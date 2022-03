O dicionário das dez palavras-chave da nova temporada da Fórmula 1

Formula One F1 - Pre-Season Testing - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - February 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton and Red Bull's Sergio Perez during testing REUTERS/Albert Gea

O Bahrein abriga o início da Fórmula 1, que será quase uma nova categoria com os novos regulamentos técnicos. Os carros parecem um pouco com os do ano passado e sua operação aerodinâmica mudou, o que forçou palavras a serem adicionadas ao dicionário da categoria. Estes são termos-chave que identificarão a Máxima neste campeonato que será um ponto de virada. Seus significados também servem como um guia.

As modificações radicais afetaram a área aerodinâmica que ao longo de seus 72 anos sempre foi decisiva na F1. No automobilismo em geral, mas nos carros de Fórmula em particular, já que o ar penetra forte e gera turbulência. Para neutralizá-lo para que os carros não percam tração e, portanto, velocidade, os spoilers e outros elementos foram montados.

Mas desde o ano passado alguns acessórios aerodinâmicos começaram a ser restritos, como defletores na parte inferior traseira, que são os elementos que os carros usavam até 2021 em vários setores para permitir uma melhor penetração do ar.

Os monopostos de 2022 não têm mais a maioria desses elementos e seus regulamentos são baseados em conseguir mais velocidade nas curvas com o chamado “efeito solo”, algo que voltou ao dicionário após 40 anos e será explicado abaixo. Essas são as palavras que marcarão a F1 deste ano e que servem para entender a nova era da categoria.

Força descendente (Downforce). Também é encontrado com a abreviatura DWF. Isso sempre foi fundamental, mas é necessário desenvolvê-lo para entender melhor essa nova F1. Como foi apresentado, os carros de Fórmula precisam ficar no chão para ganhar velocidade. Para isso, acessórios como spoilers dianteiros e traseiros e outros elementos são incorporados. Sem eles, seria muito difícil dirigir um monoposto e é por isso que havia categorias de treinamento como a Fórmula Ford na Inglaterra que não tinham spoilers e os jovens aprenderam a dirigir carros de corrida e se tornaram sensíveis às complicações de fazê-lo sem downforce. Ayrton Senna correu e foi campeão em 1981.

Arrastar (arrastar). Está relacionado ao anterior e também é outro termo comum, mas que em 2022 será elementar. O que é resistência ao avanço? É a turbulência gerada pelo ar que penetra os carros de frente e que complica a tração do carro que perde velocidade. Para neutralizar esse efeito negativo, os carros precisam de downforce ou downforce.

Efeito de solo. É um sistema que permite que o carro ganhe velocidade nas curvas. Sua operação consiste na entrada de ar entre o carro e a pista quando o espaço entre as duas superfícies diminui, portanto, a pressão exercida pelo fluido do ar diminui, menos turbulência é gerada, a tração é melhorada e o carro corre mais rápido.

Foi criado por Colin Chapman, o proprietário e designer revolucionário da Lotus. Esta invenção mudou a história da categoria e foi a referência a seguir desde 1978, ano em que foi campeão com carros chamados Lotus 78 e 79 e com Mario Andretti. Inicialmente, o mecanismo incluía saias conhecidas como “polleritas” nas extremidades inferiores dos pontões, o que permitia que o ar não saísse dos lados e entrasse e saísse ordenadamente pela parte inferior do chassi. Essa primeira versão do efeito de solo continuou até o final de 1982, quando a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu mudar os regulamentos técnicos por causa de como os carros se tornaram perigosos com esse sistema. Claro, os carros de hoje são muito mais seguros do que os da época.

Ao se posicionar. É o rebote dos carros nas retas e está relacionado ao efeito solo e, de fato, os carros do período 1978/1982 já sofreram. Isso acontece porque a força descendente do chão suga o carro que fica tão perto do chão, até que a área para o ar passar é tão pequena que ele bate, perde toda a carga, se levanta e a mesma coisa acontece novamente. Resumindo: como resta pouco espaço entre o chassi e o asfalto para a passagem do ar, esse rebote é gerado. É algo que deveria ter sido previsto nas simulações no túnel de vento de cada equipe, mas surpreendeu nos testes preliminares e é a dor de cabeça que os engenheiros têm.

