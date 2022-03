A partir desta terça-feira, Medellín celebrará a 'Semana Internacional do Teatro'

A partir desta terça-feira, 22 de março, até o dia 27 do mesmo mês, a Semana Internacional do Teatro será realizada em Medellín. A Ateneo Corporation, que fará parte do evento com sua proposta XIV evento de celebração 2022, será premiado com o reconhecimento da atriz Nora Quintero.

O projeto realizado pela corporação Porfirio Barba Jacob, em parceria com o Conselho Municipal de Teatro de Medellín e a Prefeitura de Medellín, também celebrará o dia internacional do teatro em 27 de março. A Semana do Teatro reunirá diferentes propostas para comemorar o trabalho teatral.

Entre os eventos que acontecerão durante os cinco dias, haverá palestras, exposições, peças de teatro, entre outros, em diferentes espaços da cidade da eterna primavera que serão realizadas em salas 30 ao redor da cidade.

Além disso, entre os 100 grupos de teatro que participarão da Semana do Teatro estão The Barefoot Eagle, El Pequeño Teatro, Acción Impro, Teatro La Hora 25, Teatro La Buhardilla e o Laboratório de Palco do Ateneu, que apresentará produções de peças de diretores convidados, peruano Ricardo Delgado e Colombiano Alberto Sierra Mejia.

Por sua vez, o evento de celebração da corporação visa “homenagear Homens, Mulheres e Entidades do Teatro Antioqueño que se destacaram por sua dedicação ao trabalho teatral e dedicaram suas vidas a propor opções de convivência para um país melhor do palco”, disse a corporação em uma declaração. A homenagem a Nora Quintero será realizada com a peça “Monólogo para uma atriz triste”.

“Depois de dois anos de pandemia, estamos de volta 100% para comemorar esta semana tão importante para a história da cultura da cidade. Graças ao teatro, foram feitos muitos movimentos sociais, reflexões, textos que falam sobre como Medellín se transformou em uma cidade de sonhos, de esperanças, de desejo de sair dos momentos mais difíceis. Estamos a viver uma pandemia e este ano de 2022 vamos celebrar aquela Semana do Teatro e aquele Dia Internacional do Teatro com muitas homenagens aos nossos artistas, criadores, dramaturgos, refletindo sobre a criação e muitos dos componentes que compõem o teatro da cidade”, comentou em comunicado o secretário de Cultura cidadã, Álvaro Narvaez Diaz.

Por outro lado, a organização dos eventos é responsável pelo coletivo Medellín en escena e pela Corporação Ateneo Porfirio Barba Jacob e é apoiada pelo gabinete do prefeito municipal. Lembre-se de que o último dia será encerrado com a parada artística em 27 de março na Plazoleta de las Artes do Teatro Pablo Tobón Uribe.

Para ver o programa completo, você pode verificar os sites oficiais de Medellín En Escena e do Ateneu Porfirio Barba Jacob.

