Pesquisa revela que oito em cada dez pais de crianças menores de 6 anos têm ansiedade, depressão ou estresse

Uma das questões que não são muito abordadas no país é a saúde mental, mas é verdade que milhares de pais se sentem estressados todos os dias com o trabalho e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos, o que não é uma tarefa fácil. Isso é evidenciado por uma pesquisa nacional com 59.000 pais de crianças de 6 meses a 6 anos que revelou que 86,1% deles, ou seja, 8 em cada 10, têm ansiedade, depressão ou estresse.

Esta é a Sétima Rodada da Avaliação Contínua do Impacto da COVID-19 (ECIC-19), realizada pela Fundação Baltazar y Nicolás, em parceria com a Copera Infancia e a Pontifícia Universidade Católica do Perú ( PUCP).

“Por causa da pandemia, a saúde emocional das crianças e dos pais foi afetada; no caso das crianças, o isolamento não lhes permitiu desenvolver suas habilidades sociais e gerenciar suas emoções e, do lado dos pais, eles tiveram que aprender a criar e cuidar de seus filhos durante confinamento”, diz. Rommy Ríos, gerente da Fundação ByN e vice-presidente da Copera Childhood.

Outros dados revelados pela pesquisa mostram que 32,4% dos cuidadores (pais e mães) acharam mais difícil cuidar de seus filhos desde o início da pandemia, enquanto 30% sentiram que era difícil administrar acessos de raiva.

Da mesma forma, a pesquisa indica que Apurimac, Puno e Ayacucho são as regiões com os maiores índices de ansiedade, depressão ou estresse, com 90,4%, 89,1% e 88,9% respectivamente.

Da mesma forma, 44,6% dos cuidadores estão muito preocupados com o aprendizado ou o desenvolvimento de seus filhos, enquanto 46,7% estão preocupados com seu comportamento.

Esses números mostram que é necessário priorizar as ações de saúde pública em torno da saúde mental de meninas, meninos e suas famílias, aponta o especialista.

Aponta ainda a necessidade de fortalecer os esforços intersetoriais para o cuidado integral às famílias, sendo um trabalho conjunto entre saúde, educação, desenvolvimento e inclusão social, entre outros, convoca a articular iniciativas que contribuam para dar apoio às famílias para promover laços positivos.

PEDRO CASTILLO E A SAÚDE MENTAL

Pedro Castillo | Foto: Presidência da República

O Presidente da República, Pedro Castillo, tem se caracterizado por estar em um partido conservador que não tem ou não fez campanha entre seus principais propostas de questões de saúde mental, que ele destacou é a questão da saúde física, especialmente em crianças. Estas são algumas propostas que o presidente teve em sua campanha e em seu discurso de 28 de julho.

1. Pedro Castillo propôs o programa Psicólogo pela Escola: fundamental para a saúde mental de crianças e adolescentes em idade escolar em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas. O psicólogo deve se tornar um novo tipo de professor contratado para evitar suicídio, abandono e bullying.

Esta proposta ainda não foi implementada em 8 meses de governo, nem projetos de lei ou moções sobre isso foram propostos no plenário do Congresso.

Por outro lado, em seu discurso em 28 de julho de 2021, ele mencionou que a saúde física e mental será a primeira prioridade do governo. “Vamos criar um sistema de saúde universal, unificado, livre, descentralizado e participativo”, disse.

2. Ele disse que, para isso, eles melhorarão o atendimento hospitalar e promoverão “a formação de 15.000 equipes abrangentes de atendimento comunitário que terão um critério territorial para que nenhuma família peruana fique sem cobertura médica”.

3. “No final do meu mandato, entregarei hospitais especializados por região, entre os quais priorizaremos hospitais materno-infantis, hospitais neoplásicos, hospital clínico cirúrgico, medicina tropical e hospital de saúde bucal”, acrescentou.

Essa proposta ainda está pendente. Deve-se notar que o progresso foi feito na vacinação desde o início de seu governo, mas infelizmente desde que Hernando Cevallos deixou a carteira, caiu 39% em crianças.





