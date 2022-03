Ghostwire: Tokyo: os personagens da mitologia japonesa que inspiraram o jogo

Faltam poucos dias para o lançamento oficial de Ghostwire: Tokyo, o videogame que conta uma aventura paranormal inspirada nos yokais japoneses. Kenji Kimura (diretor do jogo) e Yoshifumi Hattori (artista principal de design de personagens) contaram as características de seus monstros favoritos no portal oficial do PlayStation.

No imaginário do videogame, todas essas criaturas mitológicas invadem as ruas de Tóquio após o misterioso desaparecimento dos habitantes humanos do mundo. Os jogadores terão que investigar junto com seu aliado detetive KK como caçar os responsáveis pelo incidente.

Segundo Kimura, parte do charme de sua história vem da capacidade de percorrer a capital japonesa moderna com criaturas míticas que se adaptaram à vida tecnológica do século 21 (com suas particularidades espirituais, é claro). Enquanto alguns são uma ameaça aos seres vivos, outros yokai podem ser aliados cruciais para certas missões.

KUCHISAKE-ONNA

Dentro do folclore japonês, o kuchisake-onna é um espírito malévolo que assume a forma de uma mulher que cobre o rosto com uma máscara e carrega um objeto pontiagudo escondido em suas mãos.

Diz a lenda que esses yokai perseguem pessoas que estão vagando pelas ruas do Japão sozinhas e começam seu ataque perguntando se a consideram “uma linda garota”. Se as vítimas responderem sim, a criatura descobre seu rosto e revelará que os cantos de sua boca estão abertos de orelha a orelha. Com um sorriso macabro, ele pergunta a mesma coisa novamente e se a pessoa gritar assustada, o kuchisake-onna os mata.

No caso de responder sim, o yokai passa a desfigurar o rosto de sua vítima. A lenda descreve que a maneira de evitar as consequências é jogando doces duros, dinheiro ou entrando em uma loja de cosméticos.

“O que levou à inclusão deles foi o fato de que eles não se parecem com monstros à primeira vista, assim como mulheres normais de casacos. Como tal, eles complementam um de nossos objetivos para o jogo: retratar o perturbador e extraordinário em ambientes completamente comuns”, descreveu Kimura sobre o kuchisake-onna.





Imagem: PlayStation.blog

TANUKI

Os simpáticos Tanuki assumem a forma da espécie de guaxinim japonês e são espíritos amigáveis que amam o saquê (bebidas alcoólicas japonesas).

Esses yokai possuem poderosas habilidades mágicas e podem se transformar em qualquer forma humana. Na narrativa de Ghostwire: Tokyo, você encontrará um grupo de meninos perdidos nas ruas com os quais precisa lidar. Esta oportunidade é aproveitada pelos Tanuki para irritar os jogadores e eles até aproveitarão isso para assumir uma forma insuspeita e distraí-los de sua missão principal.

“Demos a eles uma maneira distinta de falar, fazendo com que eles usassem o dialeto regional que prevalece na parte do Japão famosa pelas lendas tanuki”, disse Kimura.

Imagem: PlayStation.blog

NEKOMATA

Os espíritos Nekomata são famosos por ilustrar livros do período Edo japonês (1600-1868). Esses yokai bicaudais em forma de felino podem ser malignos e personagens muito leais aos seus donos.

Dentro do videogame, eles são responsáveis pelos quiosques da cidade e fornecem suprimentos aos jogadores, desde que possam pagá-los com uma moeda chamada Meika, obtida ao completar missões. Obviamente, eles também podem exigir itens especiais e atribuir mais tarefas aos protagonistas já ocupados.

“A ideia original era criar sites de lojas onde o jogador pudesse andar quando precisasse de uma pausa explorando a cidade e lutando contra os Visitantes. Achamos que seria ótimo se as lojas pudessem ter algo nelas que tranquilizasse o jogador e foi assim que acabamos tendo nekomatas cuidando das lojas”, disse o diretor do jogo.

Imagem: capture game

APPA

Esse tipo de yokai se alimenta de vários imaginários paranormais japoneses e também responde a uma série de regras espirituais sobre a existência da alma humana. Apesar de sua mecânica sobrenatural, os kappa são criaturas amigáveis, mas perigosas.

Com características humanóides, essas criaturas têm a forma de tartaruga e cobrem seu corpo com uma espécie de concha. No topo da cabeça, eles têm uma espécie de careca que revela que estão cheios de água.

Na mitologia, se as pessoas se depararem com um kappa (e conseguirem evitar que ele o afogue em algum rio), elas podem se curvar ao que a criatura se sente obrigada a responder. Ao fazer isso, ficará completamente paralisado e sem a possibilidade de perseguir ninguém.

“O kappa em nosso jogo é uma variedade que as pessoas imaginam em suas mentes, incluindo sua placa de cabeça e concha habituais. Quando se trata de detalhes mais finos e outras coisas, adicionamos elementos que são mais tipicamente vistos em designs de criaturas que são feitos fora do Japão”, disse Hattori.

DANÇARINA DE BRILHO (ou Teru Teru Bozu)

Enquanto Ghostwire: Tokyo os considera uma ameaça que embosca jogadores do ar, os teru teru bozu são bonecos tradicionais pendurados como amuleto para promover o bom tempo.

“Para Ghostwire: Tokyo, era importante para nós retratar o perturbador e extraordinário dentro de ambientes totalmente comuns. Os amuletos teru-teru bōzu são um exemplo disso. No Japão, esses são alvos pendurados sob os beirais dos edifícios para protegê-los da chuva e convidar boa sorte. No entanto, vistas de uma maneira diferente, parecem bonecas penduradas em seu pescoço”, disse Kimura.

Ghostwire: Tokyo será lançado em 25 de março no PlayStation 5 e PC. Os jogadores do PlayStation Plus podem receber um desconto de 10% na pré-compra da versão digital do jogo na PlayStation Store.

