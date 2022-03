Alberto Fujimori: Quem é Gregorio Parco, o advogado que entrou com o pedido de habeas corpus para libertar o ex-presidente

Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional (TC) que declarou habeas corpus fundada, que libertou Alberto Fujimori, o ex-presidente deixaria a prisão de Barbadillo, localizada no distrito de Ate, a partir da próxima segunda-feira, 28 de março. O advogado Gregorio Parco Alarcón foi quem entrou com esse recurso em 2020.

“Não tenho simpatia pelo fujimorismo, mas com o engenheiro Alberto sou um simpatizante dos anos 90 a 95", disse o advogado de Iqueño ao Canal N, explicando suas motivações para apresentar o habeas corpus que liberta o ex-ditador depois que o TC restabeleceu o perdão concedido a ele por Pedro Pablo Kuczynski em 2017.

Em outra entrevista, com o jornalista Fernando Risco transmitida pelo Facebook, Parco disse ter esquecido o processo e que se trata de uma “questão puramente técnica e jurídica”. Ele disse que não tem nenhuma ligação com Alberto Fujimori ou Fuerza Popular, embora na entrevista no Canal N tenha afirmado que era um simpatizante do ex-chefe de Estado de “90 a 95″ e que teve a oportunidade de visitar o ex-presidente na prisão de Barbadillo em 2013.

MILITANTE DA FORÇA POPULAR

Apesar de suas palavras, no Registro de Organizações Políticas (ROP) do Júri Eleitoral Nacional, ele mostra que tem filiação política ao partido Força Popular, liderado por Keiko Fujimori, filha do ex-ditador.

O Iqueño foi listado como uma Força Popular militante desde 2010 e registra afiliação ativa. E entre 2005 e 2017 esteve nas fileiras do Perú Possible. A Parco não apareceu como representante ou membro de nenhum comitê em nenhuma das partes. O jornal La República noticiou que em suas redes sociais ele só tem como descrição que é um “advogado morando em Ica”.

Parco é advogado da Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica em 1999 e nesse mesmo ano foi inscrito como membro da Ordem dos Advogados de Ica, com matrícula ativa até o momento.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu sobre o perdão de Alberto Fujimori. | Foto: Composição (Infobae)

Foi justamente lá que a Parco apresentou pela primeira vez em abril de 2020 o habeas corpus que libertaria Alberto Fujimori. O Supremo Tribunal de Justiça negou seu pedido, assim como a Câmara Conjunta de Emergência, que confirmou a decisão. Após uma denúncia do mesmo advogado, a justiça iqueniana enviou o recurso ao Tribunal Constitucional para tomar a decisão.

Não foi a primeira vez. Em 2013, Parco havia tentado fazer com que o TC aceitasse o pedido de libertação do ex-presidente, mas os magistrados rejeitaram esse habeas corpus afirmando que “não se pode alegar que o condenado será libertado — ou seja, libertado — como se a sentença judicial tivesse sido cumprida ou que a sentença não tivesse sido cumprida foi eficaz.”

ELE CONHECEU ALBERTO FUJIMORI

Falando ao Canal N, Gregorio Parco disse que conversou com o ex-presidente Alberto Fujimori na prisão de Barbadillo porque “o Sr. Guillermo Zapata de Lunahuana, Cañete” o enviou para redigir uma ação judicial, que foi declarada inadmissível.

O advogado de Iqueño disse que o engenheiro preso fez amigos em vinícolas e fazendas em Lunahuana quando era chefe de Estado, e um deles era o de Guillermo Zapata Casas, proprietário de uma vinícola na área, embora o habeas corpus que ele apresentou foi por sua própria iniciativa.

“Eu levanto o processo em minha capacidade pessoal. Vi que o perdão que nasce como lei pela assinatura de Pedro Pablo Kuczynski, juiz criminal, o declara nulo e sem efeito e isso é uma violação flagrante do devido processo legal e do direito constitucional”, disse.

“Um juiz criminal supremo era incompetente, não tinha capacidade, para anular uma lei. E (com a decisão de quinta-feira, 17) o mesmo Tribunal Constitucional conseguiu jurisprudência constitucional internacional, porque um perdão é um poder presidencial”, disse.

O advogado argumentou que “quando alguém quer anular uma lei mal dada, isso pode ser feito por um juiz constitucional com um processo de inconstitucionalidade ou com outra lei que revoga essa resolução suprema”.

Parco disse que o único fujimorista que conhece é o congressista da Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, que representa Ica e é um médico conhecido na região.

Em conclusão, o advogado disse que o habeas corpus que apresentou “não é político, foi feito em base acadêmica, a título pessoal e alcançamos a jurisprudência nacional”.

