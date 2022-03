COVID prolongado: o problema de viver as sequelas da infecção infinitamente

Depois de ter passado a infecção por coronavírus, assintomático, com poucos sintomas ou em forma grave, há um medo persistente em todos os pacientes: COVID prolongado ou COVID longo.

Globalmente, estima-se que mais de 10% dos pacientes submetidos ao COVID-19 passaram por uma experiência prolongada ou persistente de COVID, algo que está a caminho de se tornar uma das consultas médicas mais frequentes em um futuro não muito distante. Nessa síndrome, os sintomas persistem após quatro semanas de infecção e até o prolongamento pode exceder 12 semanas.

É caracterizada por sintomas como fadiga extrema, falta de ar, confusão mental, distúrbios do sono, febre, problemas gastrointestinais, ansiedade, depressão, dor de cabeça, palpitações e taquicardias, perda do olfato e paladar , entre outros distúrbios em diferentes órgãos. Já foram descritos 200 sintomas ou sinais relacionados ao quadro pós-agudo da infecção, que geralmente é chamado de COVID prolongado ou pós-COVID.

Especialistas de todo o mundo alertam que um grande número de adultos e jovens que sofreram COVID, mesmo que não tivessem doenças pré-existentes, podem enfrentar sérios problemas de saúde nos próximos anos . Um tópico que inclui aqueles que não tiveram a doença com sintomas.

Outras doenças infecciosas que causaram epidemias ou pandemias, como gripe, poliomielite ou febre Ebola, também afetaram as pessoas afetadas, e há especialistas que acreditam que elas devem ser aprendidas com as lições deixadas por essas emergências de saúde pública do passado.

“Em geral, as consequências físicas das infecções se tornam visíveis para a sociedade. É por isso que é considerado um problema de saúde pública. O impacto na saúde mental passa mais despercebido, quase a ponto de ficar invisível. As consequências a longo prazo do vírus ainda não estão claras, mas claramente esses anos de pandemia geraram muitos problemas de saúde mental, que terão impacto a médio e longo prazo . Os sistemas de saúde devem estar preparados para os anos após a pandemia do coronavírus”, disse Ariel Goldman, presidente da Associação Argentina de Economia da Saúde, à Infobae.

“A história recente nos mostra que muitas doenças, especialmente doenças virais, podem deixar consequências muito incapacitantes a longo prazo e o pior é que os médicos são altamente treinados para tratar emergências ou doenças agudas e menos capazes de lidar com “o dia seguinte” do danos que as doenças crônicas podem causar”, alertou o cardiologista Mario Boskis, da Sociedade Argentina de Cardiologia.

Em diálogo com a Infobae, o especialista acrescentou: “Muitas pessoas recuperadas do COVID-19 nos consultam para sintomas persistentes, como fadiga, falta de ar, dores nas articulações ou distúrbios cognitivos. O discurso mais frequente é que eles sentem que não são a mesma pessoa que eram antes da infecção . O desafio agora é encontrar uma relação causal entre o vírus e os sintomas. Sua ausência nos testes diagnósticos nos leva a pensar em uma reação inflamatória, desencadeada pelo vírus que persiste por meses”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) finalmente decidiu definir essa patologia e, assim, reconhecer a existência de uma doença, que é um suporte fundamental para todos os pacientes que tiveram que ouvir muitas vezes que tudo estava na cabeça deles, ou que tudo que você precisava era paciência.

É uma ação tão necessária que a Sociedade Espanhola de Médicos Gerais e de Família (SEMG) já tinha sua própria descrição e agora está imersa na criação de guias e protocolos para sua abordagem. “A importância de uma definição é que ela dá um peso específico e sua própria entidade à doença”, explica Lorenzo Armenteros, porta-voz da SEMG, que busca criar um grande registro de pacientes que nos permita medir a doença. Dessa forma, os clusters podem ser definidos, os pacientes agrupados de acordo com diferentes características, como idade, sexo ou comorbidades, e assim estudar a incidência em cada grupo específico.

