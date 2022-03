Exame de admissão da Universidade Agrária de La Molina: data, portão de entrada, vagas e tudo o que você precisa saber

Neste domingo, 27 de março, a Universidade Nacional Agrária de La Molina abrirá suas portas para toda a comunidade estudantil que se inscreverá para o exame de admissão 2022-I. Diante disso, a casa de estudos forneceu certos parâmetros que os jovens devem seguir ao fazer o teste.

A primeira coisa a saber é que a universidade oferece aos seus candidatos 490 vagas para um total de 12 carreiras.

Porta de acesso:

A universidade explicou que, para um melhor controle dos candidatos, o portão de entrada será o número três.

A mencionada Casa de Estudos já coordenou com o Ministério da Saúde (Minsa), o Ministério da Educação (Minedu), o Município de Lima, o Município de La Molina, a Procuradoria Geral da República, a Polícia Nacional Peruana (PNP), o Registro Nacional de Identificação e Civil Status (Reniec), o serenazgo, entre outros, para garantir medidas de segurança no processo de admissão.

Processo de admissão seguro

Da mesma forma, a Universidade Nacional Agrária La Molina informou que terá um promotor de prevenção ao crime, a fim de prevenir a devida ação contra possíveis ações ilegais, bem como o pessoal do PNP manterá a ordem pública e a segurança nas ruas ao redor das instalações da Agraria.

Carreiras para aplicar

UNALM oferece 12 carreiras profissionais para a comunidade em geral: Agronomia, Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Meteorológica e Gestão de Riscos Climáticos, Engenharia da Indústria de Alimentos, Engenharia Florestal, Economia, Estatística de Computação, Engenharia de Gestão de Negócios, Engenharia Agrícola, Pesca e criação de animais.

Modalidades para admissão na Universidade La Agraria

Competição ordinária

Disponível para todos os candidatos que concluíram o ensino médio, seja no Perú ou no exterior. Para ambos os casos, o certificado original do ensino médio deve ser apresentado. Se vier do exterior, o documento deve ser validado pelo Ministério da Educação peruano. Após esse procedimento, o exame de admissão é realizado para buscar uma vaga.

Centro pré-universitário UNALM

O centro de preparação pré-universitária oferece às pessoas a oportunidade de entrar diretamente no UNALM sem fazer o exame de admissão. É essencial frequentar todas as aulas do curso e passar nas avaliações contínuas, alcançando um lugar no terço superior das médias.

Para se inscrever no centro, os candidatos devem fornecer o certificado de ensino médio, notas certificadas (do 1º ao 5º ano) e carteira de identidade. De acordo com os regulamentos do UNALM, só é permitido aplicar a essa modalidade uma vez.

Dicas para candidatos

Os exames de admissão só podem ser submetidos em uma única data, estabelecida pelo Conselho Universitário. Não há possibilidade de uma nova data para retardatários, então planeje sua programação muito bem.

Tente chegar até duas horas antes do exame, para evitar perder tempo pesquisando, registrando e procurando seu salão. Muitas vezes, os candidatos chegam a partir das 5h30.

Você não pode entrar na sala de aula com telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos. Caso seja descoberto, a penalidade inclui a remoção das provas.

Revise o Guia do Candidato, para que você esteja ciente de todas as regras a serem seguidas durante o processo de admissão.

