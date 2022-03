Quase metade da gasolina que o México importa é contrabandeada: SAT

Parece que a estratégia do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar a vigilância sobre os importadores de combustível para eliminar o internamento ilegal do produto não está funcionando como esperado.

De acordo com um relatório divulgado na terça-feira pelo Serviço de Administração Tributária (SAT), pelo menos 47% da gasolina importada para o país no ano passado foi contrabandeada. A importação ilegal de condensados de gasolina, diesel e gás atingiu um novo recorde nos últimos anos.

O órgão de fiscalização estima em 102 milhões de barris o contrabando de combustíveis e outros produtos petrolíferos durante o ano passado, um aumento de 122% em relação a 2018, quando o valor relatado foi de 45,8 milhões de barris.

O governo federal se estabeleceu como um de seus principais objetivos reduzir as importações ilegais de combustíveis, o que ocorre sob a mecânica de colocar o produto no país sob outras rubricas tarifárias e, assim, evitar pagar os impostos que são fixados sobre a gasolina e outros produtos do tipo. Aqueles que importam combustíveis ilegalmente costumam declará-los como “lubrificantes”, o que evita o pagamento do Imposto de Renda (IEPS).

“Desde 2020, houve um aumento nas importações de lubrificantes, sem que houvesse apoio na atividade econômica. Esses produtos não estão sujeitos ao pagamento do IEPS, por isso são usados como meio de evasão para introduzir hidrocarbonetos através da alfândega terrestre”, diz o SAT no documento.

Desde o início de 2021, o Ministério da Energia, a Comissão Reguladora de Energia (CRE) e o SAT iniciaram um processo de verificações periódicas nos terminais de armazenamento, importação, transferência e outros pontos da cadeia logística para supervisionar os procedimentos de internação da gasolina, em busca de irregularidades relacionadas à importação ilegal de combustíveis.

Também reforçou as regras de comércio exterior, incluindo a eliminação de alguns pontos de importação de gasolina.

O SAT diz que, como resultado da importação ilegal de combustíveis, a receita do IEPS diminuiu 58.078 milhões de pesos em 2021 em comparação com um ano antes.

O relatório relata que a introdução ilegal de combustíveis mudou e agora ocorre principalmente por terra, por meio de tubulações e caminhões-tanque. Isso foi após a mudança de comando na alfândega marítima e que continha internamento através da alfândega marítima.









