio ambiente; o relativismo cultural que eles detêm substitui os alarmes que começam a soar cada vez mais altos. Uma das grandes perguntas que as pessoas que assistem a filmes de terror costumam se perguntar é por que os protagonistas não fogem quando algo não está certo. Aqui a resposta surge perfeitamente, além de fornecer uma interpretação nítida do comportamento humano. Dani não tem interesse antropológico, mas está tão magoada com a tragédia familiar que fica frágil diante das forças que se manifestam diante de seus olhos.

Em Midsommar há também uma grande leitura política do presente e um senso de humor sutil e afiado para ironizar o mundo civilizado, cada vez mais entregue a grupos violentos e irracionais.

O diretor lida muito bem com o crescimento dramático e consegue aterrorizar gradualmente e em plena luz do dia. O horror diurno é uma variável do gênero que requer muito pulso e enorme segurança quando se trata de narrar. Todo mundo tem medo do escuro, mas durante o dia você precisa construir algo muito mais sofisticado. O filme anterior de Aster, The Devil's Legacy (Hereditary, 2018), já o havia colocado como um dos grandes cineastas contemporâneos, algo que está confirmado aqui.

E também não devemos levar o crédito do protagonista, Pugh, cuja carreira foi tão meteórica que parece ter décadas. Seu primeiro papel importante foi em Lady Macbeth (2016), mas foi seguido por vários filmes populares, alcançando um 2019 particularmente importante com Fighting With My Family (Fighting With My Family), Midsommar e Little Women (Little Women), três papéis tão diferentes que muitos espectadores podem não ter notado que ela era a mesma atriz. Em 2021 ele já estava trabalhando em Black Widow, um blockbuster da Marvel. Mas de todos os seus papéis, é possível que o de Dani seja o mais intenso e difícil de sua carreira.

A versão que chega à Netflix e que foi lançada no cinema tem duração de 147 minutos. Há outra montagem, feita pelo diretor, de 171 minutos. Existem várias diferenças entre os dois filmes, mas o mais significativo é que a versão mais longa tem cenas que são bastante difíceis de tolerar por causa de sua violência e sangue.

Aster tem sido criticado por um excesso de esteticismo, não apenas violência, mas, de qualquer forma, são falhas ligadas ao seu estilo. Um filme de terror que assusta, tem estilo e um grande protagonista não é tão fácil de conseguir.

