Com o Tigre-Platense como destaque, começa a data dos clássicos: tempo, TV e formações dos três jogos do dia da Copa da Liga

Apesar do fato de que a maior parte dos jogos com os componentes mais emocionais devido à rivalidade entre as equipes será entre sábado e domingo, nesta sexta-feira a Copa da Liga apresentará várias propostas para iniciar a sétima jornada, a dos clássicos. Para a pica, o mais interessante acontecerá em Victoria, onde Tigre sediará o Platense. Mas também haverá dois outros pares na continuação da data interzonal do concurso: Aldosivi-Patronato, em Mar del Plata, e Barracas Central-Sarmiento, na quadra de Huracán.

ALDOSIVI-PATROCÍNIO:

Aldosivi e Patronato, cara a cara em Mar del Plata (@clubaldosivi)

Em Mar del Plata, haverá uma final antecipada pela permanência: os liderados por Martín Palermo, que vêm da recuperação da queda contra o Barracas Central com uma vitória sobre o Tigre, defenderão sua casa contra um Conselho de Curadores que chega doce depois de vencer Platense em Vicente López.

El Tiburón terá a chance de se colocar na zona de qualificação para as quartas de final da Copa da Liga, esperando o que acontece com os outros rivais em sua área, se somarem três. Por sua parte, o Patrono precisa colher pontos o mais rápido possível porque ele é um coloista na tabela média e não começou bem o concurso (4 derrotas e um empate).

Formações prováveis:

Estádio: Jose Maria Minella.

Hora: 16:00.

Árbitro: Jorge Baliño.

Será televisionado: TNT Sports.





TIGRE-PLATENSE:

Tigre e Platense, cara a cara pela honra

O que será tocado em Victoria será um emparelhamento com um perfume clássico. O Matador e o Lula têm uma rivalidade histórica e colocarão a honra em jogo. Será outra reunião importante por causa da tabela média.

Os liderados por Diego Martínez chegam depois de perder sua partida invicta em Mar del Plata contra o Aldosivi, embora sua campanha em seu retorno à Primera seja mais do que aceitável: três empates e duas vitórias o colocam na zona de entrada para as quartas de final da Copa da Liga.

A realidade de Marron é diferente: depois de um começo brilhante com duas vitórias e um empate, a equipe de Claudio Sponton venceu três derrotas consecutivas (Banfield, Union e Patronato) que o fizeram cair deliberadamente na Zona A e na tabela média. Ele está procurando recuperação em uma fortaleza complicada.

Formações prováveis:

Estádio: José Dellagiovanna

Hora: 19:15.

Árbitro: Yael Falcon Perez.

Televisão: TV pública e ESPN.





QUARTEL CENTRAL-SARMIENTO:

Barracas Central venceu dois de dois desde a chegada de Alfredo Berti

Pensando na tabela abaixo e acima, Guapo e Green vão colidir na quadra de Huracán.

Com a ajuda de Alfredo Berti, que substituiu Rodolfo De Paoli na direção técnica, a equipe barricana conquistou duas vitórias em duas partidas e não é mais coloista na Zona B (compartilha o último passo com Lanús, Arsenal, Central Córdoba de Santiago del Estero e Vélez). Depois de quatro quedas consecutivas, os triunfos contra Aldosivi e Central em Rosário foram água no deserto.

Do lado oposto, Israel Damonte tentará retomar o caminho vitorioso após o empate contra o Newell's em Junín. Sarmiento, que mal registrou uma derrota para o Platense até agora na competição, subirá ao topo da Zona A se vencer hoje como visitante.

Formações prováveis:

Estádio: Tomás Adolfo Ducó (Barr.acas local).

Hora: 21:30

Árbitro: Germán Delfino.

Será televisionado: Fox Sports Premium.





