Elon Musk tem data para a chegada do Space X a Marte

Elon Musk atualizou suas previsões para a primeira missão tripulada a Marte, e novamente essa data é um pouco mais tarde do que costumava ser. Enquanto a NASA inicialmente fez previsões mais realistas, a SpaceX começou anunciando uma data surpreendentemente antecipada.

No entanto, isso foi adiado com o tempo e a atualização final será implementada em 2029. O motivo, além da pandemia de COVID-19 e dos conflitos de guerra, parece estar relacionado ao fato de que o lançamento da Starship que seria usada para a viagem; que ainda não está pronto. É verdade que eles fizeram progressos muito importantes nos últimos meses, mas não o suficiente para cumprir suas previsões mais otimistas.

Uma viagem a Marte não pode ser feita em nenhum momento

Os movimentos dos dois planetas, juntamente com outros fatores importantes, significam que existem apenas períodos muito específicos, conhecidos como janelas de lançamento, durante os quais tal jornada pode ocorrer.

O mais próximo dessa época é no final deste ano. Na verdade, foi o veículo que a Agência Espacial Europeia (ESA) usou para enviar seu primeiro rover a Marte se não fosse pela quebra de laços com a Rússia . Depois, haverá outro até o final de 2024. Esta é a data que Elon Musk escolheu originalmente, embora ele tenha percebido rapidamente que terá que esperar pela próxima, no final de 2026.

De fato, em dezembro de 2021, ele mantém a data. No entanto, nesta semana o CEO da SpaceX anunciou que tudo está sendo adiado novamente para a próxima janela, que ocorrerá entre o final de 2028 e o início de 2029. Em particular, Musk anunciou o adiamento da viagem a Marte em 2029. Nesse ritmo, pode coincidir com a previsão da NASA.

Elon Musk. (foto: Spaghetti Code)

A primeira parada é na Lua, depois em Marte

Este ano marca meio século desde a última vez que o homem pisou na lua. Isso foi com a missão Apollo 17, em 1972. Desde então, muitas missões foram enviadas para o satélite principal da Terra, mas nenhuma foi tripulada.

O objetivo era conhecer um pouco mais o terreno, para que futuras viagens de campo de selênio fossem mais seguras para os astronautas. Além disso, espera-se que a nova missão tenha um ar inovador, fazer jus aos tempos e incluir pelo menos uma mulher na tripulação.

Uma das últimas fotos do homem na lua, com a missão Apollo 17 (Nasa)

Para tanto, foi desenvolvido o programa Artemis, que pertence à NASA e seus parceiros na Europa (ESA), Japão (JAXA), Canadá (CSA), Brasil (AEB), Austrália (ASA) e México (AEM). Originalmente, o primeiro pouso na lua da missão estava programado para 2024. No entanto, problemas no desenvolvimento do traje espacial e do sistema de pouso na lua fizeram com que ele fosse adiado até 2026.

Depois de concluir essa viagem à Lua, a NASA fixou os olhos em Marte. No entanto, foi anunciado desde o início que essa missão tripulada não poderia ser realizada antes da década de 2030. Em vez disso, Elon Musk foi muito mais otimista. Seu objetivo sempre foi colonizar o planeta vermelho o mais rápido possível, graças ao uso de seu ônibus espacial reutilizável Starship. A SpaceX trabalha há anos para deixar tudo pronto. Mas talvez seja muito cedo para encontros.

20-12-2021 Recreação de Artemis I após o lançamento PESQUISA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIA NASA

Nova previsão de Elon Musk

A conta do Centro Espacial no Twitter postou um anúncio esta semana perguntando quando os humanos pisarão em Marte pela primeira vez. Ele mencionou Elon Musk diretamente quando perguntado sobre suas previsões.

Em dezembro de 2021, quando ainda apostava em 2026, o CEO da SpaceX não deu uma nova data. No entanto, ele respondeu a essa postagem no Twitter com um breve “2029″.

Elon Musk. (foto: Twitter)

