Vídeo | La Segura mostrou como os quadris cuidam da extração de biopolímeros

Natalia Segura, mais conhecida como La Segura, é uma influenciadora de Vallecaucano que costuma compartilhar conteúdo humorístico nas redes sociais, mas no último trimestre ela esteve em várias capas de entretenimento devido ao biopolímero em sua bunda.

A primeira intervenção para extrair substâncias perigosas dos quadris foi 27 de janeiro.Como regra geral, Vallecaucana acreditava que a complicação do estado de saúde se devia ao desconforto que a amante de seu namorado experimentou há vários anos quando foi baleada na coluna vertebral.

No entanto, depois de vários testes regulares para decifrar o problema real, chego à conclusão de que havia um biopolímero na bunda.

La Segura também disse que sofria de tontura como resultado de intervenção médica para eliminar o excesso de substâncias perigosas nos quadris, para que não pudesse pegar um celular e gravá-lo.

“Graças a Deus até agora”, diz La Segurah. Graças a Deus, removi esse veneno do meu corpo”. Ela acrescentou que estava documentando absolutamente todo o procedimento de recuperação desde o momento em que foi internada na clínica até receber alta.

Depois de estar ausente das redes sociais devido à recuperação da intervenção a que teve que passar, Natalia Segura reapareceu na quarta-feira, 16 de março, através de suas 'instastorias', onde riu de como ficava sua bunda depois de extrair o veneno de seu corpo.

“Uma pessoa muito especial que tenho que mostrar antes de continuar nas redes sociais e voltar é alguém que passou muito tempo comigo em vídeos, experiências, praia, sol e areia. Eu apresento essa bunda gatinha com você. ” La Segura riu.

O influenciador mostrou a condição das nádegas, mostrou que ainda havia uma bandagem deixada para proteger as cicatrizes deixadas pela cirurgia e, pela segunda vez, falou brevemente sobre o que aconteceu com a cirurgia.

“Quando fiz a cirurgia pela primeira vez, a ferida foi aberta, a pele morta desapareceu, tive que intervir novamente, tive bactérias, fui hospitalizado, fechei de novo e a ferida foi aberta novamente... A verdade é que a cicatriz ainda está aberta e leva um mês ou dois para fechar. Isso dá aos seguidores um gerador de conteúdo.

O conteúdo completo de La Segura é o seguinte:

A confissão de La Segura rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e o portal de entretenimento 'Famous from A to Z' serviu para divulgar conteúdo que já ultrapassa 8.000 vezes com mais de 220 curtidas.Entre os comentários, algumas críticas se destacam porque o gerador de conteúdo sempre descobriu que sua beleza é natural e que tem um toque estético ao longo do tempo.

Por exemplo: “Espero que ele continue se recuperando; Bênção de Deus para você”, “Ela disse que talvez seu rabo fosse natural e veio de sua família”, “Eu disse que era natural porque ela tinha muitas caudas”, “Glória a Deus que você está se recuperando”, entre outros.