As chamadas síndromes pós-infecciosas são conhecidas na medicina. Eles surgem como resultado de um processo geralmente viral (como uma gripe simples) e são caracterizados por uma condição de cansaço às vezes acompanhada de dores de cabeça. Mas o COVID persistente é algo bem diferente. Algo semelhante nem surgiu após a doença causada por outros coronavírus, como SARS e MERS, ou pelo menos não teve significância estatística.

Os especialistas agora sabem, de acordo com estatísticas iniciais, que COVID persistente parece mais prevalente em homens. O mesmo acontece com doenças graves, para as quais tanto a admissão hospitalar quanto as sequelas ocorrem com mais frequência em homens com patologias crônicas. No que ambos são assimilados está a baixa prevalência em crianças (entre 1% e 4% para COVID persistente).

Outro grande problema futuro pode ser o envelhecimento precoce, existem estudos que o prevêem para quem já teve coronavírus . Como em qualquer doença crônica, há aspectos que não poderemos saber até que os anos passem, mas ainda há muitas perguntas que devemos tentar responder hoje.

Quem está em maior risco por isso?

Os cientistas se lançaram para tentar descobrir quais pacientes correm maior risco de desenvolver COVID prolongado e quais seriam os gatilhos de tal situação. Uma pesquisa que acaba de ser publicada na mídia especializada Cell indica que especialistas do Instituto de Biologia de Sistemas de Seattle parecem ter localizado respostas parciais.

Pessoas que têm fragmentos circulantes do coronavírus, anticorpos específicos direcionados contra seus próprios tecidos ou órgãos e um ressurgimento do vírus Epstein-Barr parecem estar em maior risco , de acordo com especialistas em seu artigo. Os cientistas estão no caminho certo para entender melhor e prever COVID prolongado, com o qual os pacientes ainda enfrentam uma ampla gama de problemas de saúde meses após a recuperação. A equipe de mais de 50 pesquisadores encontrou alguns marcadores que poderiam ser identificados precocemente e parecem se correlacionar com sintomas de longa duração, independentemente de a infecção inicial ser grave.

Os pesquisadores acompanharam 309 pacientes com COVID desde o diagnóstico inicial até a convalescença, dois a três meses depois, e os compararam com indivíduos controles saudáveis. Eles analisaram amostras de sangue e esfregaços nasais, integrando os dados com os registros de saúde dos pacientes e sintomas auto-relatados.

Os cientistas procuram saber quais pacientes correm maior risco de desenvolver COVID prolongado e quais seriam os gatilhos de tal situação (EFE)

Após três meses, mais da metade dos pacientes relatou fadiga e um quarto relatou tosse persistente. Outros sofreram sintomas gastrointestinais. Os resultados do estudo foram complexos, com diferentes perfis associados a diferentes sintomas. Em geral, os cientistas observaram que um dos quatro fatores é o nível de RNA do coronavírus no sangue no início da infecção, um indicador de carga viral. Outra é a presença de certos autoanticorpos, anticorpos que atacam erroneamente os tecidos do corpo como em condições como lúpus e artrite reumatóide. Um terceiro fator é a reativação do vírus Epstein-Barr, um vírus que infecta a maioria das pessoas, muitas vezes quando são jovens, e depois fica dormente.

O fator final é ter diabetes tipo 2, embora os pesquisadores tenham indicado que em estudos envolvendo um número maior de pacientes, pode acontecer que o diabetes seja apenas uma das várias condições médicas que aumentam o risco de COVID prolongado. Os autores observaram que suas descobertas determinam possíveis estratégias de tratamento que incluem “medicamentos antivirais, uma vez que têm efeito na carga viral, e terapia de reposição de cortisol, para pacientes com deficiência”.

O complexo estudo teve vários componentes e envolveu dezenas de pesquisadores em várias universidades e centros, incluindo o Institute for Systems Biology, a Universidade de Washington e o Swedish Medical Center em Seattle, onde o principal autor médico do estudo, Jason Goldman, é um infeccioso especialista em doenças.

