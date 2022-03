Pai do “Ovo” Treviño ameaçou funcionários em Nuevo Laredo por causa da certidão de nascimento de seu filho

A prisão de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder do Cartel do Nordeste no domingo, 13 de março, continua provocando violência, mesmo sendo já extraditado para os Estados Unidos para continuar com seu processo.

Um dos eventos mais recentes foi relatado pelo Governo de Tamaulipas na quarta-feira. Em um comunicado, foi anunciado que um casal foi ao primeiro cartório de registro civil em Nuevo Laredo para solicitar a certidão de nascimento do chefão.

De acordo com as informações, as pessoas se identificaram como advogado e pai de Treviño Chávez, que garantiu que o único motivo de sua visita era solicitar a emissão deste documento em nome de quem alegavam representar.

No entanto, as autoridades indicaram que o Registro de Nascimento solicitado foi cancelado em 13 de novembro de 2020, por acordo administrativo emitido pela Coordenação Geral do Registro Civil do Governo de Tamaulipas, pois foi gerado por meio do uso de dados falsos.

Por esse motivo, o advogado e o pai de “El Huevo” foram informados da impossibilidade de fazer seu pedido. Ambos se retiraram imediatamente, mas voltaram momentos depois acompanhados por civis armados com os quais ameaçaram a equipe da instituição para exigir uma certidão de nascimento.

A equipe cumpriu o pedido e descobriu que realmente não havia como emitir o documento. Como não aceitaram não como resposta, o casal e o comando, usando a força, exigiram a emissão de algum reconhecimento da existência da certidão de nascimento referida.

Toda essa situação foi testemunhada pela equipe do escritório, bem como pelos usuários que estavam dentro das instalações. Até o momento, nenhuma perda material ou pessoa ferida por esse fato é relatada.

Finalmente, as autoridades detalharam que as denúncias relevantes são submetidas ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e à Procuradoria-Geral da República para sua integração e investigação. Também foi anunciado que o Governo do Estado não reconheceu a emissão de qualquer documento gerado nesta situação de violência contra funcionários de Tamaulipas.

Ele é designado como o principal líder do Cartel do Nordeste (CDN) e seu braço armado, conhecido como Tropa do Inferno, com o qual mantém uma luta feroz com as células do Cartel do Golfo, bem como disputas territoriais contra os Zetas da Velha Escola.

Antes de sua captura, ele tinha três mandados de prisão: um no estado de Tamaulipas por extorsão e associação criminosa, outro no estado de Coahuila por homicídio doloso e terrorismo; e outro para fins de extradição por conspiração para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Treviño Chavez é sobrinho do sanguinário e último líder do cartel da última carta, Miguel Ángel Treviño Morales, o Z-40. El Huevo é o membro mais antigo de outro grupo criminoso, Los Treviños, que tem uma longa história em Tamaulipas.

De acordo com um relatório da agência Stratfor, El Huevo também pretendia controlar a Área Metropolitana de Monterrey. No entanto, havia José Rodolfo Villareal Hernández, “El Gato”, que controla a área pelo Cartel Los Beltrán Leyva.

Agora, esse campo de drogas continuará com seu processo nos Estados Unidos, depois que autoridades mexicanas o entregaram na passagem da fronteira de Tijuana, Baja California, na ponte que se conecta com San Diego, Califórnia. O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o U.S. Marshals Service receberam Gerardo Trevino 20 minutos depois da meia-noite de 15 de março.

