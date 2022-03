As menores bombas que poderiam transformar a Ucrânia em uma zona nuclear

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Em termos de poder destrutivo, os gigantes da Guerra Fria ofuscaram a bomba atômica americana que destruiu Hiroshima. A maior explosão de teste de Washington foi 1.000 vezes maior do que a lançada na cidade japonesa, e a de Moscou foi 3.000 vezes maior. Em ambos os lados, a ideia era impedir ataques inimigos ameaçando grandes represálias, como a destruição mútua assegurada, também chamada de MAD. A barreira psicológica era tão alta que os ataques nucleares eram vistos como impensáveis.

Hoje, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm armas nucleares muito menos destrutivas: seu poder é apenas uma fração da força da bomba de Hiroshima; mas seu uso talvez seja menos assustador e mais assimilável.

A preocupação com essas armas menores disparou desde que Vladimir Putin, no contexto da guerra na Ucrânia, alertou várias vezes sobre sua energia nuclear, colocou suas forças nucleares em alerta e fez com que seu exército realizasse ataques arriscados a usinas nucleares em território ucraniano. O temor é que, se Putin se sentir encurralado a qualquer momento durante o conflito, ele opte por detonar uma de suas armas nucleares menores, quebrando o tabu estabelecido há 76 anos, depois de Hiroshima e Nagasaki.

Analistas apontam que as tropas russas há muito tentam a transição da guerra convencional para a nuclear, especialmente como forma de obter vantagem após as perdas no campo de batalha. E os militares, acrescentam, que dirigem o maior arsenal nuclear do mundo, exploraram uma variedade de opções de escalada que Putin poderia escolher.

“As chances são baixas, mas aumentam”, disse Ulrich Kühn, especialista nuclear da Universidade de Hamburgo e Carnegie Endowment for International Peace. “A guerra não está indo bem para os russos”, observou, “e a pressão do Ocidente está aumentando”.

FOTO DO ARQUIVO - O submarino de mísseis balísticos K-549 movido a energia nuclear Knyaz Vladimir chega para o desfile do Dia da Marinha em Kronstadt, Rússia. 16 de julho de 2021 (REUTERS/Igor Russak)

Putin poderia disparar uma dessas armas em uma área desabitada e não em tropas, disse Kuhn. Em um estudo de 2018, ele apresentou um cenário de crise em que Moscou detonou uma bomba sobre uma parte remota do Mar do Norte como forma de sinalizar mais ataques letais que virão.

“É horrível falar sobre essas coisas”, explicou Kühn em uma entrevista. “Mas temos que considerar que isso está se tornando uma possibilidade”, acrescentou.

Washington espera mais movimentos atômicos do presidente russo nos próximos dias. É provável que Moscou “confie cada vez mais em sua dissuasão nuclear para preparar o terreno para o Ocidente e projetar sua força”, à medida que a guerra e suas consequências enfraquecem a Rússia, disse o tenente-general Scott D. Berrier, diretor da Agência de Inteligência de Defesa, ao Comitê de Serviços Armados da Câmara na quinta-feira.

O presidente Joe Biden viajará para uma cúpula da OTAN em Bruxelas esta semana para discutir a invasão russa da Ucrânia. Espera-se que a agenda inclua a avaliação de como a aliança responderá se a Rússia usar armas químicas, biológicas, cibernéticas ou nucleares.

James R. Clapper Jr., um general aposentado da Força Aérea que serviu como diretor de inteligência nacional do presidente Barack Obama, disse que Moscou havia reduzido seu nível de uso atômico após a Guerra Fria, quando o exército russo caiu em desordem. Hoje, acrescentou, a Rússia considera que as armas nucleares são algo utilitarista e não algo impensável.

“Eles não se importaram”, disse Clapper sobre o momento em que as tropas russas arriscaram uma liberação de radiação no início deste mês ao atacar o local do reator nuclear de Zaporizhzhya (o maior não só na Ucrânia, mas também na Europa). “Eles se apresentaram e atiraram nele. Isso é indicativo da atitude russa do laissez-faire. Eles não fazem as distinções que fazemos com as armas nucleares.”

Um piloto verifica o avião MiG-31 da Força Aérea Russa (Ministério da Defesa Russo/Folheto via REUTERS)

Putin anunciou no mês passado que colocaria as forças nucleares russas em “prontidão especial de combate”. Pavel Podvig, pesquisador de longa data das forças nucleares da Rússia, disse que o alerta provavelmente preparou o sistema de comando e controle russo para a possibilidade de receber uma ordem nuclear.

