Os melhores filmes de Robert Pattinson de acordo com o Rotten Tomatoes

Robert Pattinson ganhou fama quando estrelou o filme Crepúsculo (Crepúsculo) baseado nos romances escritos por Stephenie Meyer. A onda de fãs ao redor do mundo se espalhou de tal forma que o que parecia ser um simples filme romântico de vampiros acabou em uma saga que lhes deu o impulso que lhes faltava nas carreiras de Pattinson e sua colega de elenco, Kristen Stewart (que atualmente é indicada ao Oscar por interpretar Lady Di no filme. Spencer).

Longe de ser classificado no papel de Edward Cullen (o nome do vampiro que amava a humana Bella Swan interpretada por Stewart), Pattinson passou a fazer filmes muitas vezes distantes do consumo em massa até a chegada de Tenet e O Batman.

O site Rotten Tomatoes analisa críticas de filmes e compila uma porcentagem de críticas a favor e contra os filmes. Levando em consideração sua análise, aqui está uma lista dos títulos mais bem avaliados na carreira desse ator que agora brilha em O Batman.

O Rover (66%)

Este filme foi apresentado em 2014 no Festival de Cinema de Cannes e alcançou 66% de aceitação de acordo com o Rotten Tomatoes. O Rover conseguiu posicionar Pattinson como uma grande promessa além de Twilight. Esta é uma história distópica ambientada em uma área desértica da Austrália. É temporariamente falando, dez anos após o colapso da economia em todo o mundo. O personagem de Pattinson é o de um homem que terá que enfrentar a ideia de ficar sozinho no mundo. Seu desempenho mudou muito mais do que o enredo em si e recebeu as melhores críticas por seu trabalho.

El Rey (O Rei, 70%)

Filme estrelado por Timothée Chalamet, que interpreta Henry V para a Netflix e que mostra 70% de aceitação. Aqui Pattinson interpretou o personagem de Dauphin, para o qual ele teve que usar o sotaque francês e usar cabelos loiros. Seu Dauphin foi um homem louco que conseguiu cativar o público e também os críticos que destacaram seu trabalho neste filme.

Vida alta (73%)

“ Pattinson é tão sutil, exigente e imprevisível como sempre, e ele transmite profunda solidão e fatalismo resignado com muito pouco diálogo para ajudá-lo.” Foi assim que eles descreveram o papel desse ator do jornal Guardian. High Life (2018) foi dirigido por Claire Denis e reuniu Pattinson com a atriz francesa Juliette Binoche (Chocolate). Lá o ator interpreta Monte, um homem que vive em uma nave espacial para a qual foi enviado porque tinha uma sentença de morte.

Princípio (83%)

Este filme sofreu atrasos devido à pandemia, mas finalmente teve seu tempo nos cinemas. Aqui Pattinson é dirigido por um dos diretores mais prestigiados de Hollywood, Christopher Nolan (que agora está no meio de fazer Oppenheimer, o criador da bomba atômica, estrelado por Cillian Murphy de Peaky Blinders). Neste filme, Pattinson interpretou um inglês com um tom calmo, que ele ainda detém na maioria das cenas de ação. Ele recebeu 83% das avaliações positivas.

O Batman (85%)

Seu trabalho mais recente, no qual ele arriscou dar vida ao super-herói Batman sob a direção de Matt Reeves. Havia muito a perder, mas muito a ganhar, e Pattinson, mais uma vez, decidiu aceitar o desafio. O resultado foi um dos melhores e as críticas acompanharam com polegares para cima seu trabalho como Bruce Wayne, o cavalheiro que cuida da segurança de Gotham City quando ele usa o terno de Batman.

Z: The Lost City (A cidade perdida de Z, 87%)

É uma história de aventura que estreou em 2016 em que Pattinson acompanhou Charlie Hunnam, Tom Holland e Sienna Miller, entre outros. Este filme traça a história de um explorador inglês, Percy Fawcett (Hunnan), enquanto Pattinson interpreta o cabo Henry Costin. O enredo conta as aventuras de uma exploração do Brasil, onde esses aventureiros chegam em busca da Cidade Perdida Z na região amazônica.

A infância de um líder (88%)

Um dos filmes que Robert filmou com um enredo intenso, às vezes sinistro com uma atmosfera avassaladora. O ator interpreta aqui um jornalista que tem outro rosto escondido que será revelado à medida que o filme avança. O enredo conta a infância de um líder fascista após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele coleciona uma das melhores marcas de seu trabalho atingindo 88% dos Rotten Tomatoes.

Bom tempo: viviendo al límite (90%)

Uma das melhores atuações de Pattinson em que ele interpreta Connie, uma ladrão de bancos. A crítica do jornal inglês The Observer foi categórica e destacou o trabalho do ator: “ Pattinson é absolutamente convincente como Connie com os olhos do Manson, uma força manipuladora da natureza (alternadamente fascinante, nojenta e patética) que deixa um trilha de destruição em seu rastro.”

El faro (96%)

Um filme em preto e branco dirigido por Robert Eggers no qual Robert Pattinson dá uma das melhores atuações de sua carreira ao lado de Willem Dafoe. A história mostra dois faroleiros na Nova Inglaterra que são deixados para o bem de Deus enquanto perdem a pouca sanidade que lhes resta. É emocionante, avassalador e às vezes desesperado. As críticas foram quase unânimes e acompanhadas de muitos prêmios. Sem dúvida, um dos melhores papéis de Pattinson.

