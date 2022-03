Gerente demitido do Mavericks processa clube

DALLAS (AP) - O ex-gerente geral do Dallas Mavericks, Donnie Nelson, processou o clube na quinta-feira alegando que o proprietário Mark Cuban o demitiu em retaliação por relatar a má conduta sexual de um executivo da equipe.

Em um documento arquivado em um tribunal do condado de Dallas, Nelson disse que seu relacionamento com Cuban azedou quando ele buscou ação contra um executivo colaborador próximo ao proprietário por assediar sexualmente um candidato a emprego.

Sem o conhecimento de Nelson, Cuban chegou a um acordo confidencial com essa pessoa, de acordo com o processo.

A deterioração de sua relação com Cuban, que Nelson disse antes ser de proximidade, atingiu seu pior momento com sua demissão, segundo o processo.

Quando Nelson reclamou que foi alvo de uma retaliação ilegal à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEOC), Cuban lhe ofereceu US$ 52 milhões para retirar o processo e concordar com um acordo de silêncio, segundo o processo.

Nelson também acusou Cuban de se envolver em um padrão de encobrir alegações de má conduta sexual.

“Entrei com esse processo em nome da minha família e de todos os funcionários da Mavericks que sofreram assédio, discriminação e retaliação no local de trabalho”, disse Nelson em comunicado.

Os Mavericks também emitiram um comunicado, no qual afirmaram que as alegações contra o executivo do clube “foram imediatamente e minuciosamente investigadas por investigadores externos e um advogado” e “foram determinadas como tendo sido fabricadas”.

A equipe também disse que Nelson “se recusou a cooperar com os investigadores que investigavam sua conduta. As alegações de Nelson, de ser demitido em retaliação, são totalmente infundadas e o processo de hoje é infundado e cheio de mentiras.”

“Os Mavs sempre tentaram manter privadas as ações inapropriadas de Donnie Nelson que levaram à sua demissão”, concluiu a equipe.

Cuban também rejeitou as alegações à ESPN: “Tudo nesse documento é mentira. Conduzimos várias investigações completas e a única pessoa que não correspondeu aos padrões do Dallas Mavericks foi o Sr. Nelson. Como resultado, ele foi demitido.”

Em 2018, a NBA examinou as alegações de 2011 de agressão sexual contra cubanos, bem como a investigação que levou os promotores a não prosseguir com o caso.

O comissário Adam Silver decidiu não suspender Cuban depois de concluir que não estava diretamente envolvido nas ações de má conduta em relação às mulheres dentro de sua organização.