O distrito abriu uma chamada para iniciativas para reduzir o desperdício de alimentos

A Prefeitura de Bogotá, do Ministério do Desenvolvimento Econômico, acaba de lançar uma chamada de propostas voltadas para iniciativas que demonstrem sua contribuição para a redução de perdas e resíduos de alimentos (PDA).

A chamada está aberta a pessoas físicas e/ou jurídicas que possam desenvolver idéias para o uso de alimentos, que não são comercializados e que podem ser usados na transformação tecnológica ou para a geração de bioenergia ou composto; bem como aqueles indivíduos ou grupos de pessoas que usam alimentos doados para contribuir para segurança alimentar e nutricional (FNS) da comunidade.

Um total de 10 iniciativas serão selecionadas, nestas três categorias:

a) Transformação tecnológica: foram selecionados projetos que demonstram estratégias que reduzem os PDAs, utilizando os alimentos como principal matéria-prima em sua transformação em um novo produto adequado ao consumo humano (conservas, produtos desidratados, polpas, etc.).

Devem ser soluções inovadoras, demonstrando que estão trabalhando em uma alternativa relacionada a essa categoria há um período maior ou igual a seis meses, que é econômica, enquadrada nas diretrizes legais e regulatórias do setor de alimentos (entre outros aspectos).

Essa categoria busca vincular comunidades, empresas ou entidades que fazem uso de alimentos para uso social, de agricultores ou camponeses diretamente aos consumidores.

b) Economia Circular (Bioenergia e Composto): Duas das dez iniciativas serão selecionadas nesta categoria e demonstrarão a gestão adequada dos PDAs a serem utilizados na produção e conversão em diferentes formas, seja como combustível ou produção de energia com resultados bem-sucedidos. Os proponentes devem demonstrar um ano de trabalho nesta categoria e devem demonstrar que já possuem resultados relacionados a essa categoria.

c) Segurança alimentar: É a categoria de caráter social em que as pessoas físicas concentram seus esforços em contribuir para a segurança alimentar e nutricional por meio da decisão de cozinhar, produzir e/ou entregar alimentos saudáveis para a população vulnerável da cidade de Bogotá.

Quais são os requisitos da chamada?

A participação nesta chamada é aberta e gratuita e espera-se que pessoas físicas e jurídicas, tanto dos setores público quanto privado, possam participar.

A chamada tem duas fases: um registro e a geração de um vídeo de três minutos compartilhando sua iniciativa.

Os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- Maioridade (18 anos)

- Nacionalidade colombiana.

- Localização apenas na cidade de Bogotá e suas cidades.

- A iniciativa proposta não deve estar vinculada a nenhum processo de iniciativas previamente estipulado pela SDDE.

- As informações fornecidas pelo participante devem estar abertas ao uso gratuito, sua autoria deve exonerar as entidades ou grupos participantes de quaisquer erros.

- Demonstrar, com resultados, o funcionamento prévio da iniciativa (seis meses para as categorias a e b e um ano para a categoria c).

- As categorias a e b devem demonstrar que o produto obtido dos PDAs é viável, independentemente da categoria a que pertence.

- No caso de iniciativas focadas em bioenergia e composto (categoria c)), deve demonstrar um produto viável ativo e trabalho comunitário.

As iniciativas apresentadas podem ser conduzidas da seguinte forma:

*Iniciativas das categorias a e c por organizações reconhecidas ou legalmente constituídas, ou seja, iniciativas nessas categorias devem demonstrar funcionamento.

*Iniciativas da categoria b por pessoas físicas com evidência do funcionamento da iniciativa.

A proposta deve ser registrada por meio deste formulário.

Uma vez registrada a chamada, as partes interessadas devem enviar um vídeo de três minutos para conv633bog@gmail.com, demonstrando seu trabalho, instalações (se aplicável), o reconhecimento de sua iniciativa pela comunidade, o impacto na redução do PDA e por que você acha que deveria ser beneficiário da chamada (entre outros aspectos).

Para conhecer as regras completas, você pode acessar aqui.

