Quem foi San Patricio e por que ele é comemorado em 17 de março

Todo dia 17 de março, diferentes cidades ao redor do mundo celebram o Dia de São Patrício, que consiste em uma comemoração cultural e religiosa.

São Patrício nasceu no oeste da então Grã-Bretanha em 390, de acordo com o texto Confissão de São Patrício traduzido por Raul Lavalle. Naquela época, piratas de origem irlandesa estavam saqueando aldeias romanas e em um desses eventos ele foi sequestrado quando tinha 16 anos e levado para a Irlanda.

Na escrita, a Confissão feita por São Patrício revelou que ele vivia com uma família cristã: seu pai era um clérigo e seu avô um padre, razão pela qual ele foi influenciado por seu ambiente familiar religioso. Depois que ele foi sequestrado, ele foi vendido para ser escravo na Irlanda, essa situação o fez pensar mais em Deus.

No Dia de São Patrício é costume beber cerveja e usar roupas verdes (Foto: Nicolás Stulberg)

Patrick escapou depois de 6 anos e voltou para casa na Grã-Bretanha, onde ficou com sua família e se preparou para se tornar um diácono e mais tarde um padre. Ele se dedicou a estudar a Bíblia, viajou para a Gália, mas toda a sua educação eclesiástica foi feita em seu local de nascimento.

Um de seus amigos fez um esforço para que Patrick fosse nomeado bispo dos cristãos da Irlanda. Ele fez viagens a lugares isolados para pregar o evangelho e principalmente para batizar. Ele também se dedicou a celebrar a Eucaristia, clérigos ordenados e estabelecer pessoas religiosas.

Depois que São Patrício fundou igrejas e convenceu as pessoas a fazerem parte do catolicismo, ele morreu por volta de 461 e desde essa data eles comemoram seu aniversário de luto. Em lugares como Nova York, Argentina, Irlanda, alguns espaços no México ressignificaram a tradição e é por isso que é comemorado acompanhado de cerveja.

Atividades para o Dia de São Patrício no Museu das Intervenções (Foto: Museu das Intervenções)

De acordo com uma análise do Statista Iralanda, está entre os locais onde há mais consumo de cerveja, isso está relacionado ao Dia de São Patrício, pois durante as restrições na Quaresma não era permitido beber bebidas alcoólicas, exceto nos dias em que há feriado litúrgico por esse motivo em 17 de março. as pessoas se reúnem em bares, vestem-se de cor verde e ornamentos de trevo.

Lugares para comemorar o Dia de São Patrício

A sétima edição do St. Patrick's Fest será realizada no Museu das Invenções de 17 a 20 de março de 2022, a fim de difundir a cultura celta na capital. A entrada é gratuita, haverá atividades como conferências, filmes, concertos, um desfile comemorativo às 11h30 no domingo, o passeio começará no Jardim Hidalgo, também haverá dança-

* Horários:

* Sexta-feira, 18 de março, às 12h30, será exibido o filme O Segredo do Livro Kells, às 15h haverá uma conferência sobre o Batalhão de São Patrício e a Diáspora Irlandesa no Mundo.

Batalhão de São Patrício

O batalhão era uma unidade militar que consistia de pessoas de várias nacionalidades, na qual o povo irlandês uniu forças com tropas mexicanas para lutar contra o exército dos Estados Unidos no ano de 1846 a 1848 participou. No local há uma placa comemorativa com os nomes dos que formaram o Batalhão San Patricio, nas proximidades existem barracas de antojitos mexicanos, está na Plaza de San Jacinto número 5 no bairro de San Angel.

