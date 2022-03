Mapa das eleições de 2022 em Tamaulipas: o que está em jogo

Tamaulipas, como outros cinco estados, renovará seu governo em 5 de junho; depois de muitas críticas, bem como processos de ilegalidade que o atual presidente local, Francisco García Cabeza de Vaca, passou no ano passado.

Sediado no Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), o estado tem 3.527.735 habitantes, dos quais 2.738.954 estão inscritos no cadastro do Instituto Nacional Eleitoral (INE) com base no corte de 31 de janeiro- e poderão exercer seu direito de voto.

Além disso, como em Aguascalientes, a votação eletrônica será permitida pela primeira vez. Portanto, nos 43 municípios da entidade, cerca de 4.795 caixas serão colocadas.

Eles serão os candidatos ao governo de Tamaulipas (Fotos: Governo de Tamaulipas/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

Para renovar o poder em Tamaulipas, o Partido da Ação Nacional (PAN) decidiu juntar-se ao Partido Revolucionário Institucional (PRI) e ao Partido da Revolução Democrática (PRD) para formar a coalizão Let's Go for Tamaulipas, que será liderada por Cesar Verastegui, O truque.

Enquanto o Movimiento Ciudadano (MC) não mudou sua estratégia de ir sozinho nas seis entidades que renovarão o poder executivo e nomearam o ex-presidente municipal de Ciudad Victoria, Arturo Díaz Gutiérrez, como seu candidato para este 2022.

Por fim, o Movimento de Regeneração Nacional (Morena) decidiu aliar-se ao Partido Trabalhista (PT) e ao Partido Ecologista Verde do México (PVEM) sob o nome Juntos Hacemos Historia para buscar outra administração local da mão do senador, agora licenciado, Americo Villarreal.

Maki Esther Ortiz apresentou um desafio à pré-candidatura de Américo Villarreal (Fotos: Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

No entanto, em 16 de março, a ex-senadora Maki Esther Ortiz Domínguez apresentou uma queixa ao Tribunal Eleitoral do Estado de Tamaulipas ( Trieltam) para contestar a eleição da Comissão Nacional de Honestidade e Justiça (CNHJ) de Morena, considerando que nem todos os argumentos para a eleição única de pré-candidatura foram cumpridos.

Alguns dias depois, os juízes de Tamaulipas determinaram que Villareral Anaya continua a ser o pré-candidato ao governo; no entanto, o CNHJ foi instado a emitir uma nova decisão explicando em detalhes quais pontos foram tomados para selecionar o próximo candidato.

Portanto, antes de registrar Américo Villareal como candidato, Morena é obrigada a apresentar um novo julgamento da eleição final do instituto, que não foi divulgado ao público.

Francisco García Cabeza de Vaca conquistou a vitória em 2016 (Foto Arte: Steve Allen)

A entidade é atualmente governada por Francisco García Cabeza de Vaca, que conquistou a vitória em 5 de junho de 2016 com 721.049 votos, o que representou 50,15% do total de votos expressos naquele dia.

Enquanto em segundo lugar ficou Baltazar Hinojosa Ochoa, representante da aliança Para o Bem de Tamaulipas, composta por PRI, PVEM e PANAL, que obteve 517.619 votos, o que representou 36,03% do total.

Em terceiro lugar, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, candidato do Movimento Cidadão, obteve 84.736 votos, o que significou 5,81%. Enquanto em quarto lugar ficou, bem abaixo, o PRD ao conseguir apenas 17.324 votos para Jorge Osvaldo Váldez Vargas.

Os últimos anos do mandato de seis anos de Francisco García Cabeza de Vaca não foram fáceis, devido às acusações contra ele (Foto: Cuartoscuro)

No entanto, a administração do ainda governador tem sido tudo menos simples, pois no final de junho de 2020 a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) apresentou um queixa contra García Cabeza de Vaca, sua mãe, seus dois irmãos, sua esposa, seu sogro e outras duas pessoas” que dirigem duas empresas, uma rural e uma imobiliária, por supostos crimes como crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção.”

De acordo com a acusação, o presidente local teria favorecido supostos rendimentos do crime organizado, por isso foi notado que havia provas telefônicas de que ele está na posse da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), e da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que contribuiu com evidências contra Cabeza de Vaca por enriquecimento ilícito, desvio de recursos e fraude fiscal.

