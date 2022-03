O Vibra del Vacile será realizado de 25 a 27 de março em Barranquilla

De 25 a 27 de março, La Vibra del Vacile será realizada em Barranquilla com três eventos, que terão estilo, expressões artísticas e culturais, que servem de plataforma para todos aqueles que querem mostrar seu talento em um espaço onde a música não sai de moda.

Isso será realizado no Kilymandiaro Sunset Paradise, que é um ponto turístico há anos. O evento nasceu da fusão entre Vibra Agencia Creativa e El colectivo del vacile, duas empresas que vêm inovando espaços e como entreter Barranquilleros e a costa atlântica por 15 anos.

“Este é um evento que nos une a todos, não importa quem somos, ou de onde viemos, a sensação de que precisamos de algo mais nos torna um. Um terremoto de sabor que tem seu epicentro em Barranquilla, no qual vamos recuperar o que é nosso, já fizemos isso com o rio, agora vamos resgatar nossa história”, disse Angelica Jaramillo, organizadora do Festival.

No dia 25 de março, será realizado o La Poppera, um evento diversificado, colorido e divertido que não lida com estereótipos que inclui o famoso festival de Barranquilla e será realizado no Kilymandiaro Sunset Paradise. Vale ressaltar que visa homenagear a cultura pop.

Além disso, busca reivindicar espaços e cenários para expressar uma mensagem de inclusão e tornar visíveis todas as formas de ser baseado na cultura pop e queer, criando uma atmosfera de amor, respeito e liberdade.

La Poppera levará os participantes à adolescência com artistas como Britney Spears e seu combo, junto com as travessuras caribenhas adaptadas ao que somos hoje.

“Essa festa nos desinibe, nos tira do controle, nos convida a nos expressar com nosso corpo através da dança com a onda do reggaeton, do fluxo. O poder da música tornou-se sensual, noturno e vibrante, aproximando-nos do nosso primeiro amor, daquela dança pele a pele que nos ensinou e nos aproximou de nossos ritmos caribenhos e de nossas origens”, disse Jaramillo.

Eles também apreciarão Alistate that Estoy Suelta Como Gabete, que é o toque urbano do evento, que reunirá amantes desse gênero.

No dia 27 de março, será realizada a Casa Berbe, uma festa dedicada ao folclore de Barranquilla com sua essência, sua percussão, ritmos que são dançados “apretao”, a tradição de todo o Caribe que se encontra na praia de Barranquilla com artistas como Alfredo de la fe, Aníbal Velásquez, Son Palenque, Herederos de Petrona, Alivio DJ, Cronopiano, Verbena caliente b2b, entre outros.

“Essa festa retoma ritmos ancestrais do Caribe com o vaporwave, que tem uma vibe eletrônica, jazzística, cyberpunk e afrocumbia. Em nossas palavras, fomos com tudo para o resgate do picó, da verbena, da champeta africana, do bembé e dos ritmos afro-latinos. De lá vem a Casa Berbe, a casa de tudo o que é sagrado”, disseram os organizadores da Casa Berbe.

Este evento é um ponto de encontro musical há 10 anos, o que traz a inspiração do “vaporwave”, um som que nasceu há uma década, e que criou um fascínio quase nostálgico para os anos 80 e 90, mas adaptado à nossa cultura.

Continue lendo: