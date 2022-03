Eles identificaram suspeitos de assassinos do prefeito de Aguililla: “Um grupo criminoso que teve que fugir”

As autoridades federais e o Ministério Público de Michoacán identificaram os supostos assassinos do prefeito de Aguililla, César Valencia Caballero, executados no contexto da narcoguerra que a região atravessa devido a disputas envolvendo facções criminosas.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretário de Segurança e Proteção Cidadã, revelou que os supostos autores já estão sendo alvo e presume-se que pertençam a um grupo criminoso que foi deslocado do município na presença do Exército.

Informações em desenvolvimento...