Previsões esportivas da AFP das 12H00 GMT

Eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas

Montevidéu:

Equador e Uruguai por seus ingressos para a Copa do Mundo Qatar-2022

Com o Brasil e a Argentina já qualificados desde o ano passado e olhando para todos do topo, a Eliminatória da Copa do Mundo Sul-Americana chega ao fim com uma dupla data em que Equador e Uruguai estão a um passo de Catar-2022 e Perú, Chile e Colômbia ainda sonham.

Por Mauricio ARBILLA

Montevidéu:

Apresentação da partida entre as equipes do Uruguai e do Perú, pela décima sétima data da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo Qar-2022.

Barranquilla, Colômbia:

Apresentação da partida entre as seleções da Colômbia e da Bolívia, pela décima sétima data da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo Qar-2022.

Suposição:

Apresentação da partida entre as equipes do Paraguai e Equador, pela décima sétima data da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo Qar-2022.

Rio de Janeiro:

Apresentação da partida entre as equipes do Brasil e do Chile, pela décima sétima data da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo Qar-2022.

Eliminatórias da Copa do Mundo da Concacaf de 2022

Kingston:

Apresentação da partida entre as seleções jamaicana e de El Salvador, pela décima segunda data da qualificação da Concacaf para a Copa do Mundo Qatar 2022.

Panamá:

Apresentação da partida entre as equipes panamenha e hondurenha, pela décima segunda data da qualificação da Concacaf para a Copa do Mundo Catar-2022.

México:

Apresentação da partida entre as equipes do México e dos Estados Unidos, pela décima segunda data da qualificação da Concacaf para a Copa do Mundo Catar-2022.

San José:

Apresentação da partida entre as equipes da Costa Rica e do Canadá, pela décima segunda data da qualificação da Concacaf para a Copa do Mundo Qar-2022.

Copa do Mundo Europeia Repech-2022

Paris:

CR7, Lewandowski, Ibra, Donnarumma: alguma estrela europeia não irá para o Catar-2022

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Várias estrelas do futebol europeu jogarão em menos de uma semana sua participação no grande evento do futebol mundial, que será realizado no Qatar de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Paris:

Sete equipes para os últimos três lugares europeus para a Copa do Mundo

Após a exclusão da Rússia devido à invasão da Ucrânia, sete equipes iniciarão esta quinta-feira a Repescagem Europeia para os últimos três lugares no continente para a Copa do Mundo no Catar-2022 (de 21 de novembro a 18 de dezembro).

Palermo, Itália:

Quatro anos depois, a Itália revive o pesadelo da repescagem da Copa do Mundo

A Itália nunca perdeu duas Copas do Mundo consecutivas: os campeões europeus de Roberto Mancini têm duas partidas para evitar um tesouro histórico e superar o trauma da eliminação na repescagem Rússia-2018.

Skopje:

Macedônia do Norte quer amargurar a Itália pela segunda vez

No papel, a semifinal da repescagem que a Itália jogará na quinta-feira contra a Macedônia do Norte parece muito desequilibrada, mas os Balcãs esperam regar a festa para a Azzurra pela segunda vez, depois de ter conseguido em 2018.

Por Darko Daridanski

Lisboa:

Cristiano Ronaldo diante da ameaça de ficar de fora de sua última Copa do Mundo

Aos 37 anos, o Catar-2022 deverá ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo, desde que Portugal se qualifique na repescagem, que terá início para os portugueses esta quinta-feira no Porto frente à Turquia (19:45 GMT).

Por Bruno CRAVO

Marselha, França:

Cenzig Ünder, o “Pequeno Príncipe” da Turquia que aprende com Sampaoli

O extremo turco Cengiz Ünder, que foi confirmado em Marselha como uma das peças-chave para Jorge Sampaoli, espera agora ajudar a sua equipa a superar as semifinais do playoff da Copa do Mundo de 2022, na quinta-feira no Porto contra Portugal.

Por Stanislas TOUCHOT

Retiro de Ashleigh Barty

Sidney disse:

Ashleigh Barty anuncia sua aposentadoria como número 1 na WTA

A australiana Ashleigh Barty, número um no ranking da WTA, surpreendeu o mundo do tênis na quarta-feira ao anunciar sua aposentadoria do esporte aos 25 anos.

Sidney disse:

As retiradas antecipadas mais importantes da história do tênis

A número 1 do mundo Ashleigh Barty anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria, com apenas 25 anos, surpreendendo o mundo do tênis algumas semanas após seu triunfo no Aberto da Austrália.

Sidney disse:

Ashleigh Barty em breve

Aberto de Miami

Miami:

Resumo do dia no Miami Open, Masters 1000 no ATP e WTA 1000.

Assassinato de Federico Martín Aramburu

Paris:

Principal suspeito da morte do jogador argentino de rúgbi Aramburu preso na Hungria

O principal suspeito da morte de sábado em Paris do ex-jogador argentino de rugby Federico Martín Aramburu foi preso na Hungria, disseram à AFP na quarta-feira fontes próximas à investigação.

