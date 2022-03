Perú x Uruguai: 3 telas gigantes serão instaladas no Circuito Mágico da Água para assistir à partida

Sem dúvida, Perú x Uruguai será um encontro importante nas aspirações da seleção nacional de se classificar diretamente para a Copa do Mundo Qatar 2022, algo que os fãs do branco-vermelho sabem que estão ansiosos para assistir a transmissão da partida que será disputada em Montevidéu. Portanto, nesta quinta-feira, 24 de março, o Festival de Fãs Peruanos será realizado no Magic Water Circuit, onde o jogo será transmitido ao vivo e em três telas gigantes.

O Município Metropolitano de Lima anunciou que os torcedores poderão comparecer das 14h às 22h, como prelúdio para a transmissão, haverá um show musical e de animação, além de um sorteio de camisetas autografadas pelos jogadores da seleção nacional.

As três telas gigantes onde você pode ver Perú x Uruguai estarão localizadas na área de Tangüis. A entrada de pedestres é através do portão 3A; enquanto a entrada veicular é através do portão 5A.

Eles também indicaram que os participantes poderão se divertir com diferentes jogos, como “Pular como o capi”, “Rede de futebol”, “Pool de futebol”, “O objetivo do torcedor”, entre outros.

ENTRADA GRATUITA PARA CLUBES ZONAIS

Por outro lado, a festa de fãs peruana também será realizada nos onze clubes zonais, onde nesta quinta-feira, 24 de março e terça-feira, 29 de março, as pessoas que vestirem a camisa branco-vermelha poderão entrar gratuitamente.

Os participantes podem jogar um jogo nas lajes esportivas, preparar um delicioso almoço nas áreas de churrasco, andar a cavalo ou de barco nas lagoas, visitar os animais nas mini-fazendas e mini-zoológicos, entre outros, dependendo do local. O horário comercial é das 6h45 às 18h.

Vale ressaltar que este 24 de março também é quinta-feira das patas, para que eles possam vir com seus animais de estimação para passear ao ar livre.

DATA 17 DOS PLAYOFFS SUL-AMERICANOS:

24 DE MARÇO (horário peruano)

- 18:30, Uruguai x Perú

Estádio Centenario, Montevidéu

- 18:30, Colômbia x Bolívia

Estádio Metropolitano de Barranquilla

- 18:30 PM, Brasil vs Chile (Rio de Janeiro)

Estádio Arena Fonte Nova, Salvador

- 18:30, Paraguai x Equador

Estádio Antonio Aranda, Ciudad del Este

25 DE MARÇO

- 18:30 Argentina x Venezuela

Estádio Monumental, Buenos Aires

ÚLTIMOS JOGOS ENTRE PERÚ E URUGUAI PARA ELIMINATÓRIAS

Foi assim que nossa equipe se saiu nos últimos jogos contra o Charrúas:

Qatar 2022 Copa do Mundo: Perú 1-1 Uruguai

Copa do Mundo Rússia 2018: Perú 2-1 Uruguai

Copa do Mundo Rússia 2018: Uruguai 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Copa do Mundo Brasil 2014: Uruguai 4-2 Perú

Espanha Copa do Mundo 2010: Perú 1-0 Uruguai

Espanha Copa do Mundo 2010: Uruguai 6-0 Perú

Copa do Mundo Alemanha 2006: Perú 0-0 Uruguay

Copa do Mundo Alemanha 2006: Uruguai 1-3 Perú

Copa do Mundo Coreia-Japão de 2002: Perú 0-2 Uruguai

OS ONZE QUE GARECA EXPERIMENTOU NO PERÚ

Pedro Gallese no gol; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco na defesa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún e Sergio Peña ao volante; os atacantes serão Christian Cueva, André Carrillo e Gianluca Lapadula. Este foi o onze que Ricardo Gareca enviou na manhã desta terça-feira, 22 de março.

A dúvida era Carlos Zambrano ou o zagueiro central da Alianza Lima, mas o 'Kaiser' mostrou desconforto e treinou diferenciado. O defensor tem uma dor na coxa por causa de um golpe que sofreu no superclássico contra o River Plate no último domingo.