Não está claro como a Rússia exerce controle sobre seu arsenal de armas menos destrutivas. Mas alguns políticos e especialistas dos EUA denunciaram que armas menores de ambos os lados ameaçam perturbar o equilíbrio global do terror nuclear.

Para a Rússia, apontam analistas militares, exibições de vanguarda das armas menos destrutivas permitiram a Putin melhorar sua reputação de homem arriscado e expandir a área de intimidação de que precisa para travar uma sangrenta guerra convencional.

“Putin está usando a dissuasão nuclear para se safar na Ucrânia”, disse Nina Tannenwald, cientista política da Universidade Brown, que recentemente analisou armamentos menos poderosos. “Suas armas nucleares impedem o Ocidente de intervir.”

Uma corrida global por armas menores está se intensificando. Embora essas armas sejam menos destrutivas para os padrões da Guerra Fria, estimativas modernas mostram que o equivalente a meia bomba de Hiroshima, se detonada no centro de Manhattan, mataria ou feriria meio milhão de pessoas.

O caso contra essas armas é que elas minam o tabu nuclear existente e tornam as situações de crise ainda mais perigosas. Sua natureza menos destrutiva, dizem os críticos, pode alimentar a ilusão de controle atômico quando, de fato, seu uso pode repentinamente irromper em uma guerra nuclear completa. Uma simulação desenvolvida por especialistas da Universidade de Princeton começa com Moscou disparando um tiro de alerta nuclear ao qual a OTAN responderia com um pequeno ataque. A guerra resultante produziria mais de 90 milhões de vítimas em suas primeiras horas.

Nenhum tratado de controle de armas regula ogivas menores, às vezes conhecidas como armas nucleares táticas ou não estratégicas, então as superpotências nucleares fabricam e implantam quantas quiserem. A Rússia tem talvez 2.000, de acordo com Hans M. Kristensen, diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos, um grupo privado em Washington. E os Estados Unidos têm cerca de 100 na Europa, limitados em número por disputas políticas internas e pelas complexidades políticas de baseá-las entre os aliados da OTAN, cujas populações muitas vezes resistem e protestam contra a presença de armas.

A doutrina da guerra atômica da Rússia passou a ser conhecida como “escalar para desescalar”, o que significa que as tropas derrotadas disparariam uma arma nuclear para atordoar um agressor com o objetivo de se retirar ou se submeter. Moscou praticou repetidamente táticas em exercícios de campo. Em 1999, por exemplo, um grande exercício simulou um ataque da OTAN a Kaliningrado, o enclave russo no Mar Báltico. O exercício deixou as forças russas em desordem até Moscou disparar armas nucleares contra a Polônia e os Estados Unidos.

Kühn, da Universidade de Hamburgo, disse que os exercícios de treinamento defensivo da década de 1990 se tornaram ofensivos nos anos 2000, quando o exército russo recuperou parte de sua força anterior.

Simultaneamente com sua nova estratégia ofensiva, a Rússia embarcou em uma modernização de suas forças nucleares, incluindo suas armas menos destrutivas. Como no Ocidente, algumas das ogivas receberam rendimentos explosivos variáveis que poderiam ser aumentados ou diminuídos dependendo da situação militar.

Desfile militar na Rússia

Uma peça central do novo arsenal foi o Iskander-M, implantado pela primeira vez em 2005. O lançador móvel pode disparar dois mísseis que viajam quase 500 quilômetros. Os mísseis podem transportar ogivas convencionais e nucleares. Figuras russas colocam a menor explosão nuclear desses mísseis em cerca de um terço da bomba de Hiroshima.

Antes de o exército russo invadir a Ucrânia, imagens de satélite mostraram que Moscou havia implantado baterias de mísseis Iskander na Bielorrússia e a leste em território russo. Não há dados públicos sobre se a Rússia armou algum dos iskanders com ogivas nucleares.

Nikolai Sokov, um ex-diplomata russo que negociou tratados de controle de armas nos tempos soviéticos, disse que ogivas nucleares também poderiam ser colocadas em mísseis de cruzeiro. Armas voando em baixa altitude, lançadas de aviões, navios ou de terra, voltam perto do terreno local para evitar a detecção pelo radar inimigo.

De dentro do território russo, disse, “eles podem chegar a toda a Europa”, incluindo o Reino Unido.

