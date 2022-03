As 5 principais dicas para aproveitar ao máximo o Discord

23-03-2021 Imagen oficial de Discord POLITICA DISCORD

O Discord é um dos aplicativos de comunicação mais usados no mundo dos jogos. É gratuito e não só permite que você converse ou converse, mas você pode criar comunidades, adicionar bots e aproveitar muito depois de aprender a usá-lo.

1. Procure servidores ou crie um

O primeiro passo para começar a usar o Discord é procurar servidores para ingressar. Cada um deles funciona como um IRC diferente (um protocolo de comunicação em tempo real) que tem seus próprios membros, administradores e canais. Além disso, essas comunidades têm suas próprias regras de operação. Para encontrar servidores disponíveis, você pode navegar em páginas como Discord.org, Discord.me e DiscordServers.com.

A outra opção é criar seu próprio servidor. Para fazer isso, vá para a coluna à esquerda onde você pode ver os servidores aos quais você está conectado e pressione o sinal de mais (+) e vá para a opção Criar servidor.

2. Definir parâmetros de segurança

O Discord permite que você defina diferentes critérios de segurança

Como em qualquer outra conta, é aconselhável estabelecer certos critérios para cuidar da segurança e da privacidade. Portanto, é recomendável usar uma senha forte e definir o segundo fator de autenticação. Para fazer isso, você deve inserir o ícone de porca, no navegador, ou clicar na imagem do perfil, no celular e ir para a opção Minha conta ou Minha conta. Usuários bloqueados também podem ser gerenciados a partir daí.

Na seção Privacidade e Segurança do menu de configurações, o usuário também pode definir quem pode adicionar ou escrever para ele diretamente.

3. Configurar canais somente para comunicação de voz

É possível configurar o canal para que a comunicação seja somente de voz e não para digitação. Dessa forma, os usuários só se comunicarão falando e não por texto, algo que pode ser muito útil se usado como meio de comunicação durante os jogos.

Se essa opção for escolhida, um ícone de alto-falante aparecerá ao lado do nome do canal. Deve-se lembrar que o Discord também permite fazer chamadas de vídeo, com as quais é possível adicionar essa opção. De fato, graças a essa opção, que adiciona uma camada interessante à interação virtual, ela também foi usada em diferentes ambientes de trabalho, bem como para usuários que criaram programas de rádio remotamente.

4. Usando bots

É possível adicionar bots facilmente por meio de um link

A plataforma permite adicionar bots, assim como o Telegram, por exemplo. Esses sistemas permitem automatizar e, assim, otimizar muitas funções dentro dos canais. Para procurar bots, você pode acessar páginas como Lista de bots do Discord ou Bots no Discord. Depois que o bot desejado for selecionado, ele será adicionado por meio de um link para o servidor.

5. Mostrar o que está sendo reproduzido

O Discord permite que você mostre no perfil qual jogo está sendo jogado. Para fazer isso, é necessário ativar a opção Status da atividade nas Configurações do usuário. Dessa forma, o sistema exibirá automaticamente o título que está sendo reproduzido. Se isso não for refletido automaticamente, você deve pressionar onde diz “adicionar” e adicionar o nome do jogo em questão.

O Discord permite que você vincule o serviço a outras contas

Outro ponto interessante sobre o Discord é que ele permite conectar o serviço a outras contas no Twitch, Facebook, Spotify, etc. para ativar essa opção, você também deve entrar em Configurações do usuário e ir para a opção Conexões ou Conexões. Uma janela será aberta onde o usuário é solicitado a autorizar o Discord a acessar os dados necessários para que essas contas vinculadas funcionem.

