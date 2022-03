Horóscopo Infobae: descubra quais são os 3 signos do zodíaco mais protetores

A young couple lovingly embrace each other during a meetup and barbecue with friends.

De acordo com o mundo astrológico, o signo sob o qual nascemos nos dará algumas características de forma inata que marcarão o caminho de nossa personalidade. Por exemplo, alguns sinais são caracterizados como persuasivos, outros teimosos e assim por diante.

Sinais de proteção são aqueles que se preocupam em cuidar de todos ao seu redor para não machucá-los. Eles também são uma daquelas pessoas com quem você sempre pode contar para o que precisar, porque eles estarão lá para você e se preocuparão que nada de ruim aconteça com você.

Se você quer saber quais são os 3 signos do horóscopo que tendem a ser mais protetores daqueles ao seu redor, continue lendo a seguinte nota.

1. GEMINIANOS

De acordo com o horóscopo, as pessoas do signo de Gêmeos têm um caráter muito nobre e tendem a transmitir paz àqueles que estão próximos a eles. Eles são considerados protetores porque procuram dizer as coisas de uma forma que não machuca a outra pessoa para proteger seus sentimentos e também costumam ser afetuosos.

Eles são considerados filhos do zodíaco porque sempre querem aproveitar o presente como as crianças.

2. AQUARIANO

As pessoas sob o signo de Aquário são descritas pelo horóscopo como seres nobres, o que faz com que outros confiem nelas. Além disso, uma das características que fazem com que o Aquário tenda a ser bastante protetor é que ele está sempre lá para quem precisa dele, sejam amigos, familiares ou qualquer outra pessoa.

Eles também são considerados bons conselheiros porque não são preconceituosos e vão ouvi-lo, não importa qual seja a sua situação.

3. LIBRA

De acordo com o zodíaco, os nascidos sob o signo de Libra são considerados quase anjos por natureza, já que proteger os outros faz parte de sua essência. Se você tem alguém em sua vida Libra que não o surpreende se eles podem transformar um momento ruim em um espaço cheio de energia e alegria.

Os governados por este signo geralmente têm habilidades em tudo relacionado aos processos de cura e cura, por isso se diz que os Libras tendem a ter inclinações para carreiras que envolvem o tratamento de pessoas ou animais, por isso são bons médicos, veterinários, psicólogos e muito mais.

OS ELEMENTOS DE CADA SIGNO

Eles são divididos em quatro grupos, e são eles:

Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Água: Câncer, Escorpião e Peixes

COM QUAL SIGNO VOCÊ É COMPATÍVEL?

Lembre-se de que o signo ascendente de cada pessoa e outros detalhes que podem ser encontrados em seu mapa natal também têm uma influência.

- Áries é o signo compatível apaixonado por Aquário e Gêmeos.

- Touro é o signo compatível apaixonado por Peixes e Câncer.

- Gêmeos é o signo compatível apaixonado por Leão e Áries.

- Câncer é o signo compatível apaixonado por Touro e Virgem.

- Leão é o signo compatível apaixonado por Áries e Sagitário.

- Virgem é o signo compatível apaixonado por Câncer e Escorpião.

- Libra é o signo compatível apaixonado por Sagitário e Leão.

- Escorpião é o signo compatível apaixonado por Capricórnio e Virgem.

- Sagitário é o signo compatível apaixonado por Libra e Aquário.

- Capricórnio é o signo compatível apaixonado por Escorpião e Peixes.

- Aquário é o signo compatível apaixonado por Áries e Sagitário.

- Peixes é o signo compatível apaixonado por Touro e Capricórnio.

CONTINUE LENDO