Pontões. Também conhecidos como “Sidepods”, são os lados do carro que estão no auge de onde o motorista e o motor estão localizados. Eles existem há 50 anos, mas com o tempo ganharam importância devido ao desenvolvimento aerodinâmico. Em outros tempos, com maiores liberdades nas regulamentações técnicas, engenheiros e designers deram rédea solta à imaginação e, dessa forma, os carros de cada equipe ganharam personalidade e se destacaram.

Este ano, esses elementos desempenharam um papel de liderança porque é o local usado para obter um melhor fluxo de ar e não perder tração. É por isso que, superando a distância, os técnicos imitaram seus colegas das últimas décadas e cada carro tem seu próprio selo. Por exemplo, a Mercedes quase não usa esse elemento e tem essa área ondulada com radiadores transparentes para ajudar no resfriamento. Enquanto a Red Bull desfruta de um corte pronunciado na parte inferior ou a Ferrari mostra uma ondulação no setor superior.

A imagem mostra o corte nítido que os pontões da Red Bull têm nos pontões e como são as extremidades das asas dianteiras agora (Red-Bull-Racing)

Palavras para reforçar.

Embora sejam termos usados nos últimos anos, em uma temporada baseada na aerodinâmica dos carros devido ao seu novo regulamento, o que já foi explicado anda de mãos dadas com as seguintes denominações:

Fundo plano. Este é o setor que vai para a altura mais baixa do monoposto e o objetivo é reduzir a quantidade de gases que passam por esse setor, bem como encaminhá-los para áreas específicas. O objetivo do fundo plano é aumentar a força descendente, visar sua eficiência e fazer com que o carro responda da melhor maneira.

difusor. Esta é uma parte aerodinâmica localizada na parte traseira do carro, exatamente onde o fundo plano termina e é visto na parte inferior dos spoilers. Pode assumir diferentes formas dependendo do conceito do carro proposto pela equipe.

O objetivo do difusor é deslocar os gases que passam pelo fundo plano para aumentar a força descendente e melhorar o efeito do solo. Por outro lado, os difusores podem gerar turbulência através do ar que passa, o que pode complicar o carro atrás, o que por sua vez pode ser neutralizado pelo efeito de sucção que é quando o carro atrás gruda no da frente. Tudo depende se o piloto que procura o viaduto consegue se aproximar do rival à frente.

DRS. No caso de ultrapassagens, a sigla em inglês para “Sistema de redução de arrasto” (sistema de redução de arrasto) consiste em um mecanismo hidráulico localizado nos spoilers traseiros dos carros e seu objetivo é precisamente reduzir a resistência do ar, a fim de melhorar a eficiência aerodinâmica e ganhar velocidade nas retas. Ele só pode ser usado em certos setores de um circuito e quando um driver está a menos de um segundo do que está à frente.

Superviragem. Em espanhol, significa oversteer e é um efeito gerado quando o carro dobra mais do que deveria, em princípio, conforme indicado pelo motorista com o volante. Isso implica que o carro “vai por trás”, ou seja, quando gira, ele aparece de lado na parte traseira. Isso é causado pela entrada de vento ou pelo ajuste do carro.

Subviragem. Em espanhol, traduz como subviragem e é o oposto do ponto anterior, ou seja, dobrar menos do que o esperado ou indicado pelo motorista. A subviragem ocorre quando o carro se move na área frontal.

A partir deste fim de semana no Autódromo Internacional de Sakhir, primeiro com os testes cronometrados, depois a qualificação e a corrida, as questões colocadas por esta nova temporada começarão a ser respondidas com a drástica mudança regulatória. Todas essas palavras ajudarão como um guia para poder analisar o F1 2022, que inaugura uma nova era.

