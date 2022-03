“El Huevo” Treviño, do Cartel do Nordeste, garantiu às autoridades que não teriam dinheiro nem emprego

El Huevo Treviño foi deportado pelo México para os Estados Unidos acusado de vários crimes relacionados ao tráfico de drogas, então ele deu sua declaração financeira, o que parece contradizer as alegações que pesam sobre ele.

O jornalista Ángel Hernández revelou ao jornal Milenio que El Huevo disse que estava quebrado durante sua declaração às autoridades mexicanas, apesar de ter sido procurado, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro.

O jornal informou que Treviño disse que estava desempregado, e sem renda nos últimos meses. Também havia falta de dinheiro, e descartou ser titular de uma poupança ou conta corrente nos bancos.

De acordo com a nota, o homem alvo do tráfico de drogas também garantiu que não tem imóveis, nem títulos, veículos ou bens valiosos.

Como se isso não bastasse, ele anunciou que é solteiro e pai de três filhos de 8, 11 e 14 anos, a quem deve sustentar. Apesar das condições que disse passar, fornece $700 para menores de idade para aluguel de moradia, alimentação e transporte.

Treviño foi preso em Nuevo Laredo e extraditado para os EUA sob a acusação de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas (Foto: Especial)

Autoridades informaram em 13 de março a prisão de Juan Gerardo Treviño Chávez, que foi identificado como o suposto líder do Cartel do Nordeste, e ex-membro do grupo criminoso The Zetas.

Foi através da Secretaria de Defesa Nacional, da Procuradoria Geral da República, do Centro Nacional de Inteligência e da Guarda Nacional que a captura do Ovo foi alcançada no bairro de Hidalgo, em Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Depois que membros do crime organizado tentaram emboscar elementos das forças armadas mexicanas, o homem em questão foi identificado, que foi transferido para a Procuradoria Especializada em Crime Organizado.

Naquela noite, houve vários ataques durante a noite, com tiroteios que, relatados pela sociedade civil, duraram horas, bem como vários bloqueios de estradas com o objetivo de conseguir o resgate do Ovo de Treviño.

El Huevo Treviño foi preso após um ataque às Forças Armadas mexicanas (Foto: Cuartoscuro)

Aproximadamente às 2h48 da manhã, a conta do Consulado Geral também alertou que “devido a uma situação de emergência na cidade”, todos os compromissos agendados seriam remarcados para 14 de março de 2022 em suas instalações e Cas.

Até mesmo o Consulado dos EUA em Nuevo Laredo alertou os cidadãos americanos próximos à área para buscar refúgio seguro e evitar a área durante as horas seguintes à sua publicação.

Depois de enfrentar seu público em terras mexicanas, Juan Gerardo Treviño foi deportado para os Estados Unidos, onde é procurado por lavagem de dinheiro e conspiração para lidar com drogas.

Além disso, o suposto infrator tinha outro par de mandados de prisão em Tamaulipas e Coahuila por crimes de extorsão, associação criminosa, terrorismo e homicídio doloso.

El Huevo Treviño foi deportado para os EUA (Foto: Sedena)

A mídia local indicou que o líder do Cartel do Nordeste chegou a Tijuana nos primeiros minutos desta terça-feira, 15 de março, em um avião federal para ser entregue às autoridades norte-americanas. A entrega de El Huevo ocorreu na passagem de fronteira em Tijuana, Baja California, na ponte que liga a San Diego, Califórnia.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o US Marshals Service receberam Gerardo Trevino 20 minutos depois da meia-noite de terça-feira, em uma forte operação de segurança implantada pelas forças federais para evitar possíveis ataques do Cartel do Nordeste.

