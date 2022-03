Oposição bielorrussa pede mais sanções contra o presidente Lukashenko

Uma figura proeminente da oposição bielorrussa no exílio na quarta-feira pediu aos países ocidentais que apertem as sanções contra o presidente Alexander Lukashenko e seu regime por apoiarem a invasão russa da Ucrânia.

Lukashenko tem apoiado a invasão das forças russas Vladimir Putin, permitindo-lhe lançar ataques a partir do território bielorrusso.

Embora tenha enfrentado sanções cada vez mais severas desde que reprimiu violentamente os protestos na Bielo-Rússia após as eleições de 2020, denunciadas como fraudulentas, seus detratores estão pedindo mais.

“Lukashenko merece muito mais reprovação global do que recebeu”, escreveu Pavel Latushko, um proeminente dissidente bielorrusso radicado na Polónia, no jornal The New European.

“Pode ser o peão de Putin. Mas ele também é um grande ator neste show de terror, e é hora de o Ocidente perceber isso e agir de acordo com isso. Ambos os monstros devem ser responsabilizados”, acrescentou.

Latushko, que fugiu da repressão em seu país, escreveu uma carta aberta aos líderes mundiais exortando-os a replicar na Bielorrússia as sanções recentemente impostas à Rússia.

Ele também quer que a comunidade internacional considere incluir Lukashenko em qualquer indiciamento de crimes de guerra na Ucrânia, observando que dissidentes também vêm acumulando evidências de sua repressão brutal dentro de seu país.

jj-acc/mb