Ao longo dos anos, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN tentaram rivalizar com o arsenal de armas nucleares menores da Rússia. Tudo começou décadas atrás, quando os Estados Unidos começaram a enviar bombas a jato de caça para bases militares na Bélgica, Alemanha, Itália, Turquia e Holanda. Kühn destacou que a Aliança, ao contrário da Rússia, não realiza exercícios de campo praticando uma transição da guerra convencional para a nuclear.

Em 2010, Obama, que por muito tempo defendeu um “mundo livre de armas nucleares”, decidiu restaurar e melhorar as armas da OTAN, transformando-as em bombas inteligentes e manobráveis que tornavam seus objetivos muito precisos. Isso, por sua vez, deu aos planejadores de guerra a liberdade de reduzir a força explosiva variável das armas para apenas 2% da bomba de Hiroshima.

O fungo atômico sobre a cidade de Hiroshima (Getty Images)

A capacidade reduzida de explosão tornou a quebra do tabu nuclear “mais pensável”, alertou o general James E. Cartwright, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto sob Obama, na época. No entanto, apoiou o programa porque o alto grau de precisão reduziu o risco de danos colaterais e vítimas civis. Mas depois de anos de atrasos no financiamento e fabricação, a bomba restaurada, conhecida como B61 Modelo 12, não deve ser implantada na Europa até o próximo ano.

As constantes acumulações russas e a lenta resposta dos EUA levaram o governo Donald Trump a propor uma nova ogiva de mísseis em 2018. Sua força destrutiva foi considerada aproximadamente a metade da bomba de Hiroshima, de acordo com Christensen.

Enquanto alguns especialistas alertaram que a bomba, conhecida como W76 Model 2, poderia tornar mais tentador para um presidente ordenar um ataque nuclear, o governo Trump argumentou que a arma reduziria o risco de guerra, garantindo que a Rússia enfrentaria a ameaça de contra-ataques proporcionais. Foi implementado no final de 2019.

“É sobre psicologia, psicologia mortal”, disse Franklin C. Miller, um especialista nuclear que apoiou a nova ogiva e, antes de deixar o cargo público em 2005, ocupou cargos no Pentágono e na Casa Branca por três décadas. “Se seu oponente acha que tem uma vantagem no campo de batalha, tente convencê-lo de que ele está errado.”

Quando concorria à presidência, Joe Biden definiu a ogiva menos poderosa como uma “má ideia” para presidentes “mais propensos” a usá-la. Apesar disso, Christensen afirma que é improvável que o governo Biden remova a nova ogiva dos submarinos nacionais.

Não está claro como Biden responderia ao uso de uma arma nuclear por Putin. Os planos de guerra nuclear são um dos segredos mais profundos de Washington. Especialistas dizem que os planos de guerra geralmente variam de tiros de advertência a ataques únicos e múltiplas represálias e que a questão mais difícil é se existem maneiras confiáveis de evitar que esse conflito se agrave.

Até Clapper, o ex-diretor de inteligência nacional, disse não ter certeza de como aconselharia Biden se Putin desencadeasse o uso de suas armas nucleares.

“Quando você para?” perguntado sobre represálias nucleares. “Você não pode ficar dando a outra face. Em algum momento, algo precisa ser feito.”

Na foto, o presidente dos EUA, Joe Biden (EFE/Oliver Contreras/Pool/Archive)

A resposta dos EUA a uma pequena explosão russa, dizem os especialistas, poderia ser disparar uma das novas ogivas lançadas de submarinos para as terras selvagens da Sibéria ou para uma base militar dentro da Rússia. Miller, ex-funcionário do governo nuclear e ex-presidente do comitê de política nuclear da OTAN, disse que tal explosão seria uma maneira de dizer a Moscou que “isso é sério, que as coisas estão ficando fora de controle”.

Estrategistas militares dizem que um tremor olho por olho restauraria a responsabilidade por uma maior escalada para a Rússia, fazendo Moscou sentir seu peso sinistro e, idealmente, impedindo que a situação saia do controle, apesar dos perigos de erros de cálculo e acidentes que caracterizam guerras.

Em um cenário mais sombrio, Putin poderia recorrer ao uso de armas atômicas se a guerra na Ucrânia se espalhasse para os estados vizinhos da OTAN. Todos os membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos, são obrigados a se defender mutuamente, potencialmente com salvos de ogivas nucleares.

Tannenwald, um cientista político da Brown University, questionou se velhas formas de dissuasão nuclear, agora enraizadas em linhas opostas de armas menos destrutivas, sustentariam a paz. “Tenho certeza de que não parece assim em uma crise.”

