Orquestra 33, Alzate e Francy darão concerto solidário devido ao cancelamento do Jamming Festival

A orquestra La 33 anunciou através de suas redes sociais que neste domingo, 20 de março, realizará um concerto gratuito em Ibagué, após o adiamento do Festival de Jamming, que seria realizado neste fim de semana naquela cidade, ter sido anunciado.

“Em nome do La 33, lamentamos profundamente o que está acontecendo com Jamming e nos unimos em solidariedade com a produção, com a equipe técnica, com nossos colegas, nacionais e internacionais, com os comerciantes, os artesãos, é claro com os participantes e com a cidade de Ibagué, que estavam assistindo este evento. uma opção importante para a reativação econômica e cultural”, disse um dos membros do grupo em um vídeo transmitido nas redes sociais.

Alzate, Zafra Show e Francy estarão ao lado do grupo. Este é um concerto de solidariedade chamado 'Tolima united forward', apoiado pelo Governo de Tolima. A entrada será gratuita. O evento será realizado no estacionamento do shopping center Arkacentro e começará às 18h.

“O 33, com o objetivo de proporcionar algum alívio às partes afetadas e com o apoio do governo local, decidimos dar um concerto de entrada gratuita na cidade de Ibague. Esperamos que essa decisão seja recebida de forma positiva e que ajude a superar essa situação que chocou muitos de nós. Não vamos ficar sem festa, Ibagué”, disse o grupo.

Vale ressaltar que Jamming iria reunir cerca de 94 artistas de gêneros como reggae, salsa, rock, rap e reggaeton. Além disso, dias antes, começaram os rumores de um possível cancelamento, já que bandas como Black Eyed Peas, confirmaram no cartaz, cancelaram sua participação e Los Cafres, Irie Kingz, Jah Cure, Maldita Vecindad e Vicentico se juntaram.

O cancelamento do Jamming Festival gerou protestos e indignações, além de perdas econômicas, de modo que as autoridades de Ibagué tiveram que tomar medidas para mitigar esses danos na cidade neste fim de semana devido ao adiamento. Enquanto isso, os organizadores disseram em um comunicado: “Pedimos desculpas por todos os afetados e esperamos que eles sejam capazes de entender nossos argumentos que levaram a essa difícil decisão”.

Muitos empreendedores que tiveram um espaço no evento para vender seus produtos e serviços estão entre os mais afetados, então a comunidade se juntou e criou uma conta no Instagram chamada Emprenjamming para ajudar a espalhar a situação desses comerciantes, além de fornecer ajuda e aconselhamento jurídico.

Essa conta foi aberta em 19 de março, já tem mais de 1.680 seguidores e eles publicam conteúdo de lugares destinados aos afetados para promover e vender tudo o que já tinham pronto para esses três dias.

Por sua vez, a Superintendência de Indústria e Comércio (SIC) abriu uma investigação e impôs uma série de medidas contra a Buena Vibra Eventos. Essa investigação começou em 11 de março, quando a SIC fez um pedido de informações à empresa, mas a empresa não cumpriu a instrução. Além disso, nenhum representante da empresa compareceu à mesa de trabalho convocada com urgência pela SIC em 14 de março, causando danos aos consumidores.

A SIC ordenou que esta empresa cessasse a promoção, publicidade e venda do evento Jamming Festival 2023, essa disposição permanecerá até que haja uma resposta e solução para a que foi cancelada.

Da mesma forma, verificará as consequências legais ao anunciar o cancelamento do evento de massa com apenas um dia de antecedência e as reclamações recebidas serão transmitidas ao Gabinete do Procurador-Geral para que a acusação determine dentro de sua competência se um crime foi cometido